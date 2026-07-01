ПРЕМЧАНД ПРЕМ ЧАНД
ПРЕМЧАНД ПРЕМ ЧАНД - тидийский писатель и публицист.
Писал на урду и хинди.
Из семьи почтового служащего. Учился в Высшей нормальной школе в Аллахабаде (1916-1919 годы); работал учителем, школьным инспектором в Горакхпуре и Аллахабаде.
С 1921 года посвятил себя литературной деятельности. Сотрудничал с журналом «Замана» («Время», с 1905 года); издавал журналы «Ханс» («Лебедь», 1930-1936 годы) и «Джагаран» («Пробуждение», 1932-1934 годы), отражавшие взгляды демократической интеллигенции Индии.
Один из основателей Ассоциации прогрессивных писателей Индии (1936 год); подвергался политическим преследованиям.
Интересовался русской и современной литературой, испытал влияние М. Горького.
Дебютировал сборником рассказов «Любовь к родине» («Созеватан», 1909 год), который был публично сожжён властями.
Для отмеченной тонким психологизмом прозы Премчанда характерны обращённость к острым социальным проблемам, обличение религиозного фанатизма, повышенное внимание к жизни простых людей (в том числе из сельской глубинки), антиколониальный пафос: романы «Приют» («Севасадан», 1918 год), «Обитель любви» («Премашрам», 1922 год), «Нирмала» (1923 год, русский перевод 1956 года), «Арена» («Рангбхуми», 1925 год, русский перевод 1967 года), «Поле битвы» («Кармабхуми», 1932 год, русский перевод 1958 года), «Жертвенная корова» («Годан», 1936 год, русский перевод 1956 года) и другие.
Среди произведений Премчанда: многочисленные сборники рассказов, повести, пьесы; публицистические и критические статьи, сценарии к фильмам, переводы (в том числе сочинения Л.Н. Толстого, Дж. Голсуорси, А. Франса).
Творчество Премчанда заложило основы реализма в индийской литературе на хинди и урду.