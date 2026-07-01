ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - в праве акт реагирования прокурора на судебное решение.
В Российской Федерации прокурор правомочен обжаловать посредством представления приговор, определение, постановление судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. По процессуальному значению представление не отличается от жалоб, приносимых другими субъектами уголовного судопроизводства.
Суд вправе как удовлетворить требования прокурора, содержащиеся в представлении, так и отклонить их.
При осуществлении надзора за исполнением законов прокурор вправе вносить представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которое полномочно устранить допущенное нарушение.
В случае несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации Конституции и законам Российской Федерации Генеральный прокурор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Федерации.