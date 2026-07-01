ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ви­нов­но со­вер­шён­ное об­ще­ст­вен­но опас­ное дея­ние, за­пре­щён­ное уго­лов­ным за­ко­ном под уг­ро­зой на­ка­за­ния.

По­ня­тие «преступление» поя­ви­лось в Но­вое вре­мя, ра­нее фор­му­ли­ро­ва­лись отдельные при­зна­ки, ха­рак­те­ри­зую­щие дея­ние («оби­ду», «ли­хое де­ло») как преступление.

В XVIII веке в ев­ропейских стра­нах преступление ста­ло при­зна­вать­ся дея­ние, за­пре­щён­ное уго­лов­ным за­ко­ном под уг­ро­зой на­ка­за­ния со­глас­но прин­ци­пу рим­ско­го пра­ва nullum crimen sine lege (нет пре­сту­п­ле­ния без ука­за­ния о том в за­ко­не). Это бы­ло фор­маль­ное оп­ре­де­ле­ние, вы­ра­бо­тан­ное клас­си­че­ской шко­лой уго­лов­но­го пра­ва, ука­зы­ваю­щее в ка­че­ст­ве главного при­зна­ка, оп­ре­де­ляю­ще­го пре­ступ­ность дея­ния, на­ли­чие уго­лов­но-пра­во­во­го за­пре­та.

В XX веке со­цио­ло­ги­че­ской шко­лой уго­лов­но­го пра­ва раз­ра­бо­та­но уче­ние об об­щественной опас­но­сти преступления. Поя­ви­лось ма­те­ри­аль­ное оп­ре­де­ле­ние преступление как дея­ния, об­ла­даю­ще­го объ­ек­тив­ной спо­соб­но­стью при­чи­нять вред об­ще­ст­ву. Од­на­ко в боль­шин­ст­ве УК стран ми­ра ма­те­ри­аль­ная кон­ст­рук­ция пре­сту­п­ле­ния, как пра­ви­ло, не на­хо­дит пря­мо­го за­кре­п­ле­ния, ис­поль­зу­ет­ся фор­маль­ное оп­ре­де­ле­ние.

В Рос­сии за­ко­но­дательное оп­ре­де­ле­ние преступление яв­ля­ет­ся фор­маль­но-ма­те­ри­аль­ным и пре­ду­смат­ри­ва­ет как фор­маль­ный, нор­ма­тив­ный при­знак (за­пре­щён­ность дея­ния уго­лов­ным за­ко­ном), так и ма­те­ри­аль­ный при­знак (об­щественную опас­ность).

Уго­лов­ная про­ти­во­прав­ность оз­на­ча­ет, что нет преступления, ес­ли со­от­вет­ст­вую­щее дея­ние не пре­ду­смот­ре­но уго­лов­ным ко­дек­сом. Об­ще­ст­вен­но опас­ные дея­ния, не при­знан­ные за­ко­но­да­те­лем уго­лов­но на­ка­зуе­мы­ми, на­хо­дят­ся вне сфе­ры уго­лов­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния. Пред­став­ле­ние о не­об­хо­ди­мо­сти за­пре­ще­ния в уго­лов­ном за­ко­не тех или иных дея­ний не ос­та­ёт­ся раз и на­все­гда дан­ным и не­из­мен­ным. По­это­му по­ня­тие «преступление» свя­за­но с про­цес­са­ми кри­ми­на­ли­за­ции (за­ко­но­дательного при­зна­ния оп­ре­де­лён­ных дея­ний пре­ступ­ны­ми и на­ка­зуе­мы­ми, то есть ус­та­нов­ле­ния за их со­вер­ше­ние уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти) и дек­ри­ми­на­ли­за­ции (ис­клю­че­ния дея­ний из чис­ла уго­лов­но нака­зуе­мых, то есть от­ме­на уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти за их со­вер­ше­ние).

Об­ще­ст­вен­ная опас­ность - спо­соб­ность дея­ния при­чи­нить вред ох­ра­няе­мым уго­лов­ным за­ко­ном объ­ек­там - объ­ек­тив­ное свой­ст­во преступление, не за­ви­ся­щее от во­ли за­ко­но­да­те­ля. По это­му внутреннему при­зна­ку преступление от­гра­ни­чи­ва­ют­ся от других пра­во­на­ру­ше­ний. А са­ми преступления по сте­пе­ни об­щественной опас­но­сти де­лят­ся на ка­те­го­рии (не­боль­шой, сред­ней тя­же­сти, тяж­кие и осо­бо тяж­кие).

Об­ще­ст­вен­но опас­ное дея­ние мо­жет быть при­зна­но уго­лов­но про­ти­во­прав­ным лишь то­гда, ко­гда оно со­вер­ше­но ви­нов­но (смотрите «Ви­на»). Ни од­но дея­ние, ка­кие бы опас­ные по­след­ст­вия оно не при­чи­ни­ло, не мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как преступление, ес­ли со­вер­ше­но не­ви­нов­но.

В за­ру­беж­ных стра­нах по­ня­тие «преступление» фор­му­ли­ру­ет­ся ис­хо­дя из гос­под­ствую­ще­го в уго­лов­ном пра­ве со­от­но­ше­ния фор­маль­но­го и ма­те­ри­аль­но­го. В уго­лов­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве ев­ропейских стран, сфор­ми­ро­вав­шем­ся на клас­сических пред­став­ле­ни­ях, ма­те­ри­аль­ный при­знак преступление от­сут­ст­ву­ет. Например, УК ФРГ оп­ре­де­ля­ет преступление как про­ти­во­прав­ное дея­ние, за ко­то­рое пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся на­ка­за­ние в ви­де ли­ше­ния сво­бо­ды от од­но­го го­да и вы­ше (§ 12). В США за­кон ус­та­нав­ли­ва­ет: об­щая цель по­ло­же­ний, ре­гу­ли­рую­щих оп­ре­де­ле­ние по­ся­га­тельств, - за­пре­тить и пре­ду­пре­дить по­ве­де­ние, не­оп­рав­дан­но и не­из­ви­ни­тель­но при­чи­няю­щее су­ще­ст­вен­ный вред ин­те­ре­сам лич­но­сти и об­ще­ст­ва или уг­ро­жаю­щее при­чи­не­ни­ем та­ко­го вре­да (статья 1.02 При­мер­но­го уго­лов­но­го ко­дек­са США). При этом во всех стра­нах (в том числе и в Рос­сии) не яв­ля­ет­ся преступлением дей­ст­вие или без­дей­ст­вие, хо­тя фор­маль­но и со­дер­жа­щее при­зна­ки какого-либо дея­ния, пре­ду­смот­рен­но­го УК, но в си­лу ма­ло­зна­чи­тель­но­сти не пред­став­ляю­ще­го об­щественной опас­но­сти. Во­прос о при­зна­нии дея­ния ма­ло­зна­чи­тель­ным - во­прос фак­та. Он на­хо­дит­ся в ком­пе­тен­ции су­да, про­ку­ра­ту­ры, ор­га­нов след­ст­вия.

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