ПРЕСБУРГСКИЙ МИР 1805
ПРЕСБУРГСКИЙ МИР 1805 ГОДА - мирный договор между Францией и Австрией, заключённый после военного разгрома Австрии в Аустерлицком сражении 1805 года.
Подписан 26 декабря в Архиепископском дворце в Пресбурге (ныне Братислава) от австрийской стороны - князь Лихтенштейна Иоганном I и лейтенант-фельдмарщал И. Дьюлаи, от Франции - Ш.М. Талейраном.
В соответствии с условиями Пресбургского мира Австрия признала все французские захваты в Италии, Западной и Южной Германии; уступила Наполеону I (как королю Италии) Венецианскую область, Истрию, кроме Триеста, и Далмацию; предоставляла территориальные приращения вступившим незадолго до Пресбургского мира в союз с Францией Баварии, Вюртембергу и Бадену (Баварии - Тироль с Бриксеном и Триентом, Форарльберг, правобережье реки Инн, Бургау, Линдау, Пассау и Айхштедт; Вюртембергу - Альтдорф, Гогенберг, Нелленбург, Эхинген и Бондорф; Бадену - Констанц, герцогство Брейсгау, включая Фрайбург и Ортенау); обязалась уплатить Франции контрибуцию в сумме 40 миллионов флоринов.
В качестве компенсации Австрия получила незначительную территорию, включавшую Зальцбург, княжество Берхтесгаден и Вюрцбург.
Император Священной Римской империи Франц II признал также за монархами Баварии и Вюртемберга титулы королей. Изменения, предусмотренные Пресбургским миром, означали конец австрийского преобладания в Священной Римской империи и привели в 1806 году к прекращению её существования.
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