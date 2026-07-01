ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА - в Российской империи выборная должность дворянского самоуправления, а также местного управления и земского самоуправления, одна из основ государственности.
Должность уездного предводителя дворянства учреждена указом императрицы Екатерины II от 14(25) декабря 1766 года о созыве Уложенной комиссии 1767-1768/69 годов.
Предводитель дворянства избирался дворянами на 2 года для «случаев, если даны будут от верховной власти какие особые повеления»; ближайшей задачей предводителя было проведение выборов депутата в Уложенную комиссию.
В соответствии с губернской реформой 1775 года на уездного предводителя возложено председательствование в дворянской опеке, управлявшей имуществом малолетних сирот-дворян и оказывавшей помощь вдовам дворян; он также участвовал в деятельности приказа общественного призрения по делам своего уезда. Одновременно, по мере открытия наместничеств (1775/76-1784 годы), вводилась должность губернского предводитель дворянства, который председательствовал на собраниях дворян, избиравших должностных лиц наместнических и губернских правлений.
Институт уездных и губернских предводителей как руководителей дворянского самоуправления окончательно оформлен Жалованной грамотой дворянству 1785 года, позднее на предводителей дворянства возложена обязанность участвовать почти во всех сферах местного управления.
Значение института предводителей дворянства усилено манифестом императора Николая I «О порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным» от 6(18) декабря 1831 года и особенно «Великими реформами» 1860-1870-х годов, проведёнными императором Александром II.
С 1775 года уездный предводитель дворянства избирался на 3 года уездным дворянским собранием и утверждался в должности губернатором. Губернский предводитель дворянства на этот же срок назначался императором (до 1831 года губернатором или генерал-губернатором) из числа двух кандидатов, выбранных губернским дворянским собранием. Обычно предводитель дворянства служил несколько трёхлетий подряд. Служба предводителя дворянства была почётной обязанностью, исполнялась безвозмездно (более того, зачастую требовала расходов со стороны предводителя дворянства).
Предводитель дворянства обладал правами, которые давала государственная служба, должность уездного предводителя соответствовала 7-му классу по Табели о рангах (с 1831 года - 6-му классу, с 1878 года - 5-му классу), губернского - 5-му классу (с 1831 - 4-му классу). Губернский предводитель дворянства являлся вторым после губернатора должностным лицом в губернии. И уездный, и губернский предводители дворянства пользовались независимостью от местных властей, а уездный предводитель не подчинялся губернскому предводителю дворянства. Уездный предводитель дворянства мог быть подвергнут взысканию или предан суду только с разрешения Сената, губернский предводитель дворянства мог быть осуждён только Сенатом.
Как глава дворянского самоуправления предводитель дворянства председательствовал в дворянских собраниях (губернский предводитель дворянства - также в дворянском депутатском собрании).
Предводитель дворянства участвовал в составлении родословных книг, осуществлял контроль за поведением и «нравственностью» дворян, выдавал им характеристики при поступлении на гражданскую и военную службу. Проверял соглашения между помещиками и крестьянами, воспользовавшимися Указом о вольных хлебопашцах 1803 года. Выступал в качестве третейского судьи в конфликтах между помещиками, а также вёл разбирательство по жалобам крепостных крестьян на злоупотребления помещиками своей властью, участвовал в производстве следствий по делам об убийствах крепостными своих помещиков, а также в принятии решения об установлении опеки над имением помещика за жестокое обращение с крепостными, расточительство и «отпадение от православия».
Губернский предводитель дворянства исполнял постановления дворянского собрания, представлял его в сношениях с органами власти, общественными и частными учреждениями, от имени дворянского собрания имел право обращаться ко всем властям, вплоть до императора, доводя до их сведения «всякую полезную мысль, всякое предложение о мерах к искоренению злоупотреблений или устранению неудобств, замеченных в местном управлении»; распоряжался дворянским общественным капиталом. Губернские предводители постепенно взяли на себя координацию деятельности дворянских обществ (с 1896 года собирались совещания губернских предводителей, с 1907 года они имели право отдельного голоса в съездах Объединённого дворянства).
Работа предводителя дворянства в сфере местного управления началась в 1776 года с участия в проведении рекрутских наборов: предводители дворянства составляли списки рекрутов, присутствовали при разборе рекрутов, позднее возглавляли уездные по воинской повинности присутствия (1874-1917 годы).
Губернский предводитель дворянства оказывал влияние на подбор чиновников, особенно на должности, замещавшиеся по выборам дворянства, рассматривал просьбы об отставке служащих по выборам; участвовал в раскладке и исполнении земских повинностей (1805-1861 годы), был членом губернского статистического комитета (1834/35-1917 годы).
С 1841 года уездный и губернский предводители дворянства были обязательными членами комитетов и отделений Попечительного общества о тюрьмах, предводители дворянства привлекались также для подготовки реформ, в частности губернские предводители председательствовали в губернских комитетах по крестьянскому делу (1858-1859 годы). Уездный предводитель дворянства председательствовал в уездном попечительстве о детских приютах (1839-1917 годы), уездном Комитете общественного здравия (1852-1867 годы).
С 1860-1870-х годов уездный предводитель дворянства возглавлял почти все уездные коллегиальные органы управления и фактически стал руководителем уездной администрации. Обязанности губернского предводитель дворянства также были расширены. Уездный и губернский предводители дворянства председательствовали в училищных советах (1864-1917 годы, ведали начальной школой), землеустроительных комиссиях (уездный с 1906 года, губернский с 1907 года ; занимались реализацией столыпинской аграрной реформы). Уездный предводитель дворянства участвовал в назначении мировых посредников (1861-1874 год) и земских начальников(1889-1917), председательствовал в уездном мировом съезде (1861-1874 годы), уездном присутствии по крестьянским делам (1874-1889 годы; после их упразднения - в уездном съезде земских начальников), а также в уездном по питейным делам присутствии (с 1885 года и до введения винной монополии, которое произошло разновременно в различных губерниях). Губернский предводитель дворянства был членом губернского присутствия по крестьянским делам (1861-1889 годы), губернского присутствия (1889-1917 годы), губернского по земским и городским делам присутствия (1890-1917 годы, в 1890-1892 годы - губернское по земским делам присутствие).
Уездный и губернский предводитель дворянства играли важную роль в земском самоуправлении, председательствовали в земских собраниях (1864-1918 годы), нередко избирались председателями земских управ.
С 1906 года, в ходе выборов в Государственную думу, губернский предводитель дворянства возглавлял губернское избирательное собрание, уездный предводитель дворянства входил в уездную по делам о выборах комиссию и председательствовал в съездах землевладельцев и уполномоченных от волостей.
После Февральской революции 1917 года предводитель дворянства отстранены Временным правительством от участия в государственном управлении. После Октябрьской революции 1917 года должность предводитель дворянства упразднена декретом ВЦИК и СНК от 10(23) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».