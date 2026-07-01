ПРЕСТУПНОСТЬ

ПРЕСТУПНОСТЬ - со­ци­аль­но-пра­во­вое, ис­то­ри­че­ски из­мен­чи­вое, не­га­тив­ное мас­со­вое яв­ле­ние, сла­гаю­щее­ся из всей со­во­куп­но­сти со­вер­шае­мых в тот или иной пе­ри­од в го­су­дар­ст­ве (ре­гио­не, ми­ре) пре­сту­п­ле­ний .

Ино­гда преступность рас­смат­ри­ва­ет­ся и че­рез иные ро­до­вые по­ня­тия - «кри­ми­наль­ное со­стоя­ние об­ще­ст­ва», «по­боч­ный про­дукт об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний», «по­ка­за­тель со­ци­аль­ной па­то­ло­гии» и др.

В российской пра­во­вой нау­ке преступность - яв­ле­ние со­ци­аль­ное. Из со­ци­аль­ной при­ро­ды преступности ис­хо­дит и ме­ж­ду­народное со­об­ще­ст­во. Это оз­на­ча­ет, что преступность не обу­слов­ле­на био­ло­гической при­ро­дой че­ло­ве­ка, а при­чин­но свя­за­на с об­щественными яв­ле­ния­ми и про­цес­са­ми, их про­ти­во­ре­чия­ми, и эта связь яв­ля­ет­ся оп­ре­де­ляю­щей; уро­вень и ха­рак­тер преступность в различных со­ци­аль­но-эко­но­мических сис­те­мах и в раз­ных стра­нах и ре­гио­нах кор­ре­ли­ру­ет с ме­ст­ны­ми ус­ло­вия­ми жиз­ни и дея­тель­но­сти лю­дей и их из­ме­не­ния ока­зы­ва­ют су­ще­ст­вен­ное влия­ние на со­стоя­ние преступности; кон­крет­ные фор­мы (ви­ды) преступность оп­реде­ля­ют­ся об­ще­ст­вом и го­су­дар­ст­вом , ис­хо­дя в ос­но­ве сво­ей из ре­аль­ной кри­ми­но­ло­гической об­ста­нов­ки.

В раз­ных стра­нах есть свои осо­бен­но­сти по­ни­ма­ния пре­ступ­но­го и не­пре­ступ­но­го: так называемые ес­те­ст­вен­ные об­ще­при­знан­ные дея­ния (ma­la in se) ма­ло чем от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га по су­ти в раз­ных стра­нах (убий­ст­во, из­на­си­ло­ва­ние, кра­жа и так далее), то­гда как дея­ния «ис­кус­ст­вен­ные» (mala prohibi­ta), то есть оп­ре­де­ляе­мые за­ко­но­дательной вла­стью, мо­гут су­ще­ст­вен­но раз­ли­чать­ся ме­ж­ду со­бой, по­сколь­ку они от­ра­жа­ют раз­ные (и по-сво­ему оце­ни­вае­мые) об­ще­ст­вен­но опас­ные реа­лии. Преступность при­чи­ня­ет вред об­ще­ст­ву, то есть со­ци­аль­ным от­но­ше­ни­ям, и борь­ба с ней тре­бу­ет главным образом при­ме­не­ния со­ци­аль­ных мер.

Преступность - яв­ле­ние пра­во­вое, что вы­те­ка­ет из древ­не­го и об­ще­при­знан­но­го прин­ци­па nullum crimen sine lege (нет пре­сту­п­ле­ния без ука­за­ния в за­ко­не), ко­то­рый за­кре­п­лён в пра­во­вых сис­те­мах боль­шин­ст­ва стран ми­ра. Преступность до­пус­ти­мо рас­смат­ри­вать как раз­но­вид­ность от­кло­няю­ще­го­ся по­ве­де­ния, су­ще­ст­вую­ще­го объ­ек­тив­но, не­за­ви­си­мо от то­го, при­зна­но оно уго­лов­но на­ка­зуе­мым или нет. Но толь­ко кри­ми­на­ли­за­ция его осо­бо опас­ных форм в уго­лов­ном за­ко­не де­ла­ет со­от­вет­ст­вую­щие ви­ды от­кло­няю­ще­го­ся по­ве­де­ния пре­ступ­ны­ми, а преступность ста­но­вит­ся не толь­ко со­ци­аль­ным, но и пра­во­вым яв­ле­ни­ем.

Преступность - ис­то­ри­че­ски из­мен­чи­вое яв­ле­ние. В свя­зи с из­ме­не­ния­ми об­ще­ст­ва, его со­ци­аль­но-эко­но­мических, идео­ло­го-по­ли­тических, ор­га­ни­зационно-управ­ленческих, на­уч­но-тех­нических и иных объ­ек­тив­ных ус­ло­вий ка­че­ст­вен­но и ко­ли­че­ст­вен­но ме­ня­ет­ся преступность, идут про­цес­сы «от­ми­ра­ния» од­них форм пре­ступ­но­го по­ве­де­ния и «ро­ж­де­ния» его но­вых ви­дов. И хо­тя «от­ми­ра­ние» и «ро­ж­де­ние» дея­ний есть внеш­не вла­ст­ная дек­ри­ми­на­ли­за­ция или кри­ми­на­ли­за­ция ре­аль­но су­ще­ст­вую­щих форм че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния, про­цесс этот в ос­но­ве сво­ей яв­ля­ет­ся объ­ек­тив­но за­дан­ным.

Преступность - не­га­тив­ное яв­ле­ние. Пре­сту­п­ления при­чи­ня­ют не­вос­пол­ни­мый вред жиз­ни лю­дей, лич­но­сти, эко­но­ми­ке, эко­ло­гии, об­щественному по­ряд­ку, об­щественной без­опас­но­сти, государственной вла­сти и другим объ­ек­там. Точ­ных и обоб­щён­ных дан­ных ущер­ба, при­чи­няе­мо­го преступностью в са­мом ши­ро­ком по­ни­ма­нии, нет. Есть лишь не­ко­то­рые све­де­ния. Так, за 1956-2002 годы на тер­ри­то­рии бывшего СССР толь­ко от за­ре­ги­ст­ри­ро­ванных умыш­лен­ных убийств по­гиб­ли 1077645 че­ло­век.

Преступность - мас­со­вое яв­ле­ние. Об­щее чис­ло толь­ко уч­тён­ных в те­че­ние го­да пре­сту­п­ле­ний в ми­ре при­бли­жа­ет­ся к 400-500 миллионам. В Рос­сии еже­год­но ре­ги­ст­ри­ру­ет­ся бо­лее 2 миллиона пре­сту­п­ле­ний, с учё­том ла­тент­ных пре­сту­п­ле­ний на по­ря­док боль­ше. Ре­аль­ная преступность в раз­ных стра­нах оце­ни­ва­ет­ся во мно­го раз вы­ше.

Ко­ли­че­ст­вен­ные при­зна­ки пре­ступ­но­сти ха­рак­те­ри­зу­ют её со­стоя­ние и ди­на­ми­ку. Со­стоя­ние преступности - об­щее уч­тён­ное чис­ло пре­сту­п­ле­ний и лиц, их со­вер­шив­ших, за оп­ре­де­лён­ный пе­ри­од вре­ме­ни и на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии; из­ме­ря­ет­ся в аб­со­лют­ных (об­щее чис­ло пре­сту­п­ле­ний, или уро­вень преступности) и от­но­си­тель­ных (чис­ло дея­ний на 100 тысяч жителей, или ко­эф­фи­ци­ент преступности) по­ка­за­те­лях.

При оцен­ке со­стоя­ния преступности не­об­хо­ди­мо об­ра­щать­ся не толь­ко к за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ной, но и к ла­тент­ной пре­ступ­но­сти, к струк­тур­ным па­ра­мет­рам преступности (например, при од­ном и том же уров­не пре­сту­п­ле­ний в двух раз­ных ре­гио­нах со­стоя­ние преступность бу­дет оце­ни­вать­ся по-раз­но­му, ес­ли в од­ном на­блю­да­ет­ся ин­тен­сив­ный рост тяж­ких пре­сту­п­ле­ний, в дру­гом - их сни­же­ние). Важ­ное зна­че­ние при оцен­ке со­стоя­ния преступности име­ют све­де­ния об удель­ном ве­се пре­сту­п­ле­ний, раз­ли­чае­мых по сте­пе­ни тя­же­сти; по фор­мам и ви­дам ви­ны; по ви­дам пре­сту­п­ле­ний или их груп­пам (про­тив лич­но­сти, соб­ст­вен­но­сти и тому подобное); по ви­дам мо­ти­ва­ции; по субъ­ек­там пре­сту­п­ле­ний (муж­чи­ны, жен­щи­ны, не­со­вер­шен­но­лет­ние, без­ра­бот­ные, долж­но­ст­ные ли­ца и прочие); по мес­ту и спо­со­бам со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ний; по ко­ли­че­ст­ву жертв пре­сту­п­ле­ний; по ха­рак­те­ру и раз­ме­рам при­чи­нён­но­го вре­да (ущер­ба) и другим. Ин­ди­ка­тор об­ще­го со­стоя­ния преступности - рас­пре­де­ле­ние по административно-территориальным об­ра­зо­ва­ни­ям (гео­гра­фия преступности), по сфе­рам со­ци­аль­ной жиз­ни, от­рас­лям про­изводства, фор­мам соб­ст­вен­но­сти и другим па­ра­мет­рам.

Ко­эф­фи­ци­ент преступности - кон­крет­ный обоб­щаю­щий по­ка­за­тель об­ще­го ко­ли­че­ст­ва уч­тён­ных пре­сту­п­ле­ний, со­от­не­сён­но­го с чис­лен­но­стью на­се­ле­ния (чис­ло пре­сту­п­ле­ний на 100 тысяч, 10 тысяч или 1 тысяч жителей), по­зво­ляю­щий со­пос­тав­лять уров­ни преступность в раз­ных стра­нах и в раз­ные го­ды. По аб­со­лют­ным по­ка­за­те­лям, например, пре­ступ­ность в СССР с 1956 по 1991 год воз­рос­ла в 5,6 раза, а по ко­эфициэнту преступности - толь­ко в 3,8, по­сколь­ку в нём уч­тён при­рост на­се­ле­ния стра­ны.

Ин­тен­сив­ность преступности - ка­че­ст­вен­но-ко­ли­че­ст­вен­ный па­ра­метр кри­ми­но­ло­гической об­ста­нов­ки, ука­зы­ваю­щий на уро­вень пре­ступ­ных про­яв­ле­ний, тем­пы их рос­та или сте­пень их об­щественной опас­но­сти (тя­же­сти). Кон­крет­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми ин­тен­сив­но­сти преступность мо­гут быть ин­ди­ка­то­ры и уров­ня, и ди­на­ми­ки, и струк­ту­ры. В кри­ми­но­ло­гической литературе не­ред­ко упот­реб­ля­ет­ся та­кой ко­ли­че­ст­вен­ный по­ка­за­тель, как ин­декс, или коэффициент преступности. Ин­декс преступности рас­счи­ты­ва­ет­ся на ос­но­ве об­ще­го чис­ла уч­тён­ных дея­ний, санк­ций за их со­вер­ше­ние и других при­зна­ков, влияю­щих на об­щественную опас­ность (тя­жесть) пре­сту­п­ле­ний. В США ин­дек­сом име­нуют 8 ви­дов пре­сту­п­ле­ний (про­стое и пред­на­ме­рен­ное убий­ст­во, из­на­си­ло­ва­ние, гра­бёж , на­па­де­ние при отяг­чаю­щих по­след­ст­ви­ях, кра­жа со взло­мом, во­ров­ст­во-кра­жа, кра­жа ав­то­ма­ши­ны, под­жог). Тер­мин «ин­декс» в дан­ном слу­чае упо­треб­ля­ется в зна­че­нии ин­ди­ка­то­ра преступности, пря­мо и не­по­сред­ст­вен­но за­тра­ги­ваю­щей ин­те­ре­сы граж­дан.

