ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУРЖУАЗИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУРЖУАЗИИ - принятое в литературе название организаций предпринимателей в Российской империи, вырабатывавших единую позицию по основным вопросам экономической политики.

За­щи­ща­ли об­щие, наи­бо­лее су­ще­ст­вен­ные ин­те­ре­сы бур­жуа­зии пе­ред го­су­дар­ст­вом пу­тём по­да­чи хо­да­тайств, за­клю­че­ний по пра­ви­тельственным про­ек­там, уча­стия в ра­бо­те ве­домств, меж­ве­домственных ко­мис­сий и со­ве­ща­ний; ре­ша­ли во­про­сы внут­ри­от­рас­ле­вой коо­пе­ра­ции и спе­циа­ли­за­ции, ус­та­нав­ли­ва­ли стан­дар­ты; воз­дей­ст­во­ва­ли на об­щественное мне­ние с по­мо­щью пе­ча­ти, вы­ста­вок и других методов; про­во­ди­ли ста­ти­стические ра­бо­ты, фи­нан­си­ро­ва­ли на­уч­но-при­клад­ные ис­сле­до­ва­ния; в Первую ми­ро­вую вой­ну спо­соб­ст­во­ва­ли мо­би­ли­за­ции промышленности. Представительные организации буржуазии скла­ды­ва­лись бы­ст­рее и пред­став­ля­ли со­бой бо­лее кон­со­ли­ди­ро­ван­ную си­лу, чем про­фес­сио­наль­ные сою­зы.

Пер­во­на­чаль­но функ­ции представительных организаций буржуазии вы­пол­ня­ли бир­же­вые ко­ми­те­ты , Ма­ну­фак­тур­ный и Ком­мер­че­ский со­ве­ты при Министерстве фи­нан­сов (в 1872 году объ­е­ди­не­ны в Со­вет тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур). С конца 1860-х годов ста­ли пе­рио­ди­че­ски со­зы­вать­ся не­за­ви­си­мые от пра­ви­тель­ст­ва Съез­ды пред­при­ни­ма­те­лей (из­би­ра­ли по­сто­ян­ные ис­пол­нительные ор­га­ны - со­ве­ты, ре­же ко­ми­те­ты), за­тем, не ме­няя на­зва­ния, они пре­вра­ти­лись в по­сто­ян­но функ­цио­ни­рую­щие ор­га­ни­за­ции. К 1914 году дей­ст­во­ва­ло около 70 по­сто­ян­ных Съез­дов пред­при­ни­ма­те­лей. Сре­ди них бы­ли от­рас­ле­вые, ох­ва­тив­шие в начале XX века прак­ти­че­ски все от­рас­ли народного хо­зяй­ст­ва: транс­порт (Об­щие съез­ды пред­ста­ви­те­лей русских же­лез­ных до­рог , с 1869 года, Санкт-Пе­тер­бург), бан­ков­ское де­ло (Съез­ды пред­ста­ви­те­лей ак­цио­нер­ных ком­мерческих бан­ков, с 1873 года, Санкт-Пе­тер­бург), об­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность (Съез­ды му­ко­мо­лов, с 1886 года, Санкт-Пе­тер­бург), до­бы­ваю­щую промышленность и другие. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же ре­гио­наль­но-от­рас­ле­вые ор­га­ни­за­ции - Съез­ды гор­но­про­мыш­лен­ни­ков Юга Рос­сии, Съез­ды гор­но­про­мыш­лен­ни­ков Ура­ла, Съез­ды ба­кин­ских неф­те­про­мыш­лен­ни­ков (с 1884 года, Ба­ку), Съез­ды тер­ских неф­тепро­мыш­лен­ни­ков (с 1899 года, Гроз­ный), Съез­ды су­до­вла­дель­цев Волж­ско­го бас­сей­на (с 1908 года, Ниж­ний Но­го­род); ре­гио­наль­но-меж­от­рас­ле­вые - пе­тербургские и московские об­ще­ст­ва за­во­дчи­ков и фаб­ри­кан­тов, Съез­ды пред­ста­ви­те­лей промышленности и тор­гов­ли Юга Рос­сии (с 1910 года, Одес­са) и другие. Со вре­ме­нем воз­ник­ли об­ще­рос­сий­ские меж­от­рас­ле­вые представительные организации буржуазии - Съез­ды пред­ста­ви­те­лей про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли и Съез­ды пред­ста­ви­те­лей бир­же­вой тор­гов­ли и сель­ско­го хо­зяй­ст­ва. К представительным организациям буржуазии при­бли­жа­лись по сво­ему ти­пу Все­российские съез­ды дея­те­лей по кус­тар­ной промышленности (1902, 1910, 1913 годы), пред­став­ляв­шие ин­те­ре­сы мел­ких пред­при­ни­ма­те­лей.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года на Первом Все­российском тор­го­во-промышленном съез­де в Мо­ск­ве [19-22 марта (1-4 апреля)] об­ра­зо­ван Все­российский со­юз тор­гов­ли и промышленности. К кон­цу мая объ­еди­нял ок. 500 сою­зов и об­ществ, пред­став­ляв­ших ин­те­ре­сы главным образом тек­стиль­ных фаб­ри­кан­тов, а так­же тор­го­вой бур­жуа­зии гу­берн­ских и уезд­ных го­ро­дов. Позд­нее со­юз под­дер­жи­вал Временное пра­ви­тель­ст­во в его про­ти­во­стоя­нии с боль­ше­ви­ка­ми.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в РСФСР представительные организации буржуазии пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние в свя­зи с на­цио­на­ли­за­ци­ей пред­при­ятий, но до кон­ца Гражданской вой­ны 1917-1922 годов часть из них дей­ст­во­ва­ла на тер­ри­то­рии Юга Рос­сии, за­ня­той бе­лы­ми ар­мия­ми. В эми­г­ра­ции российских пред­при­ни­ма­те­ли соз­да­ли но­вые пред­ста­вительные ор­га­ни­за­ции. Круп­ней­шая - Российский фи­нан­со­во-про­мыш­лен­ный и тор­го­вый со­юз (Торг­пром, 1920-1940 годы, Па­риж, не­офи­ци­аль­ный пе­чат­ный ор­ган - газета «Воз­ро­ж­де­ние»). Он ста­вил це­лью вос­ста­нов­ле­ние российской эко­но­ми­ки по­сле ожи­дав­ше­го­ся па­де­ния вла­сти боль­ше­ви­ков, ока­зы­вал фи­нан­со­вую и по­ли­тическую под­держ­ку пра­ви­тель­ст­ву генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля (1920 год), со­звал Об­щий съезд русской тор­гов­ли и промышленности (Па­риж, 1921 год). В 1920-1930-е годы дей­ст­во­ва­ли так­же Со­юз пред­ста­ви­те­лей русской промышленности и тор­гов­ли в Лон­до­не, Со­юз российских тор­го­во-про­мыш­лен­ных и фи­нан­со­вых дея­те­лей в Гер­ма­нии и другие.

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