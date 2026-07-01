ПРЕТОРИАНЦЫ
ПРЕТОРИАНЦЫ - императорская гвардия в Древнем Риме.
Император Август создал во II веке н.э. 9 когорт преторианцев по 1 тысяче человек в каждой (3 когорты в Риме, 6 когорт в других италийских городах) под командованием двух префектов претория (praefecti praetorio; во времена Империи преторий - главная квартира императора).
В 23 году при императоре Тиберии префект Сеян сосредоточил всех преторианцев в Риме, построив для них перед Виминальскими воротами лагерь Castra praetoria.
До времени правления Септимия Севера в преторианцы набирали преимущественно уроженцев Апеннинского полуострова.
Служба в преторианской гвардии обеспечивала значительныепреимущества, почётное положение, повышенное жалованье и 16-летний срок воинской службы (вместо 20 лет для простых легионеров).
На протяжении первых полутора веков своего существования преторианская гвардия играла важную роль в укреплении позиций императорской власти и римского государства в целом, в том числе путём свержения жестоких, слабых или непопулярных императоров, противодействия выступлениям плебса и пресечения интриг Сената римского. Однако с конца II века за преторианцами всё больше закреплялась слава корыстных, безжалостных наёмников и интриганов.
В 312 году император Константин Великий ликвидировал преторианскую гвардию и разрушил Castra praetoria как «гнездо мятежей и разврата».