ПРЕКАРИЙ
ПРЕКАРИЙ - в римском и средневековом праве - пользование землёй, предоставляемой собственником на определённый срок по обращённой к нему письменной просьбе и обусловленной особыми повинностями в его пользу.
Прекарий получил широкое распространение в Западной Европе в раннее Средневековье, однако утратил свойственные римскому прекарию право собственника требовать возвращения данного в пользование владения и необходимость возобновлять прекарный договор каждые 5 лет.
Различают несколько видов прекариев: precaria data (данные), при котором собственник предоставлял просителю в прекарий свою землю; precaria oblatа (предоставленные) - наиболее распространённый вид прекарий, при котором собственник земли (обычно мелкий) дарил её Церкви или светскому магнату и затем получал её обратно уже в качестве прекария; если крупный землевладелец добавлял к нему дополнительный участок, такой прекарий назывался precaria remuneratoria (буквально - с вознаграждением).
Условия прекариев различны: от обязательства уплаты незначительного чинша до уплаты большого натурального оброка и несения барщины.
В раннем Средневековье прекарий давался пожизненно, часто с правом передачи по наследству (обычно до 3-го поколения), и не предполагал потерю личной свободы. Прекарист попадал лишь в поземельную зависимость от собственника земли. Последствия заключения прекарного договора были различны. Для представителей феодальных землевладельцев прекарий создавал отношения, приближавшиеся к бенефицию.
Крестьян прекарный договор приводил, хотя и медленным путём, к втягиванию в различные формы феодальной зависимости, вплоть до полного закрепощения (неуплата чинша в срок могла привести к окончательному превращению земли прекариста в тяглый надел).