ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АНТОНИН ВИКТОРОВИЧ

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АНТОНИН ВИКТОРОВИЧ - советский му­зы­ко­вед, биб­лио­граф , па­лео­граф , лек­си­ко­граф.

Окон­чил Ека­те­ри­но­слав­скую (1889 год) и Ка­зан­скую (1894 год) ду­хов­ные ака­де­мии.

С 1898 года ра­бо­тал в московском Си­но­даль­ном учи­ли­ще цер­ков­но­го пе­ния, в 1902-1922 годы - в пе­тербургской При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­ле (с 1918 года Народная хо­ро­вая ака­де­мия). С 1920 года - профессор Российского института ис­то­рии ис­кусств и Ле­нинградской консерватории.

Основные сфе­ры на­учных ин­те­ре­сов - ис­то­рия бо­го­слу­жеб­но­го пе­ния Восточной церк­ви, русско-ви­зантийские музыкальные свя­зи, русская музыкальная куль­ту­ра XVII века.

Со­ста­вил «Сло­варь рус­ско­го цер­ков­но­го пе­ния» (1896 год).

Сре­ди тру­дов: «Во­прос о еди­но­глас­ном пе­нии в рус­ской церк­ви XVII века» (1904 год), «А.Ф. Львов. Его жизнь и дея­тель­ность» (1908 год), «О сход­ст­ве рус­ско­го му­зы­каль­но­го пись­ма с гре­че­ским в пев­чих ру­ко­пи­сях XI-XII веков» (1909 год), «Очерк ис­то­рии цер­ков­но­го пе­ния в Рос­сии» (1910), «Куль­то­вая му­зы­ка в Рос­сии» (1924 год); ряд его ста­тей по­ме­щён в рус. из­да­нии «Му­зы­каль­но­го сло­ва­ря» X. Ри­ма­на (1901-1904 годы).

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