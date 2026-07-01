ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - в пра­ве акт реа­ги­ро­ва­ния про­ку­ро­ра на су­деб­ное ре­ше­ние.

В Российской Федерации про­ку­рор пра­во­мо­чен об­жа­ло­вать по­сред­ст­вом представления при­го­вор, оп­ре­де­ле­ние, по­ста­нов­ле­ние су­дов пер­вой, апел­ля­ци­он­ной, кас­са­ци­он­ной и над­зор­ной ин­стан­ции. По про­цес­су­аль­но­му зна­че­нию представление не от­ли­ча­ет­ся от жа­лоб, при­но­си­мых другими субъ­ек­та­ми уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва.

Суд впра­ве как удов­лет­во­рить тре­бо­ва­ния про­ку­ро­ра, со­дер­жа­щие­ся в представлении, так и от­кло­нить их.

При осу­ще­ст­в­ле­нии над­зо­ра за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов про­ку­рор впра­ве вно­сить представление об устра­не­нии на­ру­ше­ний за­ко­на в ор­ган или долж­но­ст­но­му ли­цу, ко­то­рое пол­но­моч­но уст­ра­нить до­пу­щен­ное на­ру­ше­ние.

В слу­чае не­со­от­вет­ст­вия по­ста­нов­ле­ний Пра­ви­тель­ст­ва Российской Федерации Кон­сти­ту­ции и за­ко­нам Российской Федерации Ге­не­раль­ный про­ку­рор Российской Федерации ин­фор­ми­ру­ет об этом Пре­зи­ден­та Российской Федерации.

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