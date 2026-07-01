ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания.
Понятие «преступление» появилось в Новое время, ранее формулировались отдельные признаки, характеризующие деяние («обиду», «лихое дело») как преступление.
В XVIII веке в европейских странах преступление стало признаваться деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания согласно принципу римского права nullum crimen sine lege (нет преступления без указания о том в законе). Это было формальное определение, выработанное классической школой уголовного права, указывающее в качестве главного признака, определяющего преступность деяния, наличие уголовно-правового запрета.
В XX веке социологической школой уголовного права разработано учение об общественной опасности преступления. Появилось материальное определение преступление как деяния, обладающего объективной способностью причинять вред обществу. Однако в большинстве УК стран мира материальная конструкция преступления, как правило, не находит прямого закрепления, используется формальное определение.
В России законодательное определение преступление является формально-материальным и предусматривает как формальный, нормативный признак (запрещённость деяния уголовным законом), так и материальный признак (общественную опасность).
Уголовная противоправность означает, что нет преступления, если соответствующее деяние не предусмотрено уголовным кодексом. Общественно опасные деяния, не признанные законодателем уголовно наказуемыми, находятся вне сферы уголовно-правового регулирования. Представление о необходимости запрещения в уголовном законе тех или иных деяний не остаётся раз и навсегда данным и неизменным. Поэтому понятие «преступление» связано с процессами криминализации (законодательного признания определённых деяний преступными и наказуемыми, то есть установления за их совершение уголовной ответственности) и декриминализации (исключения деяний из числа уголовно наказуемых, то есть отмена уголовной ответственности за их совершение).
Общественная опасность - способность деяния причинить вред охраняемым уголовным законом объектам - объективное свойство преступление, не зависящее от воли законодателя. По этому внутреннему признаку преступление отграничиваются от других правонарушений. А сами преступления по степени общественной опасности делятся на категории (небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие).
Общественно опасное деяние может быть признано уголовно противоправным лишь тогда, когда оно совершено виновно (смотрите «Вина»). Ни одно деяние, какие бы опасные последствия оно не причинило, не может рассматриваться как преступление, если совершено невиновно.
В зарубежных странах понятие «преступление» формулируется исходя из господствующего в уголовном праве соотношения формального и материального. В уголовном законодательстве европейских стран, сформировавшемся на классических представлениях, материальный признак преступление отсутствует. Например, УК ФРГ определяет преступление как противоправное деяние, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы от одного года и выше (§ 12). В США закон устанавливает: общая цель положений, регулирующих определение посягательств, - запретить и предупредить поведение, неоправданно и неизвинительно причиняющее существенный вред интересам личности и общества или угрожающее причинением такого вреда (статья 1.02 Примерного уголовного кодекса США). При этом во всех странах (в том числе и в России) не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющего общественной опасности. Вопрос о признании деяния малозначительным - вопрос факта. Он находится в компетенции суда, прокуратуры, органов следствия.
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