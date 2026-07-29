ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Святой (преподобный) Русской Православной церкви, церковно-политический деятель, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря (Лавры), преобразователь монашества в северо-восточной Руси, активный сторонник объединения русских земель. Считается величайшим подвижником Русской церкви.

Детство

Святой преподобный Сергий Радонежский, в миру Варфоломей, родился около 1314 года (точная дата его рождения неизвестна историкам). Отец мальчика, ростовский знатный боярин Кирилл, был подданным удельного ростовского князя, сопровождал его в поездках в Орду. В семье Кирилла было еще двое сыновей: старший Стефан и младший Петр.

В 30-е годы XIV века боярин Кирилл с женой Марией и детьми, со всей челядью переехал в Московское княжество, в городок Радонеж (ныне Сергиево-Посадский район), принадлежавший младшему сыну Ивана Калиты князю Андрею Ивановичу. Причиной переезда была неспокойная обстановка в Ростовском княжестве, набеги татар, междоусобицы, в результате чего имение кириллово обнищало и оскудело, и семья решилась на переезд.

С детства отрок Варфоломей имел тяготение к духовной жизни, отличался особым благочестием и послушанием родителям. Как послушного сына его удручало то обстоятельство, что грамота и чтение церковных книг никак не давались ему. В житии преподобного Сергия есть рассказ о божественном вмешательстве в жизнь юноши, когда его настигло отчаяние от неудач в учении. Однажды отец послал мальчика в поле привести домой жеребят. Там, в полях, ему встретился благообразный старец в монашеском одеянии, которому отрок Варфоломей рассказал о своей печали. Старец стал на молитву, рядом с ним стоял и Варфоломей. Окончив, незнакомец благословил мальчика просфорой из ковчежца и велел съесть ее в знак благоволения Божьего и разумения Священного писания. Вот как описывает произошедшее далее писатель Б. Зайцев, пересказывая текст жития: «О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание. Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо. А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Священное Писание и одолеет чтение». Эпизод встречи отрока Варфоломея со старцем изображен на известной картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею (ГТГ).

Пустынножительство. Основание Троицкого монастыря

Повзрослев, юноша захотел избрать монашеский путь и стать пустынножителем. Однако он оставался с престарелыми родителями, упокоевая их старость, исполняя сыновний долг. Похоронив своих родителей, постригшихся в конце жизни в общежительном Хотьковском Покровском монастыре, Варфоломей сорок дней молился об их упокоении. Затем отправился вместе со старшим братом Стефаном, который, овдовев, уже был пострижен в монахи, в глухие радонежские леса пустынножительствовать. Там, у реки Кончуры, на горе Маковец, они срубили в глухом лесу келью и небольшую деревянную церковь во имя Св. Троицы. Там братья жили, трудились и молились. Вскоре, не выдержав тягот и искушений уединенной жизни в лесах, Стефан ушел в Московский Богоявленский монастырь. Варфоломей остался один подвизаться в монашеских подвигах. Некий игумен Митрофан, возможно, настоятель Хотьковского монастыря, постриг юного подвижника в монахи с именем Сергий, в честь мученика, память которого приходилась на 7 октября. Преподобному Сергию было тогда 23 года. После пострижения Сергий еще два года провел в лесах в полном уединении, в тяжелых трудах и молитвенном делании.

Вскоре о подвиге уединенного иноческого жития Сергия узнали и другие монахи. Подражая преподобному, они поселились рядом с ним, срубив кельи вокруг церкви. Число монашествующей братии постепенно увеличивалось, достигну вскоре 12 человек. Так образовалась Троицкая обитель. Однако никто из насельников обители не имел священнического сана. Тогда для отправления служб и треб был приглашен игумен Митрофан, который, однако, через год скончался. И тогда над братией епископом Волынским Афанасием был поставлен сам Сергий, возведенный при этом в священнический сан. Так преподобный Сергий стал первым игуменом основанной им обители.

Жизнь первых насельников обители Сергия была тяжелой и полной лишений. Существование впроголодь, на грани нищеты, когда порой невозможно было служить литургию за неимением просфор и вина, не отвращало первых подвижников от благой цели спасения и снискания Божией благодати. Первые троицкие монахи плотничали, трудились на пашне, в огородах, ловили рыбу, собирали грибы и ягоды. Церковь освещалась лучинами, церковные сосуды были деревянными, священные тексты писали на бересте. Одежда была самая простая и грубая. Малодушных учеников Сергий подкреплял только двумя средствами: кротким увещеванием и личным примером. Игумен запрещал братии просить милостыню, разрешая принимать только добровольные пожертвования мирян. Одним из первых жертвователей стал новый насельник обители архимандрит Симон, пришедший из-под Смоленска, человек состоятельный и известный, но захотевший стать последователем игумена Сергия и поселившийся в обители. На средства Симона игумен выстроил более просторный деревянный храм, перестроены были и кельи, которые расположили вокруг храма четырехугольником.

