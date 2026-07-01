ПРЕТОРИУС Михаэль
ПРЕТОРИУС МИХЕЛЬ - настоящая фамилия Шультхайс. Немецкий композитор, органист и теоретик музыки.
С 1573 года учился в Латинской школе в Торгау (в том числе музыке - у кантора М. Фойгта), с 1582 года - на теологическом факультете в университете Франкфурта-на-Одере (здесь профессором теологии был его брат Андреас). Брал уроки музыки у Бартоломея Гезия - кантора и композитора, которому обязан ревностным отношением к протестантизму и живым интересом к новой церковной музыке.
В 1587-1590 годах - органист Мариенкирхе во Франкфурте-на-Одере. С 1595 года - органист, в 1604-1613 годах - капельмейстер при дворе в Вольфенбюттеле. В 1613-1616 годах - придворный капельмейстер в Дрездене (здесь познакомился с Г. Шютцем).
По возвращении в Вольфенбюттель формально занял прежнюю должность (до 1620 года), при этом находился в постоянных разъездах, так как был востребован как композитор и органист аристократами и церковными иерархами по всей Германии (работал в Дрездене, Касселе, Магдебурге, Галле, Лейпциге, Нюрнберге и других). Писал псалмы, мотеты, «духовные концерты», обработки лютеранских церковных песен (смотрите в статье Протестантский хорал) [большая чать опубликованы в составе 9 сборников «Сионские музы» («Musae Sioniae», 1605-1610 годы)]. Из светской музыки сохранилась инструментальная сюита «Терпсихора, пятая из аонийских муз» (1612 год).
Прославился как автор музыкально-теоретического трактата «Syntagma musicum» (на латинском «Устройство музыки», 1614-1620 годы) - самого крупного в Германии XVII века (задуман в 4 томах, вышел в 3 томах: первый том на латыни, остальные - на немецком языке). Созданный в жанре энциклопедии, он охватывает все стороны современной Преториусу музыкальной теории и практики (помимо теории новейшей композиции, оставшейся в планах). Наибольшую ценность имеет том 2 - «De organographia» (1619 год), который вместе с опубликованным отдельно иллюстративным приложением «Theatrum instrumentorum seu Sciagraphia» (изданным в 1620 году) представляет собой грандиозное систематическое описание музыкальных инструментов (особенно подробно описан орган). Здесь даны сведения о конструкции инструментов, строе (Преториус был сторонником среднетоновой темперации, его именем названа важнейшая её разновидность - так называемый преторианская), технике игры.
Труд Преториуса в целом выполнял роль надёжного справочника для немецких. историков и теоретиков музыки XVII – первой половины XVIII веков, а данные по инструментоведению используются поныне (например, в аутентичном исполнительстве).