Пресняко́в, Александр Евгеньевич

Пресняко́в, Александр Евгеньевич (21.04[03.05].1870, Одесса — 30.09.1929, Ленинград) — российский историк и археограф, член-корреспондент Академии наук (1920). Представитель петербургской школы историков.

Родился в семье инженера. Окончил Тифлисскую гимназию (1889), историко-­филологический факультет Санкт-­Петербургского университета (1893). Ученик С. Ф. Платонова . Основная область научных интересов — история древней Руси, история русского права, источниковедение. После окончания университета преподавал в частных петербургских гимназиях, Екатерининском сиротском институте, педагогических курсах. В 1903 стал одним из организаторов и преподавателей Женского педагогического института, в 1907 — приват-­доцентом (с 1918 — профессором) Петербургского (затем Петроградского, Ленинградского) университета.

В 1918 защитил докторскую диссертацию на тему «Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII–XV столетий». Один из создателей научно-­исторического общества «Старый Петербург» (1921), занимавшегося вопросами охраны, изучения и восстановления памятников истории и культуры. Профессор Института Красной профессуры (с 1927), Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, декан археографического факультета Археологического института. В 1927–1928 — директор Института истории РАНИОН.

В своих работах отвергал теорию «родового княжеского владения» в Киевской Руси, полагая, что в основе княжеской собственности лежит «семейное, отчинное право». Был противником резкого противопоставления истории Киевской и Владимиро-­Суздальской Руси. В работах по историографии П. одним из первых сформулировал концепцию «петербургской исторической школы». Также активно изучал историю России XIX в.: был автором исторических портретов российских императоров и обстоятельного исследования по истории движения декабристов.

Соч. : Российские самодержцы. М., 1990; Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий. М., 2017; Лекции по русской истории. Северо-­Восточная Русь и Московское государство. СПб., 2020.

Ист. : Александр Евгеньевич Пресняков: письма и дневники, 1889–1927. СПб., 2005.

Лит. : Портреты историков. Т. I. Отечественная история. М., 2000; Брачев В. С. А. Е. Пресняков и петербургская историческая школа. СПб., 2011. И. А. Кукушкина.