ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ - государственное учреждение в России в конце XVII - первой трети XVIII веков. Впервые упомянут в середине 1680-х годах как Преображенская потешная изба.
Ведал «потешными» полками царя Петра I, располагавшимися в селе Преображенское близ Москвы (ныне в черте города). Возглавлялся преданным Петру I князем Ф.Ю. Ромодановским (до 1717 года), а затем его сыном князем И.Ф. Ромодановским [с 1717 года; во время его болезни обязанности главы исполняли генерал-майор А.И. Ушаков (1726-1727 годы) и секретарь С. Патокин (с 1727 года)]. Ведал комплектованием, снабжением, выдачей жалованья личному составу Преображенского и Семёновского полков (не позднее 1693 года - солдатские, с конца XVII века - лейб-гвардии полки). Принимал также на службу в армию и во флот холопов и частновладельческих крестьян, получивших волю по желанию их господ (с 1700 года), кабальных людей после смерти помещиков и вотчинников (с 1703 года).
По-видимому, в конце 1696 года Пётр I поручил князю Ф.Ю. Ромодановскому осуществлять следствие и судопроизводство по значительным политическим преступлениям. В частности, Преображенский приказ вёл дела о заговоре полковника И.Е. Цыклера (Циклера) и окольничего А.П. Соковнина (1697 год), Стрелецком восстании 1698 года, Астраханском восстании 1705-1706 годов.
Указом Петра I от 25 сентября (6 ноября)1702 года Преображенский приказ наделён исключительным правом рассматривать дела, возбуждавшиеся по выкрику-доносу «слово и дело государево» в случае подозрения в злом умысле против верховной власти.
В 1718-1726 годы Преображенский приказ существовал наряду с Тайной канцелярией. Упразднён указом императора Петра II от 4 (15) апреля 1729 года.
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