ПРЕНИЯ СТОРОН
ПРЕНИЯ СТОРОН - самостоятельная часть судебного разбирательства, в которой участники процесса излагают свои итоговые мнения об обстоятельствах дела и предстоящих разрешению судом вопросах.
Последовательность выступлений участников прения сторон устанавливается судом.
Участник прения сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми. Суд не вправе ограничивать продолжительность прения сторон. При этом председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к делу, а также доказательств, признанных недопустимыми.
После произнесения речей всеми участниками прения сторон каждый из них может выступить ещё один раз с репликой.