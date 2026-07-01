ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ - христианский праздник, основанный на событии евангельской истории - явлении Иисусом Христом Своей Божественной природы.

В боль­шин­ст­ве хри­сти­ан­ских цер­к­вей со­вер­ша­ет­ся 6(19) ав­гу­ста. В пра­во­слав­ной тра­ди­ции от­но­сит­ся к чис­лу дву­на­де­ся­тых празд­ни­ков.

Преображение Господне опи­са­но в трёх си­ноп­тических Еван­ге­ли­ях (Мф. 17:1-8, Мк. 9:1-8, Лк. 9:28-36). Оно про­изош­ло в тре­тий год про­по­ве­ди Ии­су­са Хри­ста, не­за­дол­го до Его кре­ст­ной смер­ти.

Хри­стос с тре­мя уче­ни­ка­ми - Ио­ан­ном, Иа­ко­вом и Пет­ром, под­нял­ся на вы­со­кую го­ру по­мо­лить­ся. В Еван­ге­ли­ях на­зва­ние го­ры от­сут­ст­ву­ет; в цер­ков­ной тра­ди­ции счи­тает­ся, что это го­ра Фа­вор в Ниж­ней Га­ли­лее (тер­ри­то­рия современного Из­раи­ля), не­ко­то­рые современные ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют, что это мог­ла быть го­ра Ер­мон (тер­ри­то­рия современной Си­рии). На го­ре об­лик Хри­ста из­ме­нил­ся: Его ли­цо про­сия­ло, как солн­це, оде­ж­ды ста­ли бе­лы­ми как снег. Преображение Господне со­про­во­ж­да­лось яв­ле­ни­ем про­ро­ков Мои­сея и Илии, при­хо­дом к го­ре об­ла­ка и го­ло­сом Бо­га От­ца из об­ла­ка: «Сей есть Сын Мой Воз­люб­лен­ный, в Ко­то­ром Моё бла­го­во­ле­ние! Его слу­шай­те!» (Мф. 17:5).

Смысл Преображения Господне от­кры­ва­ет­ся в кон­тек­сте спа­си­тель­но­го слу­же­ния Хри­ста: в то вре­мя как да­же уче­ни­ки счи­та­ли Его пре­ж­де все­го зем­ным ца­рём-ос­во­бо­ди­те­лем, в Пре­об­ра­же­нии Он явил Свою Бо­же­ст­вен­ность, про­об­ра­зуя, что близ­кие стра­да­ния бу­дут не по­ра­же­ни­ем, но по­бе­дой над смер­тью, сла­вой, увен­чан­ной Вос­кре­се­ни­ем.

В пра­во­слав­ном бо­го­сло­вии так называемый Фа­вор­ский свет, со­про­во­ж­дав­ший Преображение Господне, трак­ту­ет­ся как не­твар­ная энер­гия Бо­же­ст­вен­ной при­ро­ды, про­ни­зы­ваю­щая че­ло­ве­че­ст­во Ии­су­са Хри­ста. Пре­об­ра­же­ни­ем по­ка­за­на дос­туп­ность со­еди­не­ния че­ло­ве­ка с Бо­гом, ве­ду­ще­го к обо­же­нию. Про­ис­хо­ж­де­ние Фа­вор­ско­го све­та бы­ло пред­ме­том бо­го­слов­ских спо­ров XIV века (смотрите в статье «Гри­го­рий Па­ла­ма»).

Празд­ник Преображение Господне пер­во­на­чаль­но от­ме­чал­ся на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке; су­ще­ст­ву­ет пре­да­ние о его ус­та­нов­ле­нии в Ар­ме­нии святым Гри­го­ри­ем Про­све­ти­те­лем (IV век). Преображение Господне ука­зы­ва­ет­ся под 6 августа в па­ле­стин­ских письменных па­мят­ни­ках VI-VII веков.

С VIII века на пра­во­слав­ном Вос­то­ке стал об­ще­при­ня­тым празд­ни­ком.

При­чи­на вы­бо­ра да­ты 6 августа ос­та­ёт­ся не­из­вест­ной. Цер­ковь при­уро­чи­ла празд­ник Преображение Господне ко вре­ме­ни окон­ча­ния сбо­ра ви­но­гра­да в ре­гио­нах Сре­ди­зем­но­мо­рья в мис­сио­нер­ских це­лях, что­бы вы­тес­нить из народного оби­хо­да язы­че­ские тор­же­ст­ва, на­пол­нить народные празд­ни­ки хри­сти­ан­ским со­дер­жа­ни­ем. С празд­ни­ком Преображения Господне бы­ла со­вме­ще­на мо­лит­ва Бо­гу на ос­вя­ще­ние пло­дов но­во­го уро­жая, не имею­щая от­но­ше­ния к бо­го­слов­ской и ис­то­рической ос­но­ве празд­ни­ка.

На Ру­си сре­ди­зем­но­мор­ская тра­ди­ция ос­вя­ще­ния ви­но­гра­да в празд­ник Преображения Господне за­ме­не­на ос­вя­ще­ни­ем яб­лок, в свя­зи с чем Преображение Господне по­лу­чи­ло название «Яб­лоч­ный Спас». В честь Преображения Господне смяг­ча­ет­ся про­дол­жаю­щий в этот пе­ри­од Ус­пен­ский пост (раз­ре­ша­ет­ся рыб­ная пи­ща).

На За­па­де празд­ник Преображения Господне упо­ми­на­ет­ся с IX века, в 1457 году вве­дён как об­щий для ка­то­лической Церк­ви.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)