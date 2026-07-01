ПРЕНИЯ СТОРОН

ПРЕНИЯ СТОРОН - са­мо­стоя­тель­ная часть су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва, в ко­то­рой участ­ни­ки про­цес­са из­ла­га­ют свои ито­го­вые мне­ния об об­стоя­тель­ст­вах де­ла и пред­стоя­щих раз­ре­ше­нию су­дом во­про­сах.

По­сле­до­ва­тель­ность вы­сту­п­ле­ний уча­ст­ни­ков прения сторон ус­та­нав­ли­ва­ет­ся су­дом.

Уча­ст­ник прения сторон не впра­ве ссы­лать­ся на до­ка­за­тель­ст­ва, ко­то­рые не рас­смат­ри­ва­лись в су­деб­ном за­се­да­нии или при­зна­ны су­дом не­до­пус­ти­мы­ми. Суд не впра­ве ог­ра­ни­чи­вать про­дол­жи­тель­ность прения сторон. При этом пред­се­да­тель­ст­вую­щий впра­ве ос­та­нав­ли­вать уча­ст­вую­щих в пре­ни­ях лиц, ес­ли они ка­са­ют­ся об­стоя­тельств, не имею­щих от­но­ше­ния к де­лу, а так­же до­ка­за­тельств, при­знан­ных не­до­пус­ти­мы­ми.

По­сле про­из­не­се­ния ре­чей все­ми уча­ст­ни­ка­ми прения сторон ка­ж­дый из них мо­жет вы­сту­пить ещё один раз с ре­п­ли­кой.

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