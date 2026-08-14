ПРЕСНЯКОВ Александр Евгеньевич

Историк, археограф.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1893). Магистерская диссертация: «Княжое право в древней Руси» (1909). Докторская: «Образование Великорусского государства» (1918). С 1900 сотрудник Археографической комиссии . Приват-доцент (1907), профессор (1918) ПУ. Преподавал в Археологическом институте , декан археографического факультета. Сотрудник Ленинградского отделения РАНИОН (1926-28). Профессор ИКП (1927). Один из организаторов общества «Старый Петербург» (1921). Член-корр. РАН (1920).

Доказывал, что порядок княжеского наследования определялся не «лествичной» системой и не родовым коллективным владением русской землей князьями, а семейным правом, когда наследование княжеским столом передавалось по отцу.

Докторская диссертация посвящена проблеме формирования единого русского государства. В речи на защите диссертации обозначил свою методологическую позицию при написании данного исследования как отказ от заранее сформулированной теории, под которую подгоняется исторический материал. Он хотел восстановить власть исторического источника и фактов, на основе которых и должны строиться концепции. Автор категорически отказался от рассмотрения образования великорусского государства как процесса разрастания вотчины московских князей. Он постарался показать альтернативные пути складывания русской государственности. С его точки зрения, появление единого русского государства было следствием формирования великорусской народности, которая постепенно сплачивалась вокруг одного из центров объединения. Таким центром и стало Московское государство. После Октябрьской революции активно участвовал в сохранении отечественных архивных фондов.

Сочинения:

Царственная книга, ее состав и происхождение. СПб, 1893;

Княжое право в Древней Руси: очерки по X—XII векам. СПб, 1909;

Образование Великорусского государства: Очерки по истории XIII—XV столетий. М., 1918;

Александр Первый. Пг., 1924;

Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925;

14 декабря 1825 г. М., 1926;

Лекции по русской истории. М., 1938-39. Т. 1-2.