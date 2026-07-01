ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК - один из двух пер­вых пол­ков российской гвар­дии (на­ря­ду с Се­мё­нов­ским лейб-гвар­дии пол­ком ).

Сфор­ми­ро­ван из «по­теш­ных» пол­ков в 1690 году [т.н. офи­ци­аль­ное стар­шин­ст­во пол­ка ус­та­нов­ле­но на 23.05(02.06).1683 года]. На­зва­ние от села Пре­об­ра­жен­ское (ны­не в чер­те города Мо­ск­ва), где со­би­ра­лись для во­енных игр «по­теш­ные» вой­ска. С ле­та 1700 года но­сил зва­ние гвар­дей­ско­го (смотрите Рос­сий­ская им­пе­ра­тор­ская лейб-гвар­дия). На­хо­дил­ся на осо­бом по­ло­же­нии: все цар­ст­вую­щие осо­бы чис­ли­лись его пол­ков­ни­ка­ми. Осо­бен­ность ком­плек­та­ции Преображенского лейб-гвардии полка (его со­став по­пол­нял­ся поч­ти ис­клю­чи­тель­но дво­ря­на­ми ) и бли­зость ко­ман­ди­ров пол­ка к при­двор­ной эли­те пре­до­пре­де­ли­ли ак­тив­ную роль гвар­дей­цев в государственных пе­ре­во­ро­тах 1740, 1741, 1762, 1801 годов.

Для сол­дат, про­шед­ших служ­бу в полку, от­кры­ва­лась пер­спек­ти­ва служ­бы офи­це­ра­ми в других пол­ках. К концу XVIII века ря­до­вой со­став стал рек­ру­ти­ро­вать­ся из кре­сть­ян. Пол­ко­вой празд­ник - 6 августа по старому стилю ( Пре­об­ра­же­ние Гос­под­не ). Пол­ко­вые хра­мы - церковь Спа­са Пре­об­ра­же­ния в селе Пре­об­ра­жен­ское (1768 год, взо­рва­на в 1964 году, вос­соз­да­ёт­ся с 2009 года) и со­бор Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1743-1754 годы, ар­хи­тек­то­ры М.Г. Зем­цов, П.А. Тре­зи­ни).

Пре­об­ра­жен­цы при­ня­ли уча­стие в обо­их Азов­ских по­хо­дах 1695-1696 годов . В ка­че­ст­ве гвар­дей­ско­го по­лу­чил бое­вое кре­ще­ние в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года , где гвар­дей­ские пол­ки по­ка­за­ли се­бя наи­бо­лее бое­спо­соб­ной ча­стью российской ар­мии. В даль­ней­шем Преображенский полк при­нял уча­стие во мно­гих сра­же­ни­ях Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов (в т.ч. в сра­же­нии при Лес­ной в 1708 году и Пол­тав­ской бит­ве 1709 года ), Прут­ском по­хо­де 1711 года , Пер­сид­ском по­хо­де 1722-1723 годов .

Ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ли в русско-турецких вой­нах XVIII-XIX веков: при оса­де и взя­тии Оча­ко­ва (1737, смотрите в статье Очаков ), Хо­ти­на (1739), в Ста­ву­чан­ском сра­же­нии 1739 года, при оса­де и взя­тии Вар­ны (1828), при взя­тии Ис­кер­ско­го (Ис­кыр­ско­го) уще­лья и Этро­по­ля (1877), в сра­же­нии под городом Фи­лип­по­поль (1878) и др. Отдельные ба­таль­о­ны пол­ка ус­пеш­но сра­жа­лись в русско-шведских вой­нах 1788-1790 и 1808-1709 годов.

Преображенский лейб-гвардии полк от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года , сыг­рал важ­ную роль в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ских войск 1813-1814 годов (осо­бо от­ли­чил­ся в Кульм­ском сра­же­нии 1813 года, на­гра­ж­дён пол­ко­вым Ге­ор­ги­ев­ским зна­ме­нем). В Первую ми­ро­вую вой­ну сра­жал­ся на Юго-Западном фрон­те. Рас­квар­ти­ро­ван­ная в Пет­ро­гра­де 2-я ро­та за­пас­но­го ба­таль­о­на Преображенского полка под­дер­жа­ла Фев­раль­скую ре­во­лю­цию 1917 года .

Рас­фор­ми­ро­ван при­ка­зом Ко­мис­са­риа­та по во­енным де­лам Пет­роградской тру­до­вой ком­му­ны от 24.05.1918 года. Часть офи­це­ров бывших Преображенского полка вклю­чи­лась в Бе­лое дви­же­ние , при­сту­пив к фор­ми­ро­ва­нию но­вых гвардейских ба­таль­о­нов и рот. С сентября 1921 года в Па­ри­же дей­ст­во­ва­ло пол­ко­вое объ­еди­не­ние офи­це­ров-эмиг­ран­тов «Со­юз пре­об­ра­жен­цев».

В апреле 2013 года ука­зом Пре­зи­ден­та РФ на­име­но­ва­ние «Пре­об­ра­жен­ский» при­свое­но 154-му отдельном ко­мен­дант­ско­му пол­ку Во­оруженных Сил РФ.

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