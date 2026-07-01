ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ - один из ста­ро­об­ряд­чес­ких цент­ров Мо­ск­вы.

В 1771 году во вре­мя эпи­де­мии чу­мы ста­ро­об­ряд­цам бы­ли от­да­ны зем­ли за Пре­обра­жен­ской за­ста­вой для обу­ст­рой­ст­ва клад­би­ща; под пред­ло­гом ор­га­ни­за­ции чум­но­го ка­ран­ти­на ку­пец-ста­ро­об­ря­дец И.А. Ко­вы­лин ос­но­вал при клад­би­ще бо­га­дель­ни - об­щи­ну Фе­до­се­ев­ско­го со­гла­сия.

В 1784-1811 годах по про­ек­ту архитектора Ф.К. Со­ко­ло­ва по­стро­ен ком­плекс зда­ний муж­ско­го и жен­ско­го мо­на­сты­рей; с 1808 года официальный ста­тус бо­га­де­лен­но­го до­ма, с 1823 года с ог­ра­ни­че­ния­ми в дея­тель­ности.

В 1854 году по Вы­со­чай­ше­му рас­по­ря­же­нию Ус­пен­ский храм на тер­ри­то­рии муж­ско­го дво­ра пе­ре­дан еди­но­вер­цам, в 1866 году там от­крыт Ни­коль­ский еди­но­вер­че­ский монастырь, по­строй­ки жен­ско­го дво­ра со­хра­ни­лись за ста­ро­об­ряд­ца­ми.

По­сле ука­за о ве­ро­тер­пи­мо­сти 1905 года пре­об­ра­жен­ская фе­до­се­ев­ская об­щи­на 15 (28) августа 1909 года бы­ла за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на, от­кры­лась шко­ла, в 1910 году - ти­по­гра­фия и бо­га­дель­ня, в 1912 году - боль­ни­ца. В начале 1920-х годов об­щи­на уп­разд­не­на, вновь за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на в 1945 году.

Ны­не на Преображенском кладбище дей­ст­ву­ет со­бор­ная церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (фе­до­се­ев­цы; 1811 год), а так­же церковь Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (Древ­ле­пра­во­слав­ная по­мор­ская цер­ковь) и церковь Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (РПЦ), рас­по­ло­жен­ные в од­ном зда­нии (1784-1790 годы, пе­ре­строе­но в 1854-1857 годах).

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