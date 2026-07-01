ПРЕСЛАВ

ПРЕСЛАВ - древ­ний го­род, од­на из древ­ней­ших сто­лиц Бол­га­рии.

Рас­по­ло­жен­ный на тер­ри­то­рии современной области Шу­мен, близ города Ве­ли­ки-Пре­слав [до 1993 года Пре­слав, до 1878 года Эс­ки-Стам­бо­лук (Ста­рый Стам­бул)].

Рас­коп­ки К. Ире­че­ка в 1884 году, В. Зла­тар­ско­го в 1897 году, Ф.И. Ус­пен­ско­го и чешского ар­хео­ло­га К. Шкор­пи­ла в 1905 году, ар­хео­ло­гического общества «Ти­ча» [во гла­ве с Ю.(Й.) Гос­поди­но­вым], К. Мия­те­ва, Шкор­пи­ла, Б. Фи­ло­ва в 1920-1930-е годах, сис­те­ма­тические рас­коп­ки - с 1940-х годов с пе­ре­ры­ва­ми (Н. Мав­ро­ди­нов, Т. То­тев, Д. Ов­ча­ров и другие). От­кры­ты ма­те­риа­лы не­оли­та , эне­о­ли­та, ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, рим­ско­го и ран­не­ви­зан­тий­ско­го (в том числе ба­зи­ли­ка) вре­ме­ни, ран­не­сла­вян­ские се­ли­ще и мо­гиль­ник.

Ос­но­ва­ние го­ро­да со­от­но­сят с упо­ми­на­ни­ем строи­тель­ст­ва «ау­ла на реке Ти­ча» в Ча­та­лар­ской над­писи Омур­та­га (около 822 года). По ре­ше­нию цер­ков­но-народного со­бо­ра в 893 года сю­да из Пли­ски пе­ре­не­се­на сто­ли­ца Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва , во гла­ве ко­то­ро­го встал Си­ме­он I, в том числе книж­ная шко­ла (один из круп­ней­ших куль­тур­ных цен­тров на Бал­ка­нах, свя­зан­ный с дея­тель­но­стью Нау­ма Ох­рид­ско­го, Кон­стан­ти­на Пре­слав­ско­го; в современных ра­бо­тах на­зва­на Пре­слав­ской).

В Преславе Си­ме­он был ру­ко­по­ло­жен в ца­ри (917 год), про­воз­гла­ше­ны ав­то­ке­фа­лия Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви и воз­ве­де­ние её в ранг пат­ри­ар­ха­та (при­зна­ны Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том в 927 году). В 969 году за­нят ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Иго­ре­ви­чем, в 971 году ото­шёл к Ви­зан­тии, стал сто­ли­цей фе­мы, пе­ре­име­но­ван в Ио­ан­но­поль в честь императора Ио­ан­на I Ци­мис­хия. С 1088 года под кон­тро­лем ко­чев­ни­ков (пе­че­не­гов, огу­зов, по­лов­цев).

В пе­ри­од Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва влия­ние Преслава час­тич­но вос­ста­но­ви­лось. В конце 1185 года взят болгарскими вой­ска­ми в хо­де ан­ти­ви­зантийского вос­ста­ния бра­ть­ев Асе­ней, ре­зи­ден­ция од­но­го из ос­но­ва­телей государства ца­ря Фео­до­ра (Пет­ра) (до 1190 года, за­тем в 1196-1997 годах). В XIII веке центр об­лас­ти и ми­тро­по­лии, од­на­ко в си­лу пе­ре­но­са сто­ли­цы в Тыр­но­во (ны­не Ве­ли­ко-Тыр­но­во) по­сте­пен­но при­хо­дил в за­пус­те­ние. В 1388 году взят и раз­ру­шен вой­ска­ми ос­ман­ско­го пол­ко­вод­ца Али-па­ши.

