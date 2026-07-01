ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА - в Российской империи выборная должность дворянского самоуправления, а также местного управления и земского самоуправления , одна из основ государственности.

Долж­ность уезд­но­го предводителя дворянства уч­ре­ж­де­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 14(25) декабря 1766 года о со­зы­ве Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/69 годов.

Предводитель дворянства из­би­рал­ся дво­ря­на­ми на 2 го­да для «слу­ча­ев, ес­ли да­ны бу­дут от вер­хов­ной вла­сти ка­кие осо­бые по­ве­ле­ния»; бли­жай­шей за­да­чей пред­во­ди­те­ля бы­ло про­ве­де­ние вы­бо­ров де­пу­та­та в Уло­жен­ную ко­мис­сию.

В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года на уезд­но­го пред­во­ди­те­ля воз­ло­же­но пред­се­да­тель­ст­во­ва­ние в дво­рян­ской опе­ке, управ­ляв­шей иму­ще­ст­вом ма­ло­лет­них си­рот-дво­рян и ока­зы­вав­шей по­мощь вдо­вам дво­рян; он так­же уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти при­ка­за об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния по де­лам сво­его уез­да. Од­но­вре­мен­но, по ме­ре от­кры­тия на­ме­ст­ни­честв (1775/76-1784 годы), вво­ди­лась долж­ность гу­берн­ско­го предводитель дворянства, ко­то­рый пред­се­да­тель­ст­во­вал на со­б­ра­ни­ях дво­рян, из­би­рав­ших долж­но­ст­ных лиц на­ме­ст­ни­че­ских и гу­берн­ских прав­ле­ний.

Ин­сти­тут уезд­ных и гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей как ру­ко­во­ди­те­лей дво­рян­ско­го са­мо­управ­ле­ния окон­ча­тель­но оформ­лен Жа­ло­ван­ной гра­мо­той дво­рян­ст­ву 1785 года, позд­нее на предводителей дворянства воз­ло­же­на обя­зан­ность уча­ст­во­вать поч­ти во всех сфе­рах ме­ст­но­го управ­ле­ния.

Зна­че­ние ин­сти­ту­та предводителей дворянства уси­ле­но ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I «О по­ряд­ке дво­рян­ских со­б­ра­ний, вы­бо­ров и служ­бы по оным» от 6(18) декабря 1831 года и осо­бен­но «Ве­ли­ки­ми ре­фор­ма­ми» 1860-1870-х годов, про­ве­дён­ны­ми императором Алек­сан­дром II.

С 1775 года уезд­ный предводитель дворянства из­би­рал­ся на 3 го­да уезд­ным дво­рян­ским со­б­ра­ни­ем и ут­вер­ждал­ся в долж­но­сти гу­бер­на­то­ром. Гу­берн­ский предводитель дворянства на этот же срок на­зна­чал­ся им­пе­ра­то­ром (до 1831 года гу­бер­на­то­ром или ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром) из чис­ла двух кан­ди­да­тов, вы­бран­ных гу­берн­ским дво­рян­ским со­б­ра­ни­ем. Обыч­но предводитель дворянства слу­жил несколько трёх­ле­тий под­ряд. Служ­ба предводителя дворянства бы­ла по­чёт­ной обя­зан­но­стью, ис­пол­ня­лась без­воз­мезд­но (бо­лее то­го, за­ча­стую тре­бо­ва­ла рас­хо­дов со сто­ро­ны предводителя дворянства).

Предводитель дворянства об­ла­дал пра­ва­ми, ко­то­рые да­ва­ла государственная служ­ба, долж­ность уезд­но­го пред­во­ди­те­ля со­от­вет­ст­во­ва­ла 7-му клас­су по Та­бе­ли о ран­гах (с 1831 года - 6-му клас­су, с 1878 года - 5-му клас­су), гу­берн­ско­го - 5-му клас­су (с 1831 - 4-му клас­су). Гу­берн­ский предводитель дворянства яв­лял­ся вто­рым по­сле гу­бер­на­то­ра долж­но­ст­ным ли­цом в гу­бер­нии. И уезд­ный, и гу­берн­ский предводители дворянства поль­зо­ва­лись не­за­ви­си­мо­стью от ме­ст­ных вла­стей, а уезд­ный пред­во­ди­тель не под­чи­нял­ся гу­берн­ско­му предводителю дворянства. Уезд­ный предводитель дворянства мог быть под­верг­нут взы­ска­нию или пре­дан су­ду толь­ко с раз­ре­ше­ния Се­на­та, гу­берн­ский предводитель дворянства мог быть осу­ж­дён толь­ко Сенатом.

Как гла­ва дво­рян­ско­го са­мо­управ­ле­ния предводитель дворянства пред­се­да­тель­ст­во­вал в дво­рян­ских со­б­ра­ни­ях (гу­берн­ский предводитель дворянства - так­же в дво­рян­ском де­пу­тат­ском со­б­ра­нии).

Предводитель дворянства уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии ро­до­слов­ных книг, осу­ще­ст­в­лял кон­троль за по­ве­де­ни­ем и «нрав­ст­вен­но­стью» дво­рян, вы­да­вал им ха­рак­те­ри­сти­ки при по­сту­п­ле­нии на гражданскую и во­енную служ­бу. Про­ве­рял со­гла­ше­ния ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми и кре­сть­я­на­ми, вос­поль­зо­вав­ши­ми­ся Ука­зом о воль­ных хле­бо­паш­цах 1803 года. Вы­сту­пал в ка­че­ст­ве тре­тей­ско­го су­дьи в кон­флик­тах ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми, а так­же вёл раз­би­ра­тель­ст­во по жа­ло­бам кре­по­ст­ных кре­сть­ян на зло­упот­реб­ле­ния по­ме­щи­ка­ми сво­ей вла­стью, уча­ст­во­вал в про­из­вод­ст­ве след­ст­вий по де­лам об убий­ст­вах кре­по­ст­ны­ми сво­их по­ме­щи­ков, а так­же в при­ня­тии ре­ше­ния об ус­та­нов­ле­нии опе­ки над име­ни­ем по­ме­щи­ка за жес­то­кое об­ра­ще­ние с кре­по­ст­ны­ми, рас­то­чи­тель­ст­во и «от­па­де­ние от пра­во­сла­вия».

Гу­берн­ский предводитель дворянства ис­пол­нял по­ста­нов­ле­ния дво­рян­ско­го со­бра­ния, пред­став­лял его в сно­ше­ни­ях с ор­га­на­ми вла­сти, об­щественными и ча­ст­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми, от име­ни дво­рян­ско­го со­б­ра­ния имел пра­во об­ра­щать­ся ко всем вла­стям, вплоть до им­пе­ра­то­ра, до­во­дя до их све­де­ния «вся­кую по­лез­ную мысль, вся­кое пред­ло­же­ние о ме­рах к ис­ко­ре­не­нию зло­упот­реб­ле­ний или уст­ра­не­нию не­удобств, за­ме­чен­ных в ме­ст­ном уп­рав­ле­нии»; рас­по­ря­жал­ся дво­рян­ским об­щественным ка­пи­та­лом. Гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли по­сте­пен­но взя­ли на се­бя ко­ор­ди­на­цию дея­тель­но­сти дво­рян­ских об­ществ (с 1896 года со­би­ра­лись со­ве­ща­ния гу­берн­ских пред­во­ди­те­лей, с 1907 года они име­ли пра­во от­дель­но­го го­ло­са в съез­дах Объ­е­ди­нён­но­го дво­рян­ст­ва ).

Ра­бо­та предводителя дворянства в сфе­ре ме­ст­но­го управ­ле­ния на­ча­лась в 1776 года с уча­стия в про­ве­де­нии рек­рут­ских на­бо­ров: предводители дворянства со­став­ля­ли спи­ски рек­ру­тов, при­сут­ст­во­ва­ли при раз­бо­ре рек­ру­тов, позд­нее воз­глав­ля­ли уезд­ные по во­ин­ской по­вин­но­сти при­сут­ст­вия (1874-1917 годы).

Гу­берн­ский предводитель дворянства ока­зы­вал влия­ние на под­бор чи­нов­ни­ков, осо­бен­но на долж­но­сти, за­ме­щав­шие­ся по вы­бо­рам дво­рян­ст­ва, рас­смат­ри­вал прось­бы об от­став­ке слу­жа­щих по вы­бо­рам; уча­ст­во­вал в рас­клад­ке и ис­пол­не­нии зем­ских по­вин­но­стей (1805-1861 годы), был чле­ном гу­берн­ско­го ста­ти­сти­че­ско­го ко­ми­те­та (1834/35-1917 годы).