Расширение монастыря. Принятие общежительного устава

В монастырь теперь часто наведывались миряне, чтобы познакомиться с особым устроением обители и увидеть духовного наставника всей братии, игумена Сергия. Местность вокруг монастыря начала осваиваться, застраиваться и заселяться. По словам В. О. Ключевского, "мир приходил к монастырю с пытливым взглядом», а <… > «уходил ободренный и освеженный, подобно тому, как мутная волна, прибиваясь к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струей".

Жизнь в монастыре становилась более благополучной и благоустроенной, монастырь расширялся, и в устроении иноческой жизни произошли важные перемены. При зарождении и развитии монастыря, устав, по которому жила братия, был особножитийным. Это означало, что насельники имели каждый свою келью, имущество, одежду и пищу. Всех объединяла общая молитва в храме и авторитет игумена. Такая мера свободы была оправдана при скудной монастырской жизни и немногочисленном населении монастыря. Позже такой устав становился источником многих зол и нестроений и вел к упадку монашеской жизни, что вовремя смог заметить и предотвратить мудрый игумен, приняв соответствующие меры. В 1350-е годы в Троицком монастыре, по благословению митрополита Московского Алексия и по примеру первых северных русских монастырей (основатели - Антоний и Феодосий Печерские), был введен новый, общежительный устав, регламентирующий жизнь обители по примеру христианской общины апостольских времен.

В монастыре появились новые помещения: трапезная, пекарня, амбары, мастерские, кладовые. Появились и новые должности, несущие общественное послушание. Это были помощники игумена в хозяйственных и церковно-служебных делах: келарь, духовник, пономарь и др. Все монахи исполняли различные послушания на общую пользу обители: переписывание богослужебных книг, изготовление свечей, просфор, шитье одежды и обуви, уборка, приготовление пищи, строительство и т.п. Преподобный Сергий постановил принимать в монастыре странников и помогать неимущим, как ранее бедной неимущей обители помогали христиане-миряне.

Этот завет первого игумена Троицкого монастыря выполнялся всегда неукоснительно, на всем протяжении существования обители. И даже тогда, когда сами насельники находились на грани голодной смерти, как во время осады монастыря войсками польского воеводы Яна Сапеги.

Введение нового устава оказалось непростым делом, так как некоторые монахи, привыкнув к относительно вольной жизни и обзаведясь имуществом, не хотели переходить на новые условия коллективного существования в монастыре. Преподобный Сергий приложил много стараний, чтобы избежать конфликтов с братией, однако нестроения и недовольство части насельников все же вынудили его в конце концов удалиться из основанного им монастыря и снова уединиться в лесах под Киржачом. Там, в 50 верстах от Троицкой обители, преподобный Сергий снова начал подвиг пустынножительства, основав будущую новую обитель в этих местах – Киржачский Благовещенский монастырь. С Сергием переселилась туда и часть преданной ему братии.

После окончания смуты в Троицком монастыре по просьбе братии и самого митрополита московского Алексия Сергий вернулся в родную обитель, не держа зла на бунтовщиков. В Киржаче остался ученик Сергия Роман, а устав вновь созданного монастыря сразу строился как общежительный.

Авторитет Сергия. Основание новых монастырей

Игумен Сергий уже при жизни своей имел славу великого подвижника, чудотворца и прозорливого. Житие преподобного, составленное вскоре после его ухода из жизни, изобилует описаниями чудесных явлений, сопровождавших святого при его жизни, начиная от безбоязненного общения Сергия с дикими зверями и до сподобления Преподобным посещения Пресвятой Богородицы. Духовный авторитет преподобного Сергия был чрезвычайно высок, и по логике земного служения он был достоин высокого священнического сана. Так и случилось: митрополит Алексий ввиду его заслуг уговаривал Сергия принять у него митрополичью кафедру, однако троицкий игумен решительно отказался от предложения своего друга и учителя, посчитав для себя непосильной ношей бремя церковной власти. Уже после смерти святителя Алексия, митрополита Московского, Сергий еще несколько раз отказывался от просьб великого князя и знати принять жезл митрополита.

По сути же, плоды деятельности преподобного Сергия в дальнейшем, на благо русской церкви и всего русского народа, оказались столь велики, что сравнимы с плодами деятельности самых крупных русских церковных деятелей, облеченных высокой властью. По просьбам митрополита, князей, частных лиц «игумен земли русской» основал множество монастырей по всей Руси, поставив начальствовать над ними своих учеников и последователей, устраивая жизнь в них по общежительному уставу. Так возникли Дубенский Успенский монастырь, Московский Симонов, Коломенский Голутвин, Серпуховской Высоцкий, Московский Андроников, Борисоглебский Устьинский монастыри, Георгиевская пустынь на Клязьме. Дело Преподобного продолжали и его ученики, также основывая общежительные монастыри в пустынных местах, вдали от городов. Всего же Сергий Радонежский со своими учениками основали порядка 30-40 новых монастырей, которые вскоре стали центрами новых поселений и способствовали освоению новых земель. Таким образом, преподобный Сергий во второй половине XIV века заложил основы для распространения в северо-восточных русских землях монастырей нового типа, становившихся, в свою очередь, центрами христианской культуры и основой для объединения русских земель.

