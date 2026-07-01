ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУРЖУАЗИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУРЖУАЗИИ - принятое в литературе название организаций предпринимателей в Российской империи, вырабатывавших единую позицию по основным вопросам экономической политики.
Защищали общие, наиболее существенные интересы буржуазии перед государством путём подачи ходатайств, заключений по правительственным проектам, участия в работе ведомств, межведомственных комиссий и совещаний; решали вопросы внутриотраслевой кооперации и специализации, устанавливали стандарты; воздействовали на общественное мнение с помощью печати, выставок и других методов; проводили статистические работы, финансировали научно-прикладные исследования; в Первую мировую войну способствовали мобилизации промышленности. Представительные организации буржуазии складывались быстрее и представляли собой более консолидированную силу, чем профессиональные союзы.
Первоначально функции представительных организаций буржуазии выполняли биржевые комитеты, Мануфактурный и Коммерческий советы при Министерстве финансов (в 1872 году объединены в Совет торговли и мануфактур). С конца 1860-х годов стали периодически созываться независимые от правительства Съезды предпринимателей (избирали постоянные исполнительные органы - советы, реже комитеты), затем, не меняя названия, они превратились в постоянно функционирующие организации. К 1914 году действовало около 70 постоянных Съездов предпринимателей. Среди них были отраслевые, охватившие в начале XX века практически все отрасли народного хозяйства: транспорт (Общие съезды представителей русских железных дорог, с 1869 года, Санкт-Петербург), банковское дело (Съезды представителей акционерных коммерческих банков, с 1873 года, Санкт-Петербург), обрабатывающую промышленность (Съезды мукомолов, с 1886 года, Санкт-Петербург), добывающую промышленность и другие. Существовали также регионально-отраслевые организации - Съезды горнопромышленников Юга России, Съезды горнопромышленников Урала, Съезды бакинских нефтепромышленников (с 1884 года, Баку), Съезды терских нