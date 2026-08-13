ПРЕСНЯ, МУЗЕЙ

Экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня» открыт в 1924 году по инициативе участников революционных событий в деревянном доме, в котором в 1917 году находились первый легальный Пресненский райком партии большевиков и Военно-революционный комитет Пресни.

Уникальным экспонатом музея является диорама - «Героическая Пресня. 1905 год», созданная народным художником России Е.И. Дешалытом (1921-1996 годы). Выставка «1905 год. Москва . Пресня» рассказывает о революционных событиях 1905 года в России и участии в них Москвы и Пресни: о подготовке восстания, сборе средств на оружие, баррикадах на улицах, действиях боевых дружин, о людях, чьими именами названы улицы Пресни. Экспозиция «Пресня на крутых поворотах истории России XX века», посвящена знаковым периодам истории России и, в частности, Москвы - 1914-1917 годам, 1941-1945 годам.

Среди более чем 500 экспонатов есть весьма редкие, в том числе огнестрельное оружие солдат России, Германии, Франции периода Первой мировой войны. «Краснопресненцы на защите Отечества в 1941-1945 годах ». Здесь экспонируются фрагмент противотанкового заграждения из рельсов, так называемый «ёж», модель реактивного миномета «Катюша», знамя 2-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения.

Иллюстрации:

Экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня».