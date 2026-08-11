ПРЕФЕКТ ПРЕТОРИЯ

Крупный чиновник в Поздней Римской империи, высшее гражданское должностное лицо префектуры, наделенное фискально-административными и судебными полномочиями.

Будучи фактически императорским наместником, П. П. обладал всей полнотой власти (кроме военной) во вверенной ему префектуре и при этом стремился расширить компетенцию за счет центрального правительства. Такая конкуренция между П. П. с одной стороны и магистром оффиций – координатором общеимперской администрации, – с другой, являлась своеобразным стержнем громоздкого бюрократического механизма и неотъемлемым атрибутом его работы. Уже в V в. предпринимались попытки ограничить компетенцию П. П. путем усиления их непосредственных подчиненных – викариев (глав диоцезов), а также через наделение дополнительными контрольными функциями различных чиновников центрального аппарата, рассылавшихся по префектурам.

К моменту смерти Константина Великого в 337 г. существовали 3 преторианских префектуры – Восток, Италия, Галлия, к которым в 356-7 г. прибавилась еще одна – Иллирик. Согласно политико-управленческому статусу должности П. П. Востока и Италии были старшими, а П. П. Иллирика и Галлии – младшими. Резиденция П. П. Востока находилась в Константинополе, П. П. Иллирика – в Сирмии (Сремска-Митровица), позднее в Фессалонике, П. П. Италии – последовательно в Риме, Медиолане (Милан), Равенне, П. П. Галлии – в Августе Треверове (Трир), затем в Арелате (Арль).

Крушение Восточной Римской империи в VII в. привело к упразднению института П. П., последнее точное упоминание о котором относится к 626 г. В новой Византии административно-территориальные функции П. П. перешли к стратигам фем, а фискальные – к ведомству логофета геникона.

Автор статьи: А. Н. Слядзь