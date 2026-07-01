ПРЕТОРИУС Михаэль

ПРЕТОРИУС МИХЕЛЬ - настоящая фамилия Шульт­хайс. Немецкий ком­по­зи­тор, ор­га­нист и тео­ре­тик му­зы­ки.

С 1573 года учил­ся в Латинской шко­ле в Тор­гау (в том числе му­зы­ке - у кан­то­ра М. Фойг­та), с 1582 года - на тео­ло­гическом факультете в университете Франк­фур­та-на-Оде­ре (здесь про­фес­со­ром тео­ло­гии был его брат Ан­д­ре­ас). Брал уро­ки му­зы­ки у Бар­то­ло­мея Ге­зия - кан­то­ра и ком­по­зи­то­ра, ко­то­ро­му обя­зан рев­но­ст­ным от­но­ше­ни­ем к про­тес­тан­тиз­му и жи­вым ин­те­ре­сом к но­вой цер­ков­ной му­зыке.

В 1587-1590 годах - ор­га­нист Ма­ри­ен­кир­хе во Франк­фур­те-на-Оде­ре. С 1595 года - ор­га­нист, в 1604-1613 годах - ка­пель­мей­стер при дво­ре в Воль­фен­бют­те­ле. В 1613-1616 годах - при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Дрез­де­не (здесь по­зна­ко­мил­ся с Г. Шют­цем).

По воз­вра­ще­нии в Воль­фен­бют­тель фор­маль­но за­нял преж­нюю долж­ность (до 1620 года), при этом на­хо­дил­ся в по­сто­ян­ных разъ­ез­дах, так как был вос­тре­бо­ван как ком­по­зи­тор и ор­га­нист ари­сто­кра­та­ми и цер­ков­ны­ми ие­рар­ха­ми по всей Гер­ма­нии (ра­бо­тал в Дрез­де­не, Кас­се­ле, Ма­где­бур­ге , Гал­ле, Лейп­ци­ге , Нюрн­бер­ге и других). Пи­сал псал­мы, мо­те­ты, «ду­хов­ные кон­цер­ты», об­ра­бот­ки лю­те­ран­ских цер­ков­ных пе­сен (смотрите в статье Про­тес­тант­ский хо­рал ) [большая чать опуб­ли­ко­ва­ны в со­ста­ве 9 сборников «Си­он­ские му­зы» («Musae Sioniae», 1605-1610 годы)]. Из свет­ской му­зы­ки со­хра­ни­лась ин­ст­ру­мен­таль­ная сюи­та «Тер­пси­хо­ра, пя­тая из ао­ний­ских муз» (1612 год).

Про­сла­вил­ся как ав­тор му­зы­каль­но-тео­ре­тического трак­та­та «Syntagma musicum» (на латинском «Уст­рой­ст­во му­зы­ки», 1614-1620 годы) - са­мо­го круп­но­го в Гер­ма­нии XVII века (за­ду­ман в 4 то­мах, вы­шел в 3 то­мах: первый том на ла­ты­ни, ос­таль­ные - на немецком языке). Соз­дан­ный в жан­ре эн­цик­ло­пе­дии, он ох­ва­ты­ва­ет все сто­ро­ны со­вре­мен­ной Преториусу музыкальной тео­рии и прак­ти­ки (по­ми­мо тео­рии но­вей­шей ком­по­зи­ции, ос­тав­шей­ся в пла­нах). Наи­боль­шую цен­ность име­ет том 2 - «De organographia» (1619 год), ко­то­рый вме­сте с опуб­ли­ко­ван­ным от­дель­но ил­лю­ст­ра­тив­ным при­ло­же­ни­ем «Theatrum in­st­ru­mentorum seu Sciagraphia» (изданным в 1620 году) пред­став­ля­ет со­бой гран­ди­оз­ное сис­те­ма­тическое опи­са­ние музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (осо­бен­но под­роб­но опи­сан ор­ган). Здесь да­ны све­де­ния о кон­ст­рук­ции ин­ст­ру­мен­тов, строе (Преториус был сто­рон­ни­ком сред­не­то­но­вой тем­пе­ра­ции, его име­нем на­зва­на важ­ней­шая её раз­но­вид­ность - так называемый пре­то­ри­ан­ская), тех­ни­ке иг­ры.

Труд Преториуса в це­лом вы­пол­нял роль на­дёж­но­го спра­воч­ни­ка для немецких. ис­то­ри­ков и тео­ре­ти­ков му­зы­ки XVII – первой половины XVIII веков, а дан­ные по ин­ст­ру­мен­то­ве­де­нию ис­поль­зу­ют­ся по­ны­не (например, в ау­тен­тич­ном ис­пол­ни­тель­ст­ве).

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