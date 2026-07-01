ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ - христианский праздник, основанный на событии евангельской истории - явлении Иисусом Христом Своей Божественной природы.
В большинстве христианских церквей совершается 6(19) августа. В православной традиции относится к числу двунадесятых праздников.
Преображение Господне описано в трёх синоптических Евангелиях (Мф. 17:1-8, Мк. 9:1-8, Лк. 9:28-36). Оно произошло в третий год проповеди Иисуса Христа, незадолго до Его крестной смерти.
Христос с тремя учениками - Иоанном, Иаковом и Петром, поднялся на высокую гору помолиться. В Евангелиях название горы отсутствует; в церковной традиции считается, что это гора Фавор в Нижней Галилее (территория современного Израиля), некоторые современные исследователи предполагают, что это могла быть гора Ермон (территория современной Сирии). На горе облик Христа изменился: Его лицо просияло, как солнце, одежды стали белыми как снег. Преображение Господне сопровождалось явлением пророков Моисея и Илии, приходом к горе облака и голосом Бога Отца из облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение! Его слушайте!» (Мф. 17:5).
Смысл Преображения Господне открывается в контексте спасительного служения Христа: в то время как даже ученики считали Его прежде всего земным царём-освободителем, в Преображении Он явил Свою Божественность, прообразуя, что близкие страдания будут не поражением, но победой над смертью, славой, увенчанной Воскресением.
В православном богословии так называемый Фаворский свет, сопровождавший Преображение Господне, трактуется как нетварная энергия Божественной природы, пронизывающая человечество Иисуса Христа. Преображением показана доступность соединения человека с Богом, ведущего к обожению. Происхождение Фаворского света было предметом богословских споров XIV века (смотрите в статье «Григорий Палама»).
Праздник Преображение Господне первоначально отмечался на христианском Востоке; существует предание о его установлении в Армении святым Григорием Просветителем (IV век). Преображение Господне указывается под 6 августа в палестинских письменных памятниках VI-VII веков.
С VIII века на православном Востоке стал общепринятым праздником.
Причина выбора даты 6 августа остаётся неизвестной. Церковь приурочила праздник Преображение Господне ко времени окончания сбора винограда в регионах Средиземноморья в миссионерских целях, чтобы вытеснить из народного обихода языческие торжества, наполнить народные праздники христианским содержанием. С праздником Преображения Господне была совмещена молитва Богу на освящение плодов нового урожая, не имеющая отношения к богословской и исторической основе праздника.
На Руси средиземноморская традиция освящения винограда в праздник Преображения Господне заменена освящением яблок, в связи с чем Преображение Господне получило название «Яблочный Спас». В честь Преображения Господне смягчается продолжающий в этот период Успенский пост (разрешается рыбная пища).
На Западе праздник Преображения Господне упоминается с IX века, в 1457 году введён как общий для католической Церкви.