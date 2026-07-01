ПРЕСЛАВ
ПРЕСЛАВ - древний город, одна из древнейших столиц Болгарии.
Расположенный на территории современной области Шумен, близ города Велики-Преслав [до 1993 года Преслав, до 1878 года Эски-Стамболук (Старый Стамбул)].
Раскопки К. Иречека в 1884 году, В. Златарского в 1897 году, Ф.И. Успенского и чешского археолога К. Шкорпила в 1905 году, археологического общества «Тича» [во главе с Ю.(Й.) Господиновым], К. Миятева, Шкорпила, Б. Филова в 1920-1930-е годах, систематические раскопки - с 1940-х годов с перерывами (Н. Мавродинов, Т. Тотев, Д. Овчаров и другие). Открыты материалы неолита, энеолита, раннего железного века, римского и ранневизантийского (в том числе базилика) времени, раннеславянские селище и могильник.
Основание города соотносят с упоминанием строительства «аула на реке Тича» в Чаталарской надписи Омуртага (около 822 года). По решению церковно-народного собора в 893 года сюда из Плиски перенесена столица Первого Болгарского царства, во главе которого встал Симеон I, в том числе книжная школа (один из крупнейших культурных центров на Балканах, связанный с деятельностью Наума Охридского, Константина Преславского; в современных работах названа Преславской).
В Преславе Симеон был рукоположен в цари (917 год), провозглашены автокефалия Болгарской православной церкви и возведение её в ранг патриархата (признаны Константинопольским патриархатом в 927 году). В 969 году занят киевским князем Святославом Игоревичем, в 971 году отошёл к Византии, стал столицей фемы, переименован в Иоаннополь в честь императора Иоанна I Цимисхия. С 1088 года под контролем кочевников (печенегов, огузов, половцев).
В период Второго Болгарского царства влияние Преслава частично восстановилось. В конце 1185 года взят болгарскими войсками в ходе антивизантийского восстания братьев Асеней, резиденция одного из основателей государства царя Феодора (Петра) (до 1190 года, затем в 1196-1997 годах). В XIII веке центр области и митрополии, однако в силу переноса столицы в Тырново (ныне Велико-Тырново) постепенно приходил в запустение. В 1388 году взят и разрушен войсками османского полководца Али-паши.
К древнейшим постройкам Преслава (около второй четверти IX века - 864 год) относят казармы и баню близ построенных позднее патриарших церкви и дворца. Затем были возведены зал для приёмов, капище, ещё одна баня, укрепления с круглыми угловыми башнями и воротами; 3 капища обнаружены за пределами городских стен. К предстоличному периоду (864-893 годы) относят строительство церквей, в том числе на месте капищ.
При царе Симеоне и его преемниках в Преславе разворачивается активное строительство (так называемый столичный период в истории Преслава, 893-971 годы). В центре Преслава создаётся новый «внутренний город» с каменными стенами и царским дворцом, соединённым с обширным тронным залом, с патриаршей резиденцией, примыкающими к стене торговыми помещениями, мощёнными камнем улицами, фонтаном у южных (главных) ворот и другие постройки. Его окружал «внешний город» (площадью 3,5 км2) с каменной стеной (толщина более 3 м, сохранился на высоте до 10 м), монастырями, мастерскими и другими постройками, в том числе «Круглая церковь» (ротонда с 8 нишами и мраморными колоннами, апсидой, прямоугольным нартексом с 2 круглыми башнями, обширным атрием с нишами и колоннами). Застройка (в том числе изученные раскопками монастырь в урочище Патлейна, другие церкви) распространялась к югу и востоку от городских стен.
К византийскому периоду (971-1088 годы) относятся крепостная стена во «внутреннем городе», постройки, в том числе на месте дворцового комплекса. Многие церкви продолжали использоваться до эпохи Второго Болгарского царства, в том числе как центры некрополей. К XII веку относится несколько жилых и производственных комплексов, в основном на территории «внутреннего города».
Среди находок в Преславе: мраморные и другие архитектурные детали, надписи, в том числе глаголицей и кириллицей, одна - на латинском языке (её связывают с католической миссией 867-870 годов), расписные керамические иконы (среди шедевров - святого Фёдора Стратилата) и портреты, более 500 моливдовулов (одна из крупнейших в мире коллекций), более 1000 монет, ювелирные изделия, оружие, орудия и другие. Близ Преслава найден «Преславский клад» - более 120 золотых и позолоченных деталей убора, украшенных сканью, зернью, перегородчатой эмалью, изумрудами, аметистами, жемчугом, хрусталём, стеклом, 15 золотых византийских монет 945-959 годов (вероятно, спрятан при захвате Преслава в 970 или 971 годах). Ныне Преслав - Национальный историко-археологический заповедник, включающий музей; проведена частичная реставрация ряда строений.