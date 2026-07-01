ПРЕТОРИАНЦЫ

ПРЕТОРИАНЦЫ - им­пе­ра­тор­ская гвар­дия в Древ­нем Ри­ме.

Император Ав­густ соз­дал во II веке н.э. 9 ко­горт преторианцев по 1 тысяче человек в ка­ж­дой (3 ко­гор­ты в Ри­ме, 6 ко­горт в других ита­лий­ских го­ро­дах) под ко­ман­до­ва­ни­ем двух пре­фек­тов пре­то­рия (praefecti prae­torio; во вре­ме­на Им­пе­рии пре­то­рий - главная квар­ти­ра им­пе­ра­то­ра).

В 23 году при императоре Ти­бе­рии пре­фект Се­ян со­сре­до­то­чил всех преторианцев в Ри­ме, по­стро­ив для них пе­ред Ви­ми­наль­ски­ми во­ро­та­ми ла­герь Castra praeto­ria.

До вре­ме­ни прав­ле­ния Сеп­ти­мия Се­ве­ра в преторианцы на­би­ра­ли пре­имущественно уро­жен­цев Апен­нин­ско­го полуострова.

Служ­ба в пре­то­ри­ан­ской гвар­дии обес­пе­чи­ва­ла зна­чительныепре­иму­ще­ст­ва, почётное по­ло­же­ние, по­вы­шен­ное жа­ло­ва­нье и 16-лет­ний срок во­ин­ской служ­бы (вме­сто 20 лет для про­стых ле­гио­не­ров).

На про­тя­же­нии пер­вых по­лу­то­ра ве­ков сво­его су­ще­ст­во­ва­ния пре­то­ри­ан­ская гвар­дия иг­ра­ла важ­ную роль в ук­ре­п­ле­нии по­зи­ций императорской вла­сти и римского государства в це­лом, в том числе пу­тём свер­же­ния жес­то­ких, сла­бых или не­по­пу­ляр­ных им­пе­ра­то­ров, про­ти­во­дей­ст­вия вы­сту­п­ле­ни­ям плеб­са и пре­се­че­ния ин­триг Се­на­та рим­ско­го. Од­на­ко с конца II века за преторианцами всё боль­ше за­кре­п­ля­лась сла­ва ко­ры­ст­ных, без­жа­ло­ст­ных на­ём­ни­ков и ин­три­га­нов.

В 312 году император Кон­стан­тин Ве­ли­кий ли­к­ви­ди­ро­вал пре­то­ри­ан­скую гвар­дию и раз­ру­шил Castra praetoria как «гнез­до мя­те­жей и раз­вра­та».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)