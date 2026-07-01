ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АНТОНИН ВИКТОРОВИЧ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АНТОНИН ВИКТОРОВИЧ - советский музыковед, библиограф, палеограф, лексикограф.
Окончил Екатеринославскую (1889 год) и Казанскую (1894 год) духовные академии.
С 1898 года работал в московском Синодальном училище церковного пения, в 1902-1922 годы - в петербургской Придворной певческой капелле (с 1918 года Народная хоровая академия). С 1920 года - профессор Российского института истории искусств и Ленинградской консерватории.
Основные сферы научных интересов - история богослужебного пения Восточной церкви, русско-византийские музыкальные связи, русская музыкальная культура XVII века.
Составил «Словарь русского церковного пения» (1896 год).
Среди трудов: «Вопрос о единогласном пении в русской церкви XVII века» (1904 год), «А.Ф. Львов. Его жизнь и деятельность» (1908 год), «О сходстве русского музыкального письма с греческим в певчих рукописях XI-XII веков» (1909 год), «Очерк истории церковного пения в России» (1910), «Культовая музыка в России» (1924 год); ряд его статей помещён в рус. издании «Музыкального словаря» X. Римана (1901-1904 годы).