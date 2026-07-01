ПРЕСЛИ ЭЛВИС

ПРЕСЛИ ЭЛВИС - американский певец, гитарист и киноактёр.

Круп­ней­ший ис­пол­ни­тель в сти­ле рок-н-ролл.

Ро­дил­ся и вы­рос в об­ста­нов­ке край­ней ни­ще­ты. В 1954 году при­влёк вни­ма­ние ме­нед­же­ра не­обыч­ным го­ло­сом (диа­па­зон около 2 ок­тав), при­чуд­ли­вым сти­лем пе­ния (ус­пеш­но ими­ти­ро­вал во­каль­ную ма­не­ру аф­роа­ме­ри­кан­цев) и экс­цен­трич­ным по­ве­де­ни­ем на сце­не, вы­зы­вав­шим вос­торг ау­ди­то­рии.

Пик по­пу­ляр­но­сти Пресли при­шёл­ся на вторую половину 1950-х годов, бес­пре­це­дент­но­го ус­пе­ха у пуб­ли­ки он дос­тиг по­сле ис­пол­не­ния в 1956 году пе­сен «Heartbreak Hotel», «Hound Dog» (рок-н-ролл) и «Love me tender» (ли­рическая пес­ня; в поп-куль­ту­ре счи­та­ет­ся «хи­том всех вре­мён»). С то­го же го­да сни­мал­ся в ки­но, главным образом в ам­п­луа «по­юще­го ге­роя» (все­го снял­ся в 33 филь­мах). Пес­ня «It’s now or never» (1960 год, на ос­но­ве итальянской народной пес­ни «O sole mio») по­ка­за­ла стрем­ле­ние Пресли отой­ти от рок-н-рол­ла и в це­лом от кли­ше, вы­ра­бо­тан­ных им на кон­церт­ной эс­т­ра­де и в ки­но. Этот сти­ле­вой по­во­рот, а так­же по­яв­ле­ние на ми­ро­вой сце­не групп «Битлз» ( Пол Маккартни , Джон Леннон , Джордж Харрисон и Ринго Старр) и «Рол­линг Сто­унз» по­слу­жи­ли при­чи­ной сни­же­ния по­пу­ляр­но­сти Пресли.

В конце 1960-х годов па­ро­ди­ро­вал собственные. вы­сту­п­ле­ния об­раз­ца 1950-х годов.

Ока­зал ог­ром­ное влия­ние на поп-му­зы­ку, стал од­ним из сим­во­лов поп-куль­ту­ры.

Об­стоя­тель­ст­ва лич­ной жиз­ни и карь­е­ры Пресли по­ро­ди­ли мно­же­ст­во ми­фов, ко­то­рые от­ра­же­ны в американских филь­мах «Смерть ей к ли­цу» (режиссер Р. Зе­мекис), «Та­ин­ст­вен­ный по­езд» (режиссер Дж. Джар­муш) и другие.

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