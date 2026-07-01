ПРЕСТУПНОСТЬ
ПРЕСТУПНОСТЬ - социально-правовое, исторически изменчивое, негативное массовое явление, слагающееся из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире) преступлений.
Иногда преступность рассматривается и через иные родовые понятия - «криминальное состояние общества», «побочный продукт общественных отношений», «показатель социальной патологии» и др.
В российской правовой науке преступность - явление социальное. Из социальной природы преступности исходит и международное сообщество. Это означает, что преступность не обусловлена биологической природой человека, а причинно связана с общественными явлениями и процессами, их противоречиями, и эта связь является определяющей; уровень и характер преступность в различных социально-экономических системах и в разных странах и регионах коррелирует с местными условиями жизни и деятельности людей и их изменения оказывают существенное влияние на состояние преступности; конкретные формы (виды) преступность определяются обществом и государством, исходя в основе своей из реальной криминологической обстановки.
В разных странах есть свои особенности понимания преступного и непреступного: так называемые естественные общепризнанные деяния (mala in se) мало чем отличаются друг от друга по сути в разных странах (убийство, изнасилование, кража и так далее), тогда как деяния «искусственные» (mala prohibita), то есть определяемые законодательной властью, могут существенно различаться между собой, поскольку они отражают разные (и по-своему оцениваемые) общественно опасные реалии. Преступность причиняет вред обществу, то есть социальным отношениям, и борьба с ней требует главным образом применения социальных мер.
Преступность - явление правовое, что вытекает из древнего и общепризнанного принципа nullum crimen sine lege (нет преступления без указания в законе), который закреплён в правовых системах большинства стран мира. Преступность допустимо рассматривать как разновидность отклоняющегося поведения, существующего объективно, независимо от того, признано оно уголовно наказуемым или нет. Но только криминализация его особо опасных форм в уголовном законе делает соответствующие виды отклоняющегося поведения преступными, а преступность становится не только социальным, но и правовым явлением.
Преступность - исторически изменчивое явление. В связи с изменениями общества, его социально-экономических, идеолого-политических, организационно-управленческих, научно-технических и иных объективных условий качественно и количественно меняется преступность, идут процессы «отмирания» одних форм преступного поведения и «рождения» его новых видов. И хотя «отмирание» и «рождение» деяний есть внешне властная декриминализация или криминализация реально существующих форм человеческого поведения, процесс этот в основе своей является объективно заданным.
Преступность - негативное явление. Преступления причиняют невосполнимый вред жизни людей, личности, экономике, экологии, общественному порядку, общественной безопасности, государственной власти и другим объектам. Точных и обобщённых данных ущерба, причиняемого преступностью в самом широком понимании, нет. Есть лишь некоторые сведения. Так, за 1956-2002 годы на территории бывшего СССР только от зарегистрированных умышленных убийств погибли 1077645 человек.
Преступность - массовое явление. Общее число только учтённых в течение года преступлений в мире приближается к 400-500 миллионам. В России ежегодно регистрируется более 2 миллиона преступлений, с учётом латентных преступлений на порядок больше. Реальная преступность в разных странах оценивается во много раз выше.
Количественные признаки преступности характеризуют её состояние и динамику. Состояние преступности - общее учтённое число преступлений и лиц, их совершивших, за определённый период времени и на определённой территории; измеряется в абсолютных (общее число преступлений, или уровень преступности) и относительных (число деяний на 100 тысяч жителей, или коэффициент преступности) показателях.
При оценке состояния преступности необходимо обращаться не только к зарегистрированной, но и к латентной преступности, к структурным параметрам преступности (например, при одном и том же уровне преступлений в двух разных регионах состояние преступность будет оцениваться по-разному, если в одном наблюдается интенсивный рост тяжких преступлений, в другом - их снижение). Важное значение при оценке состояния преступности имеют сведения об удельном весе преступлений, различаемых по степени тяжести; по формам и видам вины; по видам преступлений или их группам (против личности, собственности и тому подобное); по видам мотивации; по субъектам преступлений (мужчины, женщины, несовершеннолетние, безработные, должностные лица и прочие); по месту и способам совершения преступлений; по количеству жертв преступлений; по характеру и размерам причинённого вреда (ущерба) и другим. Индикатор общего состояния преступности - распределение по административно-территориальным образованиям (география преступности), по сферам социальной жизни, отраслям производства, формам собственности и другим параметрам.
Коэффициент преступности - конкретный обобщающий показатель общего количества учтённых преступлений, соотнесённого с численностью населения (число преступлений на 100 тысяч, 10 тысяч или 1 тысяч жителей), позволяющий сопоставлять уровни преступность в разных странах и в разные годы. По абсолютным показателям, например, преступность в СССР с 1956 по 1991 год возросла в 5,6 раза, а по коэфициэнту преступности - только в 3,8, поскольку в нём учтён прирост населения страны.
Интенсивность преступности - качественно-количественный параметр криминологической обстановки, указывающий на уровень преступных проявлений, темпы их роста или степень их общественной опасности (тяжести). Конкретными показателями интенсивности преступность могут быть индикаторы и уровня, и динамики, и структуры. В криминологической литературе нередко употребляется такой количественный показатель, как индекс, или коэффициент преступности. Индекс преступности рассчитывается на основе общего числа учтённых деяний, санкций за их совершение и других признаков, влияющих на общественную опасность (тяжесть) преступлений. В США индексом именуют 8 видов преступлений (простое и преднамеренное убийство, изнасилование, грабёж, нападение при отягчающих последствиях, кража со взломом, воровство-кража, кража автомашины, поджог). Термин «индекс» в данном случае употребляется в значении индикатора преступности, прямо и непосредственно затрагивающей интересы граждан.
