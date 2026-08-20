ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО

ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО - в Древ­нем Ри­ме нор­мы ча­ст­но­го пра­ва , вы­ра­бо­тан­ные пре­то­ра­ми.

Со­глас­но оп­ре­де­ле­нию римского юри­ста Па­пи­ниа­на, дан­но­му в Ди­ге­стах, преторским правом на­зы­ва­ют то пра­во, ко­то­рое вве­ли пре­то­ры с це­лью улуч­ше­ния, по­пол­не­ния или ис­прав­ле­ния гра­ж­дан­ско­го пра­ва для об­ще­ст­вен­ной поль­зы.

При всту­п­ле­нии в долж­ность пре­тор из­да­вал специальный эдикт (edic­tum tralaticium) - про­грам­му сво­ей дея­тель­но­сти. Осо­бое зна­че­ние име­ли эдик­ты, пре­ду­смат­ри­вав­шие вве­де­ние но­вых ис­ков и других про­цес­су­аль­ных средств су­деб­ной за­щи­ты прав соб­ст­вен­ни­ков, по­сколь­ку римское ци­виль­ное пра­во в си­лу при­су­ще­го ему фор­ма­лиз­ма не су­ме­ло при­спо­со­бить­ся к ус­ло­ви­ям бы­ст­ро раз­ви­вав­ших­ся хо­зяйственных свя­зей в ус­ло­ви­ях ра­бо­вла­дельческого об­ще­ст­ва. Пре­тор­ский эдикт дей­ст­во­вал в те­че­ние од­но­го го­да, но ка­ж­дый но­вый пре­тор при со­став­ле­нии эдик­та ис­поль­зо­вал наи­бо­лее важ­ные пра­во­вые ус­та­нов­ле­ния сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков.

Эдик­ты пре­то­ров об­ра­зо­ва­ли по су­ще­ст­ву са­мо­стоя­тель­ную пра­во­вую сис­те­му - пре­тор­ско­го (или го­но­рар­но­го) пра­ва. За­кон Эбу­ция (около 160 года до н.э.) de facto по­зво­лил пре­то­ру по сво­ему ус­мот­ре­нию ин­тер­пре­ти­ро­вать jus civile и в фор­ме эдик­тов его ис­прав­лять и вос­пол­нять.

Преторское право су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом ре­фор­ми­ро­ва­ло та­кие ин­сти­ту­ты ча­ст­но­го пра­ва, как вла­де­ние, до­го­вор, на­сле­до­ва­ние. На ос­но­ве преторского права сло­жил­ся но­вый вид соб­ст­вен­но­сти (от латинского in bonis esse - бо­ни­тар­ная соб­ст­вен­ность), осо­бая фор­ма пре­тор­ско­го на­сле­до­ва­ния (на латинском bonorum possessor) и так далее.

По­сле па­де­ния рес­пуб­ли­ки нор­мо­твор­че­ская дея­тель­ность пре­то­ров всту­пи­ла в про­ти­во­ре­чие с но­вы­ми фор­ма­ми государственного уст­рой­ст­ва.

Во II веке по ука­за­нию императора Ад­риа­на римский юрист Саль­вий Юли­ан со­ста­вил окон­чательный текст пре­тор­ско­го эдик­та (edictum per­pe­tuum Hadria­ni). Эдикт вклю­чал в се­бя две час­ти, ка­ж­дая из ко­то­рых со­стоя­ла из оп­ре­де­лён­но­го чис­ла ти­ту­лов не­боль­шо­го объ­ё­ма: в пер­вой час­ти бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны отдельные мо­мен­ты и пунк­ты ис­ков, а во вто­рой - при­ве­де­ны ти­по­вые фор­му­лы ис­ков. Edi­ctim perpetuum фак­ти­че­ски ко­ди­фи­ци­ро­вал преторское право, и его раз­ви­тие пре­кра­ти­лось.

В IV-V веках про­изош­ло сбли­же­ние сис­тем преторского права и ци­виль­но­го пра­ва, при­вед­шее к пол­но­му их еди­но­об­ра­зию в ко­ди­фи­ка­ции Юс­ти­ниа­на.

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