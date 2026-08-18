ПРЕРАФАЭЛИТЫ
ПРЕРАФАЭЛИТЫ - группа английских художников и писателей второй половины XIX века, ставивших целью возрождение «искренности», «наивной религиозности» средневекового и раннеренессансного искусства.
Братство прерафаэлитов» (Pre-Raphaelite Brotherhood) основано в 1848 году поэтом и живописцем Д.Г. Россетти, живописцами Дж. Э. Миллесом и У.Х. Хантом (позднее к ним присоединились также Дж. Коллинсон, Ф.Дж. Стивенс, Т. Вулнер, У.М. Россетти), испытавшими влияние Ф.М. Брауна (а через него - немецких назарейцев) и трудов Дж. Рёскина.
Попытку систематизации художественных целей прерафаэлитов сделал Рёскин в своей статье «Прерафаэлитизм» («Pre-Raphaelitism», 1851 год). Выступая с романтической критикой буржуазной культуры, прерафаэлиты противопоставляли академизму (корни которого они видели в итал. искусстве Высокого Возрождения) «священный огонь», «живую веру» так называемых примитивов, отвергнутых эстетикой Нового времени.
Неисторическая апология Средневековья, связанная у прерафаэлитов с требованием эстетизации современной жизни, привела к преобладанию в их творчестве принципа стилизации, приёмов аллегории и преувеличенного декоративизма в сочетании с тщательной проработкой каждой детали. Прерафаэлиты были в числе первых художников, начавших работать над пейзажами на пленэре. Искусство прерафаэлитов в значительной части пронизано литкратурными аллюзиями; они увлекались творчеством Данте, средневековой религиозной поэзией, лирикой английского романтизма (прерафаэлиты Б. Шелли, Дж. Китс, А. Теннисон, Р. Браунинг).
В 1850 году «Братство прерафаэлитов» выпустило 4 номера журнала «The Germ» («Росток», редактор У.М. Россетти), где публиковались критические статьи, а также литературные произведения прерафаэлитов, среди которых выделяется поэзия Д.Г. Россетти.
После распада «Братства прерафаэлитов» в 1853 году новый подъём движения прерафаэлитов начинается с конца 1850-х годов, когда вокруг Д.Г. Россетти группируются свежие силы - художники У. Моррис, Э. Бёрн-Джонс, У. Крейн, Дж. Ф. Уоттс и другие. Живопись прерафаэлитов развивается в сторону сложной плоскостной орнаментики и мистической усложнённости образного строя (Россетти, Бёрн-Джонс). Более широкий характер носит деятельность убеждённого социалиста Морриса, который стремился вместе с единомышленниками (среди них - Ф.М. Браун, А. Хьюз, архитектор Ф. Уэбб) воссоздать в противовес обезличенному машинному «одухотворённое» ручное производство, внести красоту в повседневный быт, возродить английское декоративно-прикладное искусство (рисунки для разнообразных изделий художественно-промышленных мастерских, организованных Моррисом, оформление книг издатльства «Kelmscott Press» и так далее.; смотрите «Искусства и ремёсла»).
Идеи и практика прерафаэлиты во многом повлияли на развитие символизма и эстетизма. Творчество прерафаэлитов с присущими ему культом красоты, эротическими и мистическими мотивами оказало заметное воздействие на английских декадентов конца XIX века (А.Ч. Суинберн, О. Уайльд, У. Патер, О. Бёрдсли), содействовало утверждению стиля модерн в изобразительном и декоративном искусстве, легло в основу теории «жизнестроительной» роли искусства.
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