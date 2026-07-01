ПРЕМЧАНД ПРЕМ ЧАНД

ПРЕМЧАНД ПРЕМ ЧАНД - тидийский пи­са­тель и пуб­ли­цист.

Пи­сал на ур­ду и хин­ди .

Из се­мьи поч­то­во­го слу­жа­ще­го. Учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Ал­ла­ха­ба­де (1916-1919 годы); ра­бо­тал учи­те­лем, школь­ным ин­спек­то­ром в Го­рак­хпу­ре и Ал­ла­ха­ба­де.

С 1921 года по­свя­тил се­бя литературной дея­тель­но­сти. Со­труд­ни­чал с журналом «За­ма­на» («Вре­мя», с 1905 года); из­да­вал жур­на­лы «Ханс» («Ле­бедь», 1930-1936 годы) и «Джа­га­ран» («Про­бу­ж­де­ние», 1932-1934 годы), от­ра­жав­шие взгля­ды де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции Ин­дии.

Один из ос­но­ва­те­лей Ас­со­циа­ции про­грес­сив­ных пи­са­те­лей Ин­дии (1936 год); под­вер­гал­ся по­ли­тическим пре­сле­до­ва­ни­ям.

Ин­те­ре­со­вал­ся русской и современной литературой, ис­пы­тал влия­ние М. Горь­ко­го .

Де­бю­ти­ро­вал сборником рас­ска­зов «Лю­бовь к ро­ди­не» («Со­зе­ва­тан», 1909 год), ко­то­рый был пуб­лич­но со­жжён вла­стя­ми.

Для от­ме­чен­ной тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом про­зы Премчанда ха­рак­тер­ны об­ра­щён­ность к ост­рым со­ци­аль­ным про­бле­мам, об­ли­че­ние ре­лигиозного фа­на­тиз­ма, по­вы­шен­ное вни­ма­ние к жиз­ни про­стых лю­дей (в том числе из сель­ской глу­бин­ки), ан­ти­ко­ло­ни­аль­ный па­фос: ро­ма­ны «При­ют» («Се­ва­са­дан», 1918 год), «Оби­тель люб­ви» («Пре­маш­рам», 1922 год), «Нир­ма­ла» (1923 год, русский перевод 1956 года), «Аре­на» («Ран­гб­ху­ми», 1925 год, русский перевод 1967 года), «По­ле бит­вы» («Кар­маб­ху­ми», 1932 год, русский перевод 1958 года), «Жерт­вен­ная ко­ро­ва» («Го­дан», 1936 год, русский перевод 1956 года) и другие.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Премчанда: мно­го­численные сборники рас­ска­зов, по­вес­ти, пье­сы; пуб­ли­ци­стические и кри­тические ста­тьи, сце­на­рии к филь­мам, пе­ре­во­ды (в том числе со­чи­не­ния Л.Н. Тол­сто­го, Дж. Гол­су­ор­си, А. Фран­са).

Твор­че­ст­во Премчанда за­ло­жи­ло ос­но­вы реа­лиз­ма в индийской литературе на хин­ди и ур­ду.

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