С 1841 года уезд­ный и гу­берн­ский предводители дворянства бы­ли обя­зательными чле­на­ми ко­ми­те­тов и от­де­ле­ний По­пе­чи­тель­но­го об­ще­ст­ва о тюрь­мах, предводители дворянства при­вле­ка­лись так­же для под­го­тов­ки ре­форм, в ча­ст­но­сти гу­берн­ские пред­во­ди­те­ли пред­се­да­тель­ст­во­ва­ли в гу­берн­ских ко­ми­те­тах по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1858-1859 годы). Уезд­ный предводитель дворянства пред­се­да­тель­ст­во­вал в уезд­ном по­пе­чи­тель­ст­ве о дет­ских при­ютах (1839-1917 годы), уезд­ном Комитете об­щественного здра­вия (1852-1867 годы).

С 1860-1870-х годов уезд­ный предводитель дворянства воз­глав­лял поч­ти все уезд­ные кол­ле­ги­аль­ные ор­га­ны управ­ле­ния и фак­ти­че­ски стал ру­ко­во­ди­те­лем уезд­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Обя­зан­но­сти гу­берн­ско­го предводитель дворянства так­же бы­ли рас­ши­ре­ны. Уезд­ный и гу­берн­ский предводители дворянства пред­се­да­тель­ст­во­ва­ли в учи­лищ­ных со­ве­тах (1864-1917 годы, ве­да­ли на­чаль­ной шко­лой), зем­ле­уст­рои­тель­ных ко­мис­си­ях (уезд­ный с 1906 года, гу­берн­ский с 1907 года ; за­ни­ма­лись реа­ли­за­ци­ей сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы). Уезд­ный предводитель дворянства уча­ст­во­вал в на­зна­че­нии ми­ро­вых по­сред­ни­ков (1861-1874 год) и зем­ских на­чаль­ни­ков(1889-1917), пред­се­да­тель­ст­во­вал в уезд­ном ми­ро­вом съез­де (1861-1874 годы), уезд­ном при­сут­ст­вии по кре­сть­ян­ским де­лам (1874-1889 годы; по­сле их уп­разд­не­ния - в уезд­ном съез­де зем­ских на­чаль­ни­ков), а так­же в уезд­ном по пи­тей­ным де­лам при­сут­ст­вии (с 1885 года и до вве­де­ния вин­ной мо­но­по­лии, ко­то­рое про­изош­ло раз­но­вре­мен­но в различных гу­бер­ни­ях). Гу­берн­ский предводитель дворянства был чле­ном гу­берн­ско­го при­сут­ствия по кре­стьян­ским де­лам (1861-1889 годы), гу­берн­ско­го при­сут­ст­вия (1889-1917 годы), гу­берн­ско­го по зем­ским и городским де­лам при­сут­ст­вия (1890-1917 годы, в 1890-1892 годы - гу­берн­ское по зем­ским де­лам при­сут­ст­вие).

Уезд­ный и гу­берн­ский предводитель дворянства иг­ра­ли важ­ную роль в зем­ском са­мо­управ­ле­нии, пред­се­да­тель­ст­во­ва­ли в зем­ских со­б­ра­ни­ях (1864-1918 годы), не­ред­ко из­би­ра­лись пред­се­да­те­ля­ми зем­ских управ.

С 1906 года, в хо­де вы­бо­ров в Государственную ду­му, гу­бе­рн­ский предводитель дворянства воз­глав­лял гу­бе­рн­ское из­би­рательное со­бра­ние, уезд­ный предводитель дворянства вхо­дил в уезд­ную по де­лам о вы­бо­рах ко­мис­сию и пред­се­да­тель­ст­во­вал в съез­дах зем­ле­вла­дель­цев и упол­но­мо­чен­ных от во­ло­стей.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года предводитель дворянства от­стра­не­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом от уча­стия в государственном управ­ле­нии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года долж­ность предводитель дворянства уп­разд­не­на дек­ре­том ВЦИК и СНК от 10(23) ноября 1917 года «Об унич­то­же­нии со­сло­вий и гра­ж­дан­ских чи­нов».

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