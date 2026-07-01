ПРЕСТЕС ЛУИС КАРЛОС

ПРЕСТЕС ЛУИС КАРЛОС - политический деятель Бразилии.

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го.

В 1918 году по­лу­чил выс­шее во­енно-инженерное об­ра­зо­ва­ние.

В 1924-1927 годах уча­ст­во­вал в ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ном дви­же­нии ар­мей­ских офи­це­ров (смотрите «Те­нен­ти­сты»), стал од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных ли­де­ров дви­же­ния (воз­гла­вил «ко­лон­ну Пре­сте­са», от­ряд около 1500 человек, дей­ст­во­вав­ший на всей тер­ри­то­рии Бра­зи­лии, в начале 1927 года вы­тес­нен­ный в Бо­ливию), был про­зван «ры­ца­рем на­де­ж­ды».

В 1930 году осу­дил дик­та­тор­ский ре­жим Ж. Вар­га­са, ув­лёк­ся мар­ксиз­мом и в 1931 году уе­хал в СССР, где на­чал ра­ботать ин­же­не­ром. Был при­вле­чён ру­ко­во­дством Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла к ра­бо­те по под­го­тов­ке ре­во­лю­ции в Бра­зи­лии.

В 1934 году не­ле­галь­но вер­нул­ся на ро­ди­ну и всту­пил в КП Бра­зи­лии, вско­ре воз­гла­вил её и был из­бран почётным пре­зи­ден­том соз­дан­ной в мар­те 1935 года мас­со­вой ле­вой об­щественно-по­ли­тической организации На­цио­наль­но-ос­во­бо­дительный аль­янс (НОА).

В ию­ле 1935 году Престес опуб­ли­ко­вал ма­ни­фест, в ко­то­ром вы­дви­нул ло­зунг за­ме­ны дик­та­ту­ры вла­стью НОА. По­сле за­пре­та НОА пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, воз­гла­вил под­го­тов­ку воо­руженного вос­ста­ния (на­ча­лось в но­ябре 1935 года в городе Ни­те­рой, вско­ре по­дав­ле­но ар­ми­ей). В мар­те 1936 года аре­сто­ван и два­ж­ды осу­ж­дён в со­во­куп­но­сти на 46 лет за­клю­че­ния. Ос­во­бо­ж­дён в 1945 году в ус­ло­ви­ях де­мо­кра­тического подъ­ё­ма, вы­зван­но­го по­бе­дой над фа­шиз­мом.

Член се­на­та (1945-1948 годы).

В свя­зи с за­пре­ще­ни­ем КП Бра­зи­лии в 1948 году ли­шён де­пу­тат­ско­го ман­дата , вновь пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние.

По­сле из­бра­ния пре­зи­ден­том Бра­зи­лии Ж. Гу­лар­та в 1961 году вер­нул­ся к ле­галь­ной по­литической дея­тель­но­сти. В 1964 году, по­сле во­енного пе­ре­во­ро­та, за­оч­но осу­ж­дён на 14 лет, вновь на не­ле­галь­ном по­ло­же­нии.

В 1970 году вы­ехал в СССР, вер­нул­ся в Бра­зи­лию по­сле ам­ни­стии в 1979 году. Не был пе­ре­из­бран на пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря КП Бра­зи­лии (воз­глав­лял её 40 лет), ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Близ­кий друг О. Ни­мей­е­ра и Ж. Ама­ду (на­пи­сал о Престесе книгу «Ры­царь на­де­ж­ды»), многих дея­телей ис­кус­ст­ва.

Один из ге­ро­ев эпи­чес­кой по­эмы «Все­об­щая песнь» П. Не­ру­ды, до­ку­мен­таль­ных и ху­дожественных филь­мов, те­ат­раль­ных по­ста­но­вок.

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