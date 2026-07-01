ПРЕЛЮДИЯ

ПРЕЛЮДИЯ - пре­люд, не­боль­шая ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са.

Пер­во­на­чаль­но пред­став­ля­ла со­бой всту­п­ле­ние им­про­ви­зационного ха­рак­те­ра к основном пье­се (обыч­но фу­ге) 2-ча­ст­но­го цик­ла (об­раз­цы - в «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­ном кла­ви­ре» И.С. Ба­ха) или к мно­го­ча­ст­но­му цик­личному про­из­ве­де­нию (смотрите «Сюи­та»).

В XVI-XVIII веках скла­ды­ва­ет­ся жанр прелюдии как са­мо­сто­ятельной пье­сы, по ха­рак­те­ру и ти­пу из­ло­же­ния близ­кой фан­та­зии. В XIX веке прелюдия ста­но­вит­ся од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных жан­ров ми­ниа­тю­ры в твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков (цик­лы фортепианных пре­лю­дий Ф. Шо­пе­на , А.Н. Скря­би­на и других композиторов).

В твор­че­ст­ве ком­по­зи­то­ров XX века прелюдия мо­жет вы­пол­нять всту­пительную функ­цию (Пре­лю­дии и фу­ги Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , Р.К. Щед­ри­на), яв­лять­ся са­мо­сто­ятельной пье­сой (у С.В. Рах­ма­ни­но­ва, Шос­та­ко­ви­ча); воз­мо­жен цикл с прелюдией в на­ча­ле, ин­тер­лю­дия­ми в се­ре­ди­не и так называемой по­стлю­ди­ей в кон­це («Ludus tonalis» для фортепиано П. Хин­де­ми­та).

Смотрите так­же Ин­тра­да , Ин­тро­дук­ция, Ток­ка­та, Увер­тю­ра, Хо­раль­ная об­ра­бот­ка.

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