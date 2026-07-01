ПРЕСЛИ ЭЛВИС
ПРЕСЛИ ЭЛВИС - американский певец, гитарист и киноактёр.
Крупнейший исполнитель в стиле рок-н-ролл.
Родился и вырос в обстановке крайней нищеты. В 1954 году привлёк внимание менеджера необычным голосом (диапазон около 2 октав), причудливым стилем пения (успешно имитировал вокальную манеру афроамериканцев) и эксцентричным поведением на сцене, вызывавшим восторг аудитории.
Пик популярности Пресли пришёлся на вторую половину 1950-х годов, беспрецедентного успеха у публики он достиг после исполнения в 1956 году песен «Heartbreak Hotel», «Hound Dog» (рок-н-ролл) и «Love me tender» (лирическая песня; в поп-культуре считается «хитом всех времён»). С того же года снимался в кино, главным образом в амплуа «поющего героя» (всего снялся в 33 фильмах). Песня «It’s now or never» (1960 год, на основе итальянской народной песни «O sole mio») показала стремление Пресли отойти от рок-н-ролла и в целом от клише, выработанных им на концертной эстраде и в кино. Этот стилевой поворот, а также появление на мировой сцене групп «Битлз» (Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр) и «Роллинг Стоунз» послужили причиной снижения популярности Пресли.
В конце 1960-х годов пародировал собственные. выступления образца 1950-х годов.
Оказал огромное влияние на поп-музыку, стал одним из символов поп-культуры.
Обстоятельства личной жизни и карьеры Пресли породили множество мифов, которые отражены в американских фильмах «Смерть ей к лицу» (режиссер Р. Земекис), «Таинственный поезд» (режиссер Дж. Джармуш) и другие.