Ди­на­ми­ка преступности от­ра­жа­ет из­ме­не­ние преступности во вре­ме­ни и ис­чис­ля­ет­ся в аб­со­лют­ном чис­ле при­рос­та (сни­же­ния) уров­ня пре­сту­п­ле­ний или в от­но­си­тель­ных чис­лах (про­цен­тах, сред­не­го­до­вых тем­пах при­рос­та или сни­же­ния) этих из­ме­не­ний, рас­счи­тан­ных к ба­зо­во­му го­ду, в тен­ден­ци­ях и за­ко­но­мер­но­стях пре­ступ­но­сти.

Ка­че­ст­вен­ные при­зна­ки преступно­сти рас­кры­ва­ют струк­ту­ру и ха­рак­тер дея­ний. Струк­ту­ра преступности из­ме­ря­ет­ся в удель­ных ве­сах или до­лях различных групп и ви­дов пре­сту­п­ле­ний к их об­ще­му чис­лу. Струк­ту­ра преступности мо­жет быть рас­счи­та­на по уго­лов­но-пра­во­вым, кри­ми­но­ло­гическим, про­цес­су­аль­ным, со­ци­аль­но-де­мо­гра­фи­че­ским и иным при­зна­кам: например, со­от­но­ше­ние умыш­лен­ных и не­ос­то­рож­ных пре­сту­п­ле­ний; удель­ный вес ко­ры­ст­ных, на­силь­ст­вен­ных и других ви­дов (по мо­ти­ва­ции) пре­сту­п­ле­ний; до­ли си­туа­тив­ной, ре­ци­див­ной, профессиональной, груп­по­вой, ор­га­ни­зо­ван­ной или воо­руженной преступности; удель­ный вес рас­кры­тых и не­рас­кры­тых пре­сту­п­ле­ний и другие. Для оцен­ки не­ко­то­рых струк­тур­ных свойств преступности ино­гда ис­поль­зу­ет­ся вспо­мо­гательный по­ка­за­тель - коэффициент по­ра­жае­мо­сти пре­ступ­но­стью различных групп и сло­ёв на­се­ле­ния (от­но­ше­ние удель­но­го ве­са пре­ступ­ни­ков из оп­ре­де­лён­ной ка­те­го­рии гра­ж­дан ко всем гра­ж­да­нам дан­ной ка­те­го­рии в струк­ту­ре на­се­ле­ния).

Ха­рак­тер преступности ак­цен­ти­ру­ет вни­ма­ние на основном со­дер­жа­нии ви­дов пре­ступ­но­го по­ве­де­ния, на до­ми­ни­ро­ва­нии этих ви­дов в струк­ту­ре уч­тён­ной и ре­аль­ной преступность, на рас­пре­де­ле­нии пре­сту­п­ле­ний по груп­пам на­се­ле­ния, со­ци­аль­но-эко­но­мическим сфе­рам и так далее. Ха­рак­тер преступности вы­ра­жа­ет­ся так­же в ка­че­ст­вен­ных оцен­ках: об­щественная опас­ность, тя­жесть, ре­ци­див­ность и другим.

Ла­тент­ная пре­ступ­ность.

Это ре­аль­ная, но скры­тая или не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ная часть фак­ти­че­ски со­вер­шён­ных пре­сту­п­ле­ний, раз­ность ме­ж­ду уч­тён­ной и фак­ти­че­ской пре­ступ­но­стью. В не­ко­то­рых стра­нах, в том числе и в Рос­сии, ла­тент­ная преступность пре­вы­ша­ет за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ную её часть в 5-10 раз.