Политическое влияние Сергия Радонежского

Нравственный и духовный авторитет преподобного Сергия был настолько велик, а плоды его деятельности настолько благодатны, что влияние его личности на духовную атмосферу русского общества оказалось едва ли не решающим в серьезных политических сдвигах, произошедших в истории страны в конце XIV века. По выражению В. О. Ключевского, «примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергий поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее». В княжение Дмитрия Донского, при духовном окормлении преподобного Сергия и других святых подвижников того времени, произошли решающие перемены в самосознании русского народа, которые вкупе с социально-экономическими и политическими предпосылками привели в итоге к свержению многолетнего монголо-татарского ига и объединению разрозненных русских княжеств.

Преподобный Сергий 18 августа 1380 года благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, вдохновив его словами о том, что хоть и ценою тяжелых потерь, но победа им будет одержана. Князь со свитой были приглашены на братскую трапезу, игумен отслужил напутственный молебен. Кроме молитвенной помощи, князь Дмитрий получил от игумена монастыря в помощь и ратную силу – двух монахов-воинов, родных братьев Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Будучи в миру боярами, ратными людьми, они имели опыт в военном деле. Пересвет перед Куликовской битвой сразился в поединке с непобедимым татарином Челубеем, ценой своей жизни нанеся ему смертельный удар. Челубей был повержен, а смертельно раненый Пересвет на коне доскакал до своих товарищей и умер на руках брата. Андрей Ослябя спас в битве раненого князя Дмитрия, а сам потерял сына Якова – воина Засадного полка. Сам преподобный Сергий во время битвы много часов с братией стоял на молитве в храме Троицкого монастыря, а духом был вместе с князем и всем русским войском.

После битвы князь снова приехал к Сергию, чтобы отслужить благодарственный молебен и панихиду по усопшим воинам. Этот день с тех пор празднуется Русской православной церковью как Димитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения. На месте сражения Дмитрий Донской впоследствии основал Успенский Дубенский монастырь.

Годы спустя, уже во внутриполитических спорах и междоусобицах, князь Дмитрий неоднократно прибегал к авторитету преподобного Сергия. Так, Сергий Радонежский мирил враждующих суздальских князей Димитрия и Бориса, склонил к мирному подчинению московскому князю рязанского князя Олега. Старец брался за эти дела не из политических мотивов, но из-за духа братолюбия и незлобия, столь сильного в нем самом. Политические распри он считал проявлениями против христианской нравственности и умел убедить в этом своих политических оппонентов.

Преподобный Сергий был близок к семьям великого князя Димитрия Ивановича и удельного князя Владимира Андреевича, во владениях которого находился Троицкий монастырь. У обоих князей он крестил нескольких сыновей и был свидетелем при составлении духовного завещания князя Димитрия Донского.

Кончина и обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Причисление к лику святых

Преподобный Сергий Радонежский дожил до преклонных лет. За шесть месяцев до смерти он передал игуменство своему ученику Никону, а сам принял обет молчания. Кончина его последовала после долгой болезни 25 сентября 1392 года (1391 года по сентябрьскому летоисчислению). Игумен Сергий просил братию похоронить его вне церкви, на общем монастырском кладбище. Но с разрешения митрополита Киприана его тело было положено в церкви с правой стороны. Через 30 лет, 5 июля 1422 года, совершилось открытие мощей Сергия, в присутствии его крестного сына князя Галицкого Юрия Дмитриевича. Тогда же было установлено местное празднование его памяти в монастыре 25 сентября. В 1448 (1449?) году преподобный Сергий был причислен митрополитом Ионой к лику всероссийских святых. В 1463 году была освящена первая известная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского в Новгороде.

В настоящее время Троице-Сергиева Лавра является духовным и культурным центром русского православного мира. Город Сергиев Посад носит имя преподобного Сергия. К лику святых Русской Православной церковью причислены родители преподобного Сергия – Кирилл и Мария Радонежские, а также сонм его учеников, сподвижников, последователей. Именем святого воина-инока Александра Пересвета назван город Пересвет недалеко от Сергиева Посада. Памятники святому Сергию Радонежскому и храмы в его честь находятся в самых разных уголках нашей страны и за рубежом.

В 2014 году по всей России и за рубежом происходили торжественные празднования 700-летия со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского.