ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК - один из двух первых полков российской гвардии (наряду с Семёновским лейб-гвардии полком).
Сформирован из «потешных» полков в 1690 году [т.н. официальное старшинство полка установлено на 23.05(02.06).1683 года]. Название от села Преображенское (ныне в черте города Москва), где собирались для военных игр «потешные» войска. С лета 1700 года носил звание гвардейского (смотрите Российская императорская лейб-гвардия). Находился на особом положении: все царствующие особы числились его полковниками. Особенность комплектации Преображенского лейб-гвардии полка (его состав пополнялся почти исключительно дворянами) и близость командиров полка к придворной элите предопределили активную роль гвардейцев в государственных переворотах 1740, 1741, 1762, 1801 годов.
Для солдат, прошедших службу в полку, открывалась перспектива службы офицерами в других полках. К концу XVIII века рядовой состав стал рекрутироваться из крестьян. Полковой праздник - 6 августа по старому стилю (Преображение Господне). Полковые храмы - церковь Спаса Преображения в селе Преображенское (1768 год, взорвана в 1964 году, воссоздаётся с 2009 года) и собор Преображения Господня в Санкт-Петербурге (1743-1754 годы, архитекторы М.Г. Земцов, П.А. Трезини).
Преображенцы приняли участие в обоих Азовских походах 1695-1696 годов. В качестве гвардейского получил боевое крещение в Нарвском сражении 1700 года, где гвардейские полки показали себя наиболее боеспособной частью российской армии. В дальнейшем Преображенский полк принял участие во многих сражениях Северной войны 1700-1721 годов (в т.ч. в сражении при Лесной в 1708 году и Полтавской битве 1709 года), Прутском походе 1711 года, Персидском походе 1722-1723 годов.
Успешно действовали в русско-турецких войнах XVIII-XIX веков: при осаде и взятии Очакова (1737, смотрите в статье Очаков), Хотина (1739), в Ставучанском сражении 1739 года, при осаде и взятии Варны (1828), при взятии Искерского (Искырского) ущелья и Этрополя (1877), в сражении под городом Филиппополь (1878) и др. Отдельные батальоны полка успешно сражались в русско-шведских войнах 1788-1790 и 1808-1709 годов.
Преображенский лейб-гвардии полк отличился в Бородинском сражении 1812 года, сыграл важную роль в заграничных походах российских войск 1813-1814 годов (особо отличился в Кульмском сражении 1813 года, награждён полковым Георгиевским знаменем). В Первую мировую войну сражался на Юго-Западном фронте. Расквартированная в Петрограде 2-я рота запасного батальона Преображенского полка поддержала Февральскую революцию 1917 года.
Расформирован приказом Комиссариата по военным делам Петроградской трудовой коммуны от 24.05.1918 года. Часть офицеров бывших Преображенского полка включилась в Белое движение, приступив к формированию новых гвардейских батальонов и рот. С сентября 1921 года в Париже действовало полковое объединение офицеров-эмигрантов «Союз преображенцев».
В апреле 2013 года указом Президента РФ наименование «Преображенский» присвоено 154-му отдельном комендантскому полку Вооруженных Сил РФ.