ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской в честь Преображения Господня, в Болгарии.
Расположен в 6 км к северу от Велико-Тырново, на левом берегу реки Янтра. Основан в XII веке как подворье монастыря Ватопед на Афоне.
В 1360 году стал автономным и получил статус ставропигии болгарского патриарха. Разрушен турками в XV- XVII веках., возобновлён в 1820-е годы.
В XIX веке один из центров национально-освободительного движения. Один из лучших ансамблей в стиле Болгарского возрождения.
Современный комплекс построен преимерно в 1825-1863 годы (с 1836 года - архитектор Н. Фичев), вытянут по оси север - юг и включает 3 двора, ограниченных жилыми флигелями. В северной части центрального двора расположена однонефная однокупольная Преображенская церковь с планом в виде триконха (1834-1837 годы; иконостас – 1838 года, мастера трявненской школы резьбы; росписи и иконы - 1849-1851 годы, З. Зограф). К этому типу храмов принадлежит и небольшая церковь Благовещения (1863 год, иконы работы С. Доспевского), пристроенная к келейным помещениям. Со стороны скалы над монастырём доминирует колокольня с часами и сложной зонтичной крышей (1860-1861 годы; один из колоколов подарен российским императором Александром II). Сохранились также часовня Воскресения Лазаря (1891 год), трапезная, игуменский корпус с библиотекой (1894 год), памятный знак в честь визита хирурга Н.И. Пирогова.
Перепады высот, открытые веранды, черепичные крыши и навесы с виноградом придают монастырю редкий живописный облик.