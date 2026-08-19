ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА КНИГА
ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА КНИГА - одна из «учительных» книг Ветхого Завета.
Отсутствует в еврейском Священном Писании (и в протестантском каноне), но входит в Библии православной и католической традиций. В книге Премудрости Соломона присутствует сильное влияние греческой философии и риторики; это не оставляет сомнения в том, что книга Премудрости Соломона не является переводом с еврейского языка, как большинство книг Ветхого Завета, а изначально была написана на греческом языке.
Принято считать, что книга Премудрости Соломона создана между 200 годом до н.э. и 50 годом н.э. (скорее всего, в первой половине I веке н.э.) в городе Александрия, который в то время был центром грекоязычной еврейской культуры.
Книга Премудрости Соломона относится к традиции древнееврейской «литературы мудрости». Как и ряд других книг Ветхого Завета этой традиции (Притчей Соломоновых книга, Песнь Песней книга, Экклезиаст), она надписана именем царя Соломона, что не обозначает авторства в современном смысле, а является устоявшейся условностью «литературы мудрости».
Книга Премудрости Соломона представляет собой увещание искать мудрость, следовать добродетели и гнушаться идолами. Эти темы взяты из более ранних (канонических) книг Ветхого Завета, но развиты с использованием греческих философских представлений и греческой риторики.