Динамика преступности отражает изменение преступности во времени и исчисляется в абсолютном числе прироста (снижения) уровня преступлений или в относительных числах (процентах, среднегодовых темпах прироста или снижения) этих изменений, рассчитанных к базовому году, в тенденциях и закономерностях преступности.
Качественные признаки преступности раскрывают структуру и характер деяний. Структура преступности измеряется в удельных весах или долях различных групп и видов преступлений к их общему числу. Структура преступности может быть рассчитана по уголовно-правовым, криминологическим, процессуальным, социально-демографическим и иным признакам: например, соотношение умышленных и неосторожных преступлений; удельный вес корыстных, насильственных и других видов (по мотивации) преступлений; доли ситуативной, рецидивной, профессиональной, групповой, организованной или вооруженной преступности; удельный вес раскрытых и нераскрытых преступлений и другие. Для оценки некоторых структурных свойств преступности иногда используется вспомогательный показатель - коэффициент поражаемости преступностью различных групп и слоёв населения (отношение удельного веса преступников из определённой категории граждан ко всем гражданам данной категории в структуре населения).
Характер преступности акцентирует внимание на основном содержании видов преступного поведения, на доминировании этих видов в структуре учтённой и реальной преступность, на распределении преступлений по группам населения, социально-экономическим сферам и так далее. Характер преступности выражается также в качественных оценках: общественная опасность, тяжесть, рецидивность и другим.
Латентная преступность.
Это реальная, но скрытая или незарегистрированная часть фактически совершённых преступлений, разность между учтённой и фактической преступностью. В некоторых странах, в том числе и в России, латентная преступность превышает зарегистрированную её часть в 5-10 раз.
По механизму образования латентная преступность распадается на три основные составные части: незаявленные преступления - те, которые были совершены, но потерпевшие, свидетели, должностные лица и другие не сообщили об этом в правоохранительные органы; неучтённые преступления - те, о которых правоохранительные органы были осведомлены (имели поводы и основания к регистрации преступления и возбуждению уголовного дела), но они их не зарегистрировали и не расследовали; неустановленные преступления - те, которые были заявлены, зарегистрированы, их расследовали, но в силу халатности, ошибочной уголовно-правовой квалификации и иных причин в фактически содеянном «не было установлено» события или состава преступления.
Масштабы латентной преступности в точности, как правило, неизвестны. Они определяются путём применения различных социологических, статистических и аналитических методик (сравнительный анализ взаимосвязанных показателей уголовной статистики; сопоставление сведений уголовного учёта с данными административных и дисциплинарных нарушений, с данными медицинских учреждений об оказании помощи по поводу телесных повреждений, со статистикой жалоб, заявлений, писем граждан в правоохранительные и другие государственные органы; опросы граждан, осуждённых и заключённых; экспертные оценки специалистов и другие методы). По некоторым международным исследованиям, незаявленные преступления составляют около 50% и более от фактически совершённых.
В разных странах по отдельным видам деяний (например, изнасилованиям, незначительным хищениям и другим) эта доля может быть намного больше. В России ежегодно реально совершается около 15-22 миллионов преступлений, а регистрируется около 2,5- 3 миллиона с выявлением около 1,5 миллиона правонарушителей, то есть более 10 миллионов лиц, фактически совершивших преступления, не привлекаются к уголовной ответственности и примерно 7-8 миллионов граждан, реально пострадавших от преступлений, не получают от государства необходимой правовой помощи и защиты.
Основные тенденции преступности в мире.
В течение XX века в мире неоднократно предпринимались попытки сравнить количественные и качественные данные различных стран. Это в первую очередь означало выявление самого обобщённого показателя - тенденций преступности.
Тенденция первая - абсолютный и относительный рост преступность в мире. Эта тенденция обнаружена более ста лет тому назад бельгийским статистиком А. Кетле, К. Марксом, немецким юристом Ф. фон Листом и другими. Маркс, сопоставляя в параллельных рядах численность населения, родившихся, умерших, осуждённых и пауперов, предположил, что «должно быть есть что-то гнилое в самой сердцевине такой социальной системы, которая увеличивает своё богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в которой преступность растёт даже быстрее, чем численность населения» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1959. Т. 13. С. 515).
До сих пор преступность эволюционирует по этому закону. Высокий среднестатистический прирост преступности не исключает того, что она в течение некоторого времени может стабилизироваться и даже снизиться. Иногда при низком уровне общей зарегистрированной преступности наблюдается высокий уровень тяжких преступлений. По Девятому обзору ООН (2003-1004 годы), самый высокий уровень убийств зафиксирован в Эквадоре - 18,33 и Монголии - 12,81 (Россия и США данных не представляли), а самый низкий коэффициент предумышленных убийств в Норвегии - 0,78, в Ирландии - 0,91, в Германии - 0,98.
Тенденция вторая - отставание социального контроля над преступностью от её количественно-качественных изменений. Известно, что у преступности динамичный, инициативный, творческий, рыночный «характер». Она мгновенно заполняет все появляющиеся и доступные ей не контролируемые или слабо контролируемые государством и обществом ниши. Адекватно обстановке меняет виды, формы и способы своей «деятельности», непрерывно изобретает новые и изощрённые методы элиминации своих «следов», не ограничивает свои действия по сути своей никакими правовыми, нравственными и даже техническими нормами и правилами. В системе «преступность - борьба с ней» преступность первична. Борьба с преступностью - всего лишь ответ общества на её вызов.
В XXI веке мировое сообщество озабочено решением двух главных задач: как снизить темпы прироста преступности и как обеспечить человеческое обращение с правонарушителями.