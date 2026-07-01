ПРЕМ ТИНСУЛАНОН
ПРЕМ ТИНСУЛАНОН - государственный, военный и политический деятель Таиланда.
Из аристократической семьи.
В 1937 году окончил колледж Суанкуларб в Бангкоке, в 1941 году - Королевскую военную академию Чулачомклао, в 1960 году - Королевский колледж сухопутных войск, в 1966 году - Национальный колледж обороны Таиланда.
В 1972-1973 - годах депутат парламента. В 1974-1977 годах командовал Вторым военным округом в Таиланде.
В октябре 1976 года вошёл в состав консультативного совета при новом премьер-министре Тханине Крайвичиене. В 1977-1978 годах - заместитель министра внутренних дел.
В октябре 1977 года принял участие в военном перевороте с целью отстранить от власти Тханина Крайвичиена, вошёл в революционный совет.
В 1978-1981 годах командовал сухопутными войсками. В 1979-1986 годах министр обороны. В 1980-1988 годах премьер- министр.
Поощрял частные инвестиции в экономику Таиланда. Провёл кодификацию законодательства, добился большей открытости судопроизводства, создал экономические суды. Способствовал появлению новых политических партий и расширению свободы печати. Боролся с леворадикальными повстанцами, сочетая операции военных и спецслужб и широкие амнистии участникам антиправительственных вооруженных выступлений. В 1981 и 1985 годах предотвратил две попытки государственного переворота. Поддерживал экономические и политические связи с США.
В 1988 года нанёс официальный визит в Москву.
В 1988 году передал власть правительству Чатичая Чунхавана (1988-1991 годы). С этого же года член Тайного совета, с 1998 года его председатель.