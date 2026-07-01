ПРЕКАРИЙ

ПРЕКАРИЙ - в римском и средневековом праве - пользование землёй, предоставляемой собственником на определённый срок по обращённой к нему письменной просьбе и обусловленной особыми повинностями в его пользу.

Прекарий по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Западной Ев­ро­пе в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье , од­на­ко ут­ра­тил свой­ст­вен­ные римскому прекарию пра­во соб­ст­вен­ни­ка тре­бо­вать воз­вра­ще­ния дан­но­го в поль­зо­ва­ние вла­де­ния и не­об­хо­ди­мость во­зоб­нов­лять пре­кар­ный до­го­вор ка­ж­дые 5 лет.

Раз­ли­ча­ют несколько ви­дов прекариев: precaria data (дан­ные), при ко­то­ром соб­ст­вен­ник пре­дос­тав­лял про­си­те­лю в прекарий свою зем­лю; precaria ob­latа (пре­дос­тав­лен­ные) - наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный вид прекарий, при ко­то­ром соб­ст­вен­ник зем­ли (обыч­но мел­кий) да­рил её Церк­ви или свет­ско­му маг­на­ту и за­тем по­лу­чал её об­рат­но уже в ка­че­ст­ве прекария; ес­ли круп­ный зем­ле­вла­де­лец до­бав­лял к не­му до­пол­нительный уча­сток, та­кой прекарий на­зы­вал­ся precaria remuneratoria (буквально - с воз­на­гра­ж­де­ни­ем).

Ус­ло­вия прекариев раз­лич­ны: от обя­за­тель­ст­ва уп­ла­ты не­зна­чительного чин­ша до уп­ла­ты боль­шо­го на­ту­раль­но­го об­ро­ка и не­се­ния бар­щи­ны.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье прекарий да­вал­ся по­жиз­нен­но, час­то с пра­вом пе­ре­да­чи по на­след­ст­ву (обыч­но до 3-го по­ко­ле­ния), и не пред­по­ла­гал по­те­рю лич­ной сво­бо­ды. Пре­ка­рист по­па­дал лишь в по­зе­мель­ную за­ви­си­мость от соб­ст­вен­ни­ка зем­ли. По­след­ст­вия за­клю­че­ния пре­кар­но­го до­го­во­ра бы­ли раз­лич­ны. Для пред­ста­ви­те­лей феодальных зем­ле­вла­дель­цев прекарий соз­да­вал от­но­ше­ния, при­бли­жав­шие­ся к бе­не­фи­цию .

Кре­сть­ян пре­кар­ный до­го­вор при­во­дил, хо­тя и мед­лен­ным пу­тём, к втя­ги­ва­нию в различные фор­мы феодальной за­ви­си­мо­сти, вплоть до пол­но­го за­кре­по­ще­ния (не­уп­ла­та чин­ша в срок мог­ла при­вес­ти к окон­чательному пре­вра­ще­нию зем­ли пре­ка­ри­ста в тяг­лый на­дел).

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