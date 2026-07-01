ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СОФЬЯ ПЕТРОВНА

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СОФЬЯ ПЕТРОВНА - советская певица, народная артистка СССР.

В 1928 году окон­чи­ла Ле­нинградскую консерваторию по клас­су И.В. Ер­шо­ва. В том же го­ду уча­ст­во­ва­ла в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (пар­тия Ка­ще­ев­ны в опе­ре «Ка­щей Бес­смерт­ный» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва ).

В 1928-1959 годах - со­ли­ст­ка Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та.

Сре­ди луч­ших - пар­тии в опе­рах М.П. Му­сорг­ско­го , Дж. Вер­ди, а так­же пар­тии Ио­ан­ны («Ор­ле­ан­ская де­ва» П.И. Чай­ков­ско­го ; Государственная премия СССР, 1946 года), Еф­ро­си­ньи («Се­мья Та­ра­са» Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го; Государственная премия СССР, 1951 года), Фрик­ки («Зо­ло­то Рей­на» Р. Ваг­не­ра ), Ок­та­виа­на («Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са). Вы­сту­па­ла в ора­то­ри­аль­ном и ка­мер­ном («Пес­ни и пля­ски смер­ти» Му­сорг­ско­го) ре­пер­туа­ре.

В 1947-1954 и 1960-1961 годах пре­по­да­ва­ла в Ле­нинградской консерватории (профессор с 1949 года).

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