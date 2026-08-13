Претóрия

Претóрия ( англ. Pretoria) — город в провинции Гаутенг и административный центр ЮАР (место резиденции президента и правительства); в настоящий момент часть столичного муниципалитета Цване с населением около 2,9 млн человек (2011).

Основана в 1855, названа в честь Андриса Преториуса — государственного деятеля буров, с 1860 — столица Трансвааля . В 1881 между трансваальскими бурами и Великобританией была подписана Преторийская конвенция, завершившая Первую англо-­бурскую вой­ну (1880–1881). В 1880–1890‑е город активно застраивался, были возведены: резиденция президента, здание парламента (фольксраад), дворец правосудия и т. д. После англо-­бурской вой­ны 1899–1902 административный центр Колонии Трансвааль; с 1910 — административная столица ЮАС (с 1961 ЮАР). В 1910–1913 построен комплекс правительственных зданий (резиденция президента и правительства); в 1949 открыт мемориальный комплекс в честь буров -­фуртреккеров. После Второй мировой вой­ны происходит строительный бум, построен комплекс многоэтажных знаний. С 1948 по 1990 известна как «цитатедель апартхейда ».

В 2000 в рамках муниципальной реформы П. стала частью столичного муниципалитета Цване, историческое название сохранено лишь за его центральной частью.

В П. расположены Музей Крюгера, Национальный культурно-­исторический и Художественный музеи; университеты Претории (основан в 1908) и Южной Африки (основан в 1873).

Лит. : Pretoria, 1855–1955 History of the City of Pretoria. Pretoria, 1955; Южно-­Африканская Республика. Справочник. М., 2014. А. В. Воеводский.