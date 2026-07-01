Прекáрий

Прекáрий ( лат. precarium, preca­ria) — институт вещного права, форма условного владения (держания), близкая к бенефицию и узуфрукту. В римском праве — передача имущества по инициативе получателя во временное пользование или ограниченное владение. В VIII–IX вв. П. широко распространился во Франкском государстве как пожизненное пожалование земли, нередко с правом передачи по наследству, в обмен на выплату ценза или несение службы. П. был характерен для высших слоев общества, его предметом чаще всего были земли церковных учреждений. Церковная земля, полученная в П., становилась основой политического и экономического влияния аристократов, которые передавали ее в держание клиентам и вассалам (см. Феодализм ). Прак­тиковалось дарение аристократами земли церковным учреждениям с последующим возвращением дарителю в качестве П. Начиная с XI в. термином «П.» обозначали талью и другие сеньориальные повинности.

Лит. : Wood I. Teutsind, Witlaic and the History of Merovingian Precaria // Property and Power in the Early Middle Ages / Ed. W. Davies, P. Fouracre. Cambridge, 1995. P. 31–52; Les transferts patrimoniaux en Euro­pe occidentale, VIIIe—Xe siècle (I). Actes de la table ronde de Rome, 6, 7 et 8 mai 1999. Rome, 1999; Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее Средневековье. Проблема становления феодализма. М., 2000; Biavaschi P. Ricerche sul precarium. Milano, 2006. А. А. Королев .