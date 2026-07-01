ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВОТУМ

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВОТУМ - в избирательном праве некоторых стран метод голосования при применении пропорциональной системы, позволяющий избирателю не только поддержать голосованием определённую партию, но и отдать предпочтение конкретной кандидатуре из данного парт-списка.

Го­ло­суя за спи­сок «сво­ей» пар­тии, из­би­ра­тель мо­жет от­ме­тить циф­ра­ми 1, 2, 3 тех лиц, ко­то­рых он же­ла­ет ви­деть из­бран­ны­ми в пер­вую оче­редь.

При рас­пре­де­ле­нии ман­да­тов ме­ж­ду кан­ди­да­та­ми из спи­ска из­бран­ны­ми счи­та­ют­ся те из них, кто по­лу­чил наи­боль­шее чис­ло пре­фе­рен­ций в объ­ё­ме вы­де­лен­ной кво­ты мест.

За­ру­беж­ное за­ко­но­да­тель­ст­во ог­ра­ни­чи­ва­ет чис­ло пре­фе­рен­ций (например, в Ав­ст­рии и Ита­лии из­би­ра­те­лю по­зво­ля­ет­ся ука­зать толь­ко од­ну пре­фе­рен­цию).

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