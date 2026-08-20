ПРЕТОРИУС АНДРИС ВИЛЬХЕЛЬМУС ЯКОБУС
ПРЕТОРИУС АНДРИС ВИЛЬХЕЛЬМУС ЯКОБУС - южноафриканский политический деятель.
Из семьи первых голландских колонистов (буров).
Зажиточный фермер, выполнял обязанности начальника милиции (народного ополчения) в восточных районах Капской колонии.
В 1838 году принял участие в «Великом треке». Командовал отрядом буров (около 460 людьми), который 16 декабря 1838 года одержал победу над 5-тысячным (по другим данным, 10-тысячным) войском зулусов.
С октября 1839 года глава (премьер-министр) республики Натал, основанной на зулусских землях.
Отказался от завоевания всей территории зулусов, в январе 1840 года заключил с ними союз. Возглавил борьбу буров Натала против англичан, которые заявили свои претензии на Натал и зулусские земли.
В 1842 году буры под командованием Преториуса осадили город Дурбан, но были вынуждены отступить.
В 1847 году сложил с себя обязанности командующего бурской армией, вместе с частью буров покинул Натал и переселился в Трансвааль.
В городе Рюстенбург возглавил антибританские выступления, объявлен британскими властями бунтовщиком. Вёл с англичанами переговоры о признании Трансвааля независимой республикой. В январе 1852 года подписал с ними Сандриверскую конвенцию, в соответствии с которой Великобритания признала независимость захваченной бурами территории Трансвааля.
После кончины Преториуса главнокомандующий войсками бурских поселенцев за рекой Вааль был назначен его сын - Мартинус Вессел Преториус (1819-1901 годы), ставший в 1856 году первым президентом образованной в том же году республики Трансвааль. В 1855 году он основал город, названный в честь отца Претория (с 1860 года столица республики Трансвааль).
Останки Преториуса перезахоронены 13 мая 1891 года на Старом кладбище города Претория.