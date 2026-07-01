ПРЕШЕРН ПРЕШЕРЕН ФРАНЦЕ

ПРЕШЕРН ПРЕШЕРЕН ФРАНЦЕ - сло­венский по­эт.

Ос­но­во­по­лож­ник сло­венского литературного язы­ка. Пи­сал на сло­венском и немецком язы­ках.

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Окон­чил юри­дический факультет Вен­ско­го университета (1827 год), ра­бо­тал по­мощ­ни­ком ад­во­ка­та в Люб­ля­не , в 1846 году от­крыл юри­дическую кон­то­ру в Кра­не.

Был дру­жен со сло­венким про­све­ти­те­лем и лин­гвис­том М. Чо­пом, со­труд­ни­чал в по­этическим альманахом «Kranjska čbelica» (1831-1832 годы, 1834 год).

Пе­ча­тал­ся с 1827 года. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­скал вос­пе­ваю­щий лю­бовь и друж­бу цикл «Ве­нок со­не­тов» («So­ne­tni venec», 1834 год, русский перевод 1889 года), а так­же про­ни­зан­ная па­фо­сом сво­бо­до­лю­бия по­эма «Кре­ще­ние при Са­ви­це» («Krst pri Savici», 1836 год); из­дал по­этический сборник «По­эзия» («Poezije», 1847 год) в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма .

Не скры­вая на­цио­на­ли­стических взгля­дов, ак­тив­но вы­сту­пал про­тив ил­ли­риз­ма и за­си­лья немецкого язы­ка, про­па­ган­ди­ро­вал сло­венскую куль­ту­ру. Мно­гие про­из­ве­де­ния Прешерна бы­ли за­пре­ще­ны австрийской цен­зу­рой; по­сле смер­ти зна­чительная часть его ру­ко­пис­но­го на­сле­дия унич­то­же­на.

В сво­ём твор­че­ст­ве, сыг­рав­шем ре­шаю­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии сло­венской национальной литературы, опи­рал­ся на тра­ди­ции род­но­го фольк­ло­ра , а так­же на опыт ев­ропейской литературы ( пет­рар­кизм , клас­си­цизм, ба­рок­ко, ро­ман­тизм); ввёл в сло­венскую литературу мно­гие не­из­вест­ные ей ра­нее жан­ры (со­нет, бал­ла­да и другие).

7-я стро­фа пат­рио­тической по­эмы Прешерна «Здра­ви­ца» («Zdrav­lji­ca», 1844 год) с 1989 года яв­ля­ет­ся Государственным гим­ном Сло­ве­нии.

По­эзия Прешерна в пе­ре­во­дах Ф.Е. Кор­ша поль­зо­ва­лась ус­пе­хом в Рос­сии на ру­бе­же XIX-XX веков.

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