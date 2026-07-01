ПРЕМ ТИНСУЛАНОН

ПРЕМ ТИНСУЛАНОН - государственный, военный и политический деятель Таиланда.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи.

В 1937 году окон­чил кол­ледж Су­ан­ку­ларб в Бан­гко­ке , в 1941 году - Ко­ро­лев­скую во­енную ака­де­мию Чу­ла­чомк­лао, в 1960 году - Ко­ролев­ский кол­ледж су­хо­пут­ных войск, в 1966 году - Национальный кол­ледж обо­ро­ны Таи­лан­да.

В 1972-1973 - годах депутат пар­ла­мен­та . В 1974-1977 годах ко­мандовал Вторым во­енным ок­ру­гом в Таи­лан­де.

В октябре 1976 года во­шёл в со­став кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та при но­вом пре­мьер-министре Тха­ни­не Край­ви­чие­не. В 1977-1978 годах - заместитель ми­ни­ст­ра внутренних дел.

В октябре 1977 года при­нял уча­стие в во­енном пе­ре­во­ро­те с це­лью от­стра­нить от вла­сти Тха­ни­на Край­ви­чие­на, во­шёл в ре­во­люционный со­вет.

В 1978-1981 годах ко­мандовал су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми. В 1979-1986 годах министр обо­ро­ны. В 1980-1988 годах пре­мьер- министр.

По­ощ­рял ча­ст­ные ин­ве­сти­ции в эко­но­ми­ку Таи­лан­да. Про­вёл ко­ди­фи­ка­цию за­ко­но­да­тель­ст­ва , до­бил­ся боль­шей от­кры­то­сти су­до­про­из­вод­ст­ва, соз­дал эко­но­мические су­ды. Спо­соб­ст­во­вал по­яв­ле­нию но­вых по­ли­тических пар­тий и рас­ши­ре­нию сво­бо­ды пе­ча­ти. Бо­рол­ся с ле­во­ра­ди­каль­ны­ми пов­стан­ца­ми, со­че­тая опе­ра­ции во­ен­ных и спец­служб и ши­ро­кие ам­ни­стии уча­ст­ни­кам ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных воо­руженных вы­сту­п­ле­ний. В 1981 и 1985 годах пре­дот­вра­тил две по­пыт­ки государственного пе­ре­во­ро­та. Под­дер­жи­вал эко­но­мические и по­ли­тические свя­зи с США.

В 1988 года на­нёс официальный ви­зит в Мо­ск­ву.

В 1988 году пе­ре­дал власть пра­ви­тель­ст­ву Ча­ти­чая Чун­ха­ва­на (1988-1991 годы). С это­го же го­да член Тай­но­го со­ве­та, с 1998 года его пред­се­да­тель.

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