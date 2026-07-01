ПРЕСТЕС ЛУИС КАРЛОС
ПРЕСТЕС ЛУИС КАРЛОС - политический деятель Бразилии.
Из семьи военнослужащего.
В 1918 году получил высшее военно-инженерное образование.
В 1924-1927 годах участвовал в антиправительственном движении армейских офицеров (смотрите «Тенентисты»), стал одним из самых популярных лидеров движения (возглавил «колонну Престеса», отряд около 1500 человек, действовавший на всей территории Бразилии, в начале 1927 года вытесненный в Боливию), был прозван «рыцарем надежды».
В 1930 году осудил диктаторский режим Ж. Варгаса, увлёкся марксизмом и в 1931 году уехал в СССР, где начал работать инженером. Был привлечён руководством Коммунистического интернационала к работе по подготовке революции в Бразилии.
В 1934 году нелегально вернулся на родину и вступил в КП Бразилии, вскоре возглавил её и был избран почётным президентом созданной в марте 1935 года массовой левой общественно-политической организации Национально-освободительный альянс (НОА).
В июле 1935 году Престес опубликовал манифест, в котором выдвинул лозунг замены диктатуры властью НОА. После запрета НОА перешёл на нелегальное положение, возглавил подготовку вооруженного восстания (началось в ноябре 1935 года в городе Нитерой, вскоре подавлено армией). В марте 1936 года арестован и дважды осуждён в совокупности на 46 лет заключения. Освобождён в 1945 году в условиях демократического подъёма, вызванного победой над фашизмом.
Член сената (1945-1948 годы).
В связи с запрещением КП Бразилии в 1948 году лишён депутатского мандата, вновь перешёл на нелегальное положение.
После избрания президентом Бразилии Ж. Гуларта в 1961 году вернулся к легальной политической деятельности. В 1964 году, после военного переворота, заочно осуждён на 14 лет, вновь на нелегальном положении.
В 1970 году выехал в СССР, вернулся в Бразилию после амнистии в 1979 году. Не был переизбран на пост генерального секретаря КП Бразилии (возглавлял её 40 лет), отошёл от политической деятельности.
Близкий друг О. Нимейера и Ж. Амаду (написал о Престесе книгу «Рыцарь надежды»), многих деятелей искусства.
Один из героев эпической поэмы «Всеобщая песнь» П. Неруды, документальных и художественных фильмов, театральных постановок.