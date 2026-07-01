ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВОТУМ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВОТУМ - в избирательном праве некоторых стран метод голосования при применении пропорциональной системы, позволяющий избирателю не только поддержать голосованием определённую партию, но и отдать предпочтение конкретной кандидатуре из данного парт-списка.
Голосуя за список «своей» партии, избиратель может отметить цифрами 1, 2, 3 тех лиц, которых он желает видеть избранными в первую очередь.
При распределении мандатов между кандидатами из списка избранными считаются те из них, кто получил наибольшее число преференций в объёме выделенной квоты мест.
Зарубежное законодательство ограничивает число преференций (например, в Австрии и Италии избирателю позволяется указать только одну преференцию).