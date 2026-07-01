ПРЕШЕРН ПРЕШЕРЕН ФРАНЦЕ
ПРЕШЕРН ПРЕШЕРЕН ФРАНЦЕ - словенский поэт.
Основоположник словенского литературного языка. Писал на словенском и немецком языках.
Из зажиточной крестьянской семьи. Окончил юридический факультет Венского университета (1827 год), работал помощником адвоката в Любляне, в 1846 году открыл юридическую контору в Кране.
Был дружен со словенким просветителем и лингвистом М. Чопом, сотрудничал в поэтическим альманахом «Kranjska čbelica» (1831-1832 годы, 1834 год).
Печатался с 1827 года. Широкую известность снискал воспевающий любовь и дружбу цикл «Венок сонетов» («Sonetni venec», 1834 год, русский перевод 1889 года), а также пронизанная пафосом свободолюбия поэма «Крещение при Савице» («Krst pri Savici», 1836 год); издал поэтический сборник «Поэзия» («Poezije», 1847 год) в традициях романтизма.
Не скрывая националистических взглядов, активно выступал против иллиризма и засилья немецкого языка, пропагандировал словенскую культуру. Многие произведения Прешерна были запрещены австрийской цензурой; после смерти значительная часть его рукописного наследия уничтожена.
В своём творчестве, сыгравшем решающую роль в формировании словенской национальной литературы, опирался на традиции родного фольклора, а также на опыт европейской литературы (петраркизм, классицизм, барокко, романтизм); ввёл в словенскую литературу многие неизвестные ей ранее жанры (сонет, баллада и другие).
7-я строфа патриотической поэмы Прешерна «Здравица» («Zdravljica», 1844 год) с 1989 года является Государственным гимном Словении.
Поэзия Прешерна в переводах Ф.Е. Корша пользовалась успехом в России на рубеже XIX-XX веков.