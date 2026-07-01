ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ - один из старообрядческих центров Москвы.
В 1771 году во время эпидемии чумы старообрядцам были отданы земли за Преображенской заставой для обустройства кладбища; под предлогом организации чумного карантина купец-старообрядец И.А. Ковылин основал при кладбище богадельни - общину Федосеевского согласия.
В 1784-1811 годах по проекту архитектора Ф.К. Соколова построен комплекс зданий мужского и женского монастырей; с 1808 года официальный статус богаделенного дома, с 1823 года с ограничениями в деятельности.
В 1854 году по Высочайшему распоряжению Успенский храм на территории мужского двора передан единоверцам, в 1866 году там открыт Никольский единоверческий монастырь, постройки женского двора сохранились за старообрядцами.
После указа о веротерпимости 1905 года преображенская федосеевская община 15 (28) августа 1909 года была зарегистрирована, открылась школа, в 1910 году - типография и богадельня, в 1912 году - больница. В начале 1920-х годов община упразднена, вновь зарегистрирована в 1945 году.
Ныне на Преображенском кладбище действует соборная церковь Воздвижения Креста Господня (федосеевцы; 1811 год), а также церковь Успения Богородицы (Древлеправославная поморская церковь) и церковь Святого Николая Чудотворца (РПЦ), расположенные в одном здании (1784-1790 годы, перестроено в 1854-1857 годах).