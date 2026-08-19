Пресвитериáнство

Пресвитериáнство (от греч. πρεσβύτερος — «старейшина», «пресвитер») — направление в протестантизме в рамках традиции кальвинизма . В церковно-­административном отношении характеризуется особой организацией церковного управления. Понятие «пресвитер» восходило к эпохе раннего христианства, когда оно использовалось для обозначения руководящих должностных лиц в христианских общинах («староста»; должности пресвитера и епископа были разграничены только во II в.). Система церковного управления во главе с пресвитерами сложилась под влиянием Реформации , заявленной целью которой было возвращение церкви к первоначальному, «неиспорченному» состоянию, что подразумевало в том числе ликвидацию епископальных структур. Создание административной системы П. было связано с деятельностью Жана Кальвина , изложившего свои идеи в сочинении «Наставление в христианской вере» (1536–1559). Утвердившись в 1541 в Женеве, Кальвин обнародовал «Церковные ордонансы» и способствовал формированию нового органа церковного управления — консистории (пресвитерия). В нее входили лица с богословским образованием (доктора), которые формулировали и решали доктринальные вопросы, проводили экзамены и назначение (ординацию) пасторов (священников), сами пасторы, диаконы (в женевской системе церковного управления занимались благотворительностью, материальной помощью неимущим прихожанам) и старосты (авторитетные миряне, следившие за моральным обликом членов общины). Консистория собиралась по четвергам для решения дисциплинарных вопросов, обсуждала поведение верующих и подвергала отлучению недостойных прихожан, не внявших предупреждениям. Особое внимание к дисциплине верующих, характерное для деятельности Кальвина, привело к появлению термина «дисциплина» как синонима кальвинистской организации по мере ее распространения в Англии и Шотландии. Полномочия консистории и ее стремление к самостоятельности были причинами ее противостояния с городским советом, которому консистория формально подчинялась. По мнению Кальвина, община христиан была вправе вы­двигать из своей среды всех необходимых должностных лиц. Впоследствии сторонники кальвинизма самостоятельно выбирали администраторов и проповедников и решали вопросы вероучения независимо от светского политического строя, что давало кальвинистской организации способность к адаптации и способствовало ее широкому распространению. Наряду с лютеранством П. стало основным принципом церковной организации в европейском протестантизме.

Хотя Кальвин почти не покидал Женеву, его учение распространялось благодаря росту уровня образованности в европейском обществе, развитию книгопечатания, борьбе с влиянием Католической церкви. Начиная с середины 1550‑х Женева стала идейным центром и убежищем для активных сторонников Реформации, подвергавшимся преследованиям в других странах, в том числе для французских гугенотов . Благодаря деятельности преемника Кальвина, Теодора Беза , П. превратилось в общеевропейское явление. Женевская консистория (пресвитерий) стала образцом и идейной основой для распространения кальвинизма и формирования П. (с местными особенностями) во Франции, в Зап. Германии (сначала Страсбург, Гейдельберг, Пфальц, затем Пруссия), в Нидерландах, Польше, Венгрии, Трансильвании, Чехии. Получив организационное оформление, сторонники П. боролись за свои права, стремясь к созданию общенациональных и провинциальных синодов как органов руководства церковными делами. Значительных успехов П. достигло в Англии, в Шотландии (Шотландская пресвитерианская церковь, см. Нокс ), в североамериканских колониях Англии и затем в США, а также в английских переселенческих колониях по всему миру, где они создавались (Южн. Африка, Австралия, Новая Зеландия, Канада). С идейным влиянием кальвинизма и П. было связано появление общего и партикулярного баптизма. В ходе Английской революции середины XVII в. пресвитериане созвали Вестминстерскую ассамблею (1643), которая составила «Вестминстерское исповедание веры», принятое в 1647 и 1649 парламентами Англии и Шотландии. Под влиянием П. в революционные годы (1645–1660) был ликвидирован епископальный строй в Англиканской церкви . «Вестминстерское исповедание веры» принято в качестве доктринального стандарта пресвитерианскими церквами во всем мире и сохраняет свое влияние. К настоящему времени пресвитерианские церковные организации действуют также в Центр. и Южн. Америке, Азии, Африке, Океании.

Лит. : Отис Дж. М. Особенности библейского пресвитерианства. Одесса, 2003; The Oxford Handbook of Presbyterianism / Ed. G. S. Smith, P. C. Kemeny. Oxford etc. 2019. В. Н. Ерохин .