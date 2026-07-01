ПРЕЛЮДИЯ
ПРЕЛЮДИЯ - прелюд, небольшая инструментальная пьеса.
Первоначально представляла собой вступление импровизационного характера к основном пьесе (обычно фуге) 2-частного цикла (образцы - в «Хорошо темперированном клавире» И.С. Баха) или к многочастному цикличному произведению (смотрите «Сюита»).
В XVI-XVIII веках складывается жанр прелюдии как самостоятельной пьесы, по характеру и типу изложения близкой фантазии. В XIX веке прелюдия становится одним из наиболее распространённых жанров миниатюры в творчестве композиторов-романтиков (циклы фортепианных прелюдий Ф. Шопена, А.Н. Скрябина и других композиторов).
В творчестве композиторов XX века прелюдия может выполнять вступительную функцию (Прелюдии и фуги Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина), являться самостоятельной пьесой (у С.В. Рахманинова, Шостаковича); возможен цикл с прелюдией в начале, интерлюдиями в середине и так называемой постлюдией в конце («Ludus tonalis» для фортепиано П. Хиндемита).
Смотрите также Интрада, Интродукция, Токката, Увертюра, Хоральная обработка.
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