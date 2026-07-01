ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СОФЬЯ ПЕТРОВНА
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СОФЬЯ ПЕТРОВНА - советская певица, народная артистка СССР.
В 1928 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу И.В. Ершова. В том же году участвовала в Зальцбургском фестивале (партия Кащеевны в опере «Кащей Бессмертный» Н.А. Римского-Корсакова).
В 1928-1959 годах - солистка Ленинградского театра оперы и балета.
Среди лучших - партии в операх М.П. Мусоргского, Дж. Верди, а также партии Иоанны («Орлеанская дева» П.И. Чайковского; Государственная премия СССР, 1946 года), Ефросиньи («Семья Тараса» Д.Б. Кабалевского; Государственная премия СССР, 1951 года), Фрикки («Золото Рейна» Р. Вагнера), Октавиана («Кавалер розы» Р. Штрауса). Выступала в ораториальном и камерном («Песни и пляски смерти» Мусоргского) репертуаре.
В 1947-1954 и 1960-1961 годах преподавала в Ленинградской консерватории (профессор с 1949 года).