К древ­ней­шим по­строй­кам Преслава (около второй четверти IX века - 864 год) от­но­сят ка­зар­мы и ба­ню близ по­стро­ен­ных позд­нее пат­ри­ар­ших церк­ви и двор­ца. За­тем бы­ли воз­ве­де­ны зал для приё­мов, ка­пи­ще, ещё од­на ба­ня, ук­ре­п­ле­ния с круг­лы­ми уг­ло­вы­ми баш­ня­ми и во­ро­та­ми; 3 ка­пи­ща об­на­ру­же­ны за пре­де­ла­ми городских стен. К пред­сто­лич­но­му пе­рио­ду (864-893 годы) от­но­сят строи­тель­ст­во церк­вей, в том числе на мес­те ка­пищ.

При ца­ре Си­ме­о­не и его пре­ем­ни­ках в Преславе раз­во­ра­чи­ва­ет­ся ак­тив­ное строи­тель­ст­во (так называемый сто­лич­ный пе­ри­од в ис­то­рии Преслава, 893-971 годы). В цен­тре Преслава соз­да­ёт­ся но­вый «внут­рен­ний го­род» с ка­мен­ны­ми сте­на­ми и цар­ским двор­цом, со­еди­нён­ным с об­шир­ным трон­ным за­лом, с пат­ри­ар­шей ре­зи­ден­ци­ей, при­мы­каю­щи­ми к сте­не тор­го­вы­ми по­ме­ще­ния­ми, мо­щён­ны­ми кам­нем ули­ца­ми, фон­та­ном у южных (глав­ных) во­рот и другие постройки. Его ок­ру­жал «внеш­ний го­род» (площадью 3,5 км2) с ка­мен­ной сте­ной (тол­щи­на бо­лее 3 м, сохранился на высоте до 10 м), мо­на­сты­ря­ми, мас­тер­ски­ми и другими по­строй­ка­ми, в том числе «Круг­лая цер­ковь» (ро­тон­да с 8 ни­ша­ми и мра­мор­ны­ми ко­лон­на­ми, ап­си­дой, пря­мо­уголь­ным нар­тек­сом с 2 круг­лы­ми баш­ня­ми, об­шир­ным ат­ри­ем с ни­ша­ми и ко­лон­на­ми). За­строй­ка (в том числе изу­чен­ные рас­коп­ка­ми мо­на­стырь в уро­чи­ще Пат­лей­на, другие церк­ви) рас­про­стра­ня­лась к югу и вос­то­ку от городских стен.

К ви­зантийскому пе­рио­ду (971-1088 годы) от­но­сят­ся кре­по­ст­ная сте­на во «внут­рен­нем го­ро­де», по­строй­ки, в том числе на мес­те двор­цо­во­го ком­плек­са. Многие церк­ви про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать­ся до эпо­хи Вто­ро­го Болгарского цар­ст­ва, в том числе как цен­тры нек­ро­по­лей . К XII веку от­но­сит­ся несколько жи­лых и про­из­водственных ком­плек­сов, в основном на тер­ри­то­рии «внут­рен­не­го го­ро­да».

Сре­ди на­хо­док в Преславе: мра­мор­ные и другие ар­хитектурные де­та­ли, над­пи­си, в том числе гла­го­ли­цей и ки­рил­ли­цей, од­на - на латинском язы­ке (её свя­зы­ва­ют с ка­то­лической мис­си­ей 867-870 годов), рас­пис­ные ке­ра­мические ико­ны (сре­ди ше­дев­ров - святого Фё­до­ра Стра­ти­ла­та) и порт­ре­ты, бо­лее 500 мо­лив­до­вулов (од­на из круп­ней­ших в ми­ре кол­лек­ций), бо­лее 1000 мо­нет, юве­лир­ные из­де­лия, ору­жие, ору­дия и другие. Близ Преслава най­ден «Пре­слав­ский клад» - бо­лее 120 зо­ло­тых и по­зо­ло­чен­ных де­та­лей убо­ра, ук­ра­шен­ных ска­нью, зер­нью, пе­ре­го­род­ча­той эма­лью, изум­ру­да­ми, аме­ти­ста­ми, жем­чу­гом, хру­ста­лём, стек­лом, 15 зо­ло­тых ви­зантийских мо­нет 945-959 годов (ве­ро­ят­но, спря­тан при за­хва­те Преслава в 970 или 971 годах). Ны­не Преслав - Национальный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник, вклю­чаю­щий му­зей; про­ве­де­на час­тич­ная рес­тав­ра­ция ря­да строе­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)