ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской в честь Преображения Господня, в Болгарии.

Рас­по­ло­жен в 6 км к се­ве­ру от Ве­ли­ко-Тыр­но­во, на ле­вом бе­ре­гу реки Ян­тра. Ос­но­ван в XII веке как под­во­рье монастыря Ва­то­пед на Афо­не.

В 1360 году стал ав­то­ном­ным и по­лу­чил ста­тус став­ро­пи­гии болгарского пат­ри­ар­ха . Раз­ру­шен тур­ка­ми в XV- XVII веках., во­зоб­нов­лён в 1820-е годы.

В XIX веке один из цен­тров национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. Один из луч­ших ан­самб­лей в сти­ле Болгарского воз­ро­ж­де­ния.

Современный ком­плекс по­стро­ен пре­имерно в 1825-1863 годы (с 1836 года - архитектор Н. Фи­чев), вы­тя­нут по оси се­вер - юг и вклю­ча­ет 3 дво­ра, ог­ра­ни­чен­ных жи­лы­ми фли­ге­ля­ми. В северной час­ти центрального дво­ра рас­по­ло­же­на од­но­не­фная од­но­ку­поль­ная Пре­об­ра­жен­ская церковь с пла­ном в ви­де три­кон­ха (1834-1837 годы; ико­но­стас – 1838 года, мас­те­ра тряв­нен­ской шко­лы резь­бы; рос­пи­си и ико­ны - 1849-1851 годы, З. Зо­граф). К это­му ти­пу хра­мов при­над­ле­жит и не­боль­шая церковь Бла­го­ве­ще­ния (1863 год, ико­ны ра­бо­ты С. Дос­пев­ско­го), при­стро­ен­ная к ке­лей­ным по­ме­ще­ни­ям. Со сто­ро­ны ска­лы над мо­на­сты­рём до­ми­ни­ру­ет ко­ло­коль­ня с ча­са­ми и слож­ной зон­тич­ной кры­шей (1860-1861 годы; один из ко­ло­ко­лов по­да­рен российским императором Алек­сан­дром II ). Со­хра­ни­лись так­же ча­сов­ня Вос­кре­се­ния Ла­за­ря (1891 год), тра­пез­ная, игу­мен­ский кор­пус с биб­лио­те­кой (1894 год), па­мят­ный знак в честь ви­зи­та хи­рур­га Н.И. Пи­ро­го­ва .

Пе­ре­па­ды вы­сот, от­кры­тые ве­ран­ды, че­ре­пич­ные кры­ши и на­ве­сы с ви­но­гра­дом при­да­ют мо­на­сты­рю ред­кий жи­во­пис­ный об­лик.

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