По ме­ха­низ­му об­ра­зо­ва­ния ла­тент­ная преступность рас­па­да­ет­ся на три основные со­став­ные час­ти: не­за­яв­лен­ные пре­сту­п­ле­ния - те, ко­то­рые бы­ли со­вер­ше­ны, но по­тер­пев­шие, сви­де­те­ли, долж­но­ст­ные ли­ца и другие не со­об­щи­ли об этом в пра­во­ох­ра­нительные ор­га­ны; не­уч­тён­ные пре­сту­п­ле­ния - те, о ко­то­рых пра­во­ох­ра­нительные ор­га­ны бы­ли ос­ве­дом­ле­ны (име­ли по­во­ды и ос­но­ва­ния к ре­ги­ст­ра­ции пре­сту­п­ле­ния и воз­бу­ж­де­нию уго­лов­но­го де­ла), но они их не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ли и не рас­сле­до­ва­ли; не­ус­та­нов­лен­ные пре­сту­п­ле­ния - те, ко­то­рые бы­ли за­яв­ле­ны, за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны, их рас­сле­до­ва­ли, но в си­лу ха­лат­но­сти, оши­боч­ной уго­лов­но-пра­во­вой ква­ли­фи­ка­ции и иных при­чин в фак­ти­че­ски со­де­ян­ном «не бы­ло ус­та­нов­ле­но» со­бы­тия или со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния.

Мас­шта­бы ла­тент­ной преступности в точ­но­сти, как пра­ви­ло, не­из­вест­ны. Они оп­ре­де­ля­ют­ся пу­тём при­ме­не­ния различных со­цио­ло­гических, ста­ти­стических и ана­ли­тических ме­то­дик (срав­нительный ана­лиз взаи­мо­свя­зан­ных по­ка­за­те­лей уго­лов­ной ста­ти­сти­ки; со­пос­тав­ле­ние све­де­ний уго­лов­но­го учё­та с дан­ны­ми административных и дис­ци­п­ли­нар­ных на­ру­ше­ний, с дан­ны­ми медицинских уч­ре­ж­де­ний об ока­за­нии по­мо­щи по по­во­ду те­лес­ных по­вре­ж­де­ний, со ста­ти­сти­кой жа­лоб, за­яв­ле­ний, пи­сем гра­ж­дан в пра­во­ох­ра­ни­тель­ные и другие государственные ор­га­ны; оп­ро­сы гра­ж­дан, осу­ж­дён­ных и за­клю­чён­ных; экс­перт­ные оцен­ки спе­циа­ли­стов и другие методы). По не­ко­то­рым ме­ж­ду­народным ис­сле­до­ва­ни­ям, не­за­яв­лен­ные пре­сту­п­ле­ния со­став­ля­ют около 50% и бо­лее от фак­ти­че­ски со­вер­шён­ных.

В раз­ных стра­нах по отдельным ви­дам дея­ний (например, из­на­си­ло­ва­ни­ям, не­зна­чительным хи­ще­ни­ям и другим) эта до­ля мо­жет быть на­мно­го боль­ше. В Рос­сии еже­год­но ре­аль­но со­вер­ша­ет­ся около 15-22 миллионов пре­сту­п­ле­ний, а ре­ги­ст­ри­ру­ет­ся около 2,5- 3 миллиона с вы­яв­ле­ни­ем около 1,5 миллиона пра­во­на­ру­ши­те­лей, то есть бо­лее 10 миллионов лиц, фак­ти­че­ски со­вер­шив­ших пре­сту­п­ле­ния, не при­вле­ка­ют­ся к уго­лов­ной ответ­ст­вен­но­сти и при­мер­но 7-8 миллионов гра­ж­дан, ре­аль­но по­стра­дав­ших от пре­сту­п­ле­ний, не по­лу­ча­ют от го­су­дар­ст­ва не­об­хо­ди­мой пра­во­вой по­мо­щи и за­щи­ты.

Ос­нов­ные тен­ден­ции пре­ступ­но­сти в ми­ре.

В те­че­ние XX века в ми­ре не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки срав­нить ко­ли­че­ст­вен­ные и ка­че­ст­вен­ные дан­ные различных стран. Это в пер­вую оче­редь оз­на­ча­ло вы­яв­ле­ние са­мо­го обоб­щён­но­го по­ка­за­те­ля - тен­ден­ций пре­ступ­но­сти.

Тен­ден­ция пер­вая - аб­со­лют­ный и от­но­си­тель­ный рост преступность в ми­ре. Эта тен­ден­ция об­на­ру­же­на бо­лее ста лет то­му на­зад бельгийским ста­ти­сти­ком А. Кет­ле, К. Мар­ксом, немецким юри­стом Ф. фон Лис­том и другими. Маркс, со­пос­тав­ляя в па­рал­лель­ных ря­дах чис­лен­ность на­се­ле­ния, ро­див­ших­ся, умер­ших, осу­ж­дён­ных и пау­пе­ров, пред­по­ло­жил, что «долж­но быть есть что-то гни­лое в са­мой серд­це­ви­не та­кой со­ци­аль­ной сис­те­мы, ко­то­рая уве­ли­чи­ва­ет своё бо­гат­ст­во, но при этом не умень­ша­ет ни­ще­ту, и в ко­то­рой пре­ступ­ность рас­тёт да­же бы­ст­рее, чем чис­лен­ность на­се­ле­ния» (Маркс К., Эн­гельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 515).

До сих пор преступность эво­лю­цио­ни­ру­ет по это­му за­ко­ну. Вы­со­кий сред­не­ста­ти­стический при­рост преступности не ис­клю­ча­ет то­го, что она в те­че­ние не­ко­то­ро­го вре­ме­ни мо­жет ста­би­ли­зи­ро­вать­ся и да­же сни­зить­ся. Ино­гда при низ­ком уров­не об­щей за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ной преступности на­блю­да­ет­ся вы­со­кий уро­вень тяж­ких пре­сту­п­ле­ний. По Де­вя­то­му об­зо­ру ООН (2003-1004 годы), са­мый вы­со­кий уро­вень убийств за­фик­си­ро­ван в Эк­ва­до­ре - 18,33 и Мон­го­лии - 12,81 (Рос­сия и США дан­ных не пред­став­ля­ли), а са­мый низ­кий ко­эффициент пре­ду­мыш­лен­ных убийств в Нор­ве­гии - 0,78, в Ир­лан­дии - 0,91, в Гер­ма­нии - 0,98.

Тен­ден­ция вто­рая - от­ста­ва­ние со­ци­аль­но­го кон­тро­ля над преступностью от её ко­ли­че­ст­вен­но-ка­че­ст­вен­ных из­ме­не­ний. Из­вест­но, что у преступности ди­на­мич­ный, ини­циа­тив­ный, твор­че­ский, ры­ноч­ный «ха­рак­тер». Она мгно­вен­но за­пол­ня­ет все по­яв­ляю­щие­ся и дос­туп­ные ей не кон­тро­ли­руе­мые или сла­бо кон­тро­ли­руе­мые го­су­дар­ст­вом и об­ще­ст­вом ни­ши. Аде­к­ват­но об­ста­нов­ке ме­ня­ет ви­ды, фор­мы и спо­со­бы сво­ей «дея­тель­но­сти», не­пре­рыв­но изо­бре­та­ет но­вые и изо­щрён­ные ме­то­ды эли­ми­на­ции сво­их «сле­дов», не ог­ра­ни­чи­ва­ет свои дей­ст­вия по су­ти сво­ей ни­ка­ки­ми пра­во­вы­ми, нрав­ст­вен­ны­ми и да­же тех­ническими нор­ма­ми и пра­ви­ла­ми. В сис­те­ме «пре­ступ­ность - борь­ба с ней» преступность пер­вич­на. Борь­ба с преступностью - все­го лишь от­вет об­ще­ст­ва на её вы­зов.

В XXI веке ми­ро­вое со­об­ще­ст­во оза­бо­че­но ре­ше­ни­ем двух главных за­дач: как сни­зить тем­пы при­рос­та преступности и как обес­пе­чить че­ло­ве­че­ское об­ра­ще­ние с пра­во­на­ру­ши­те­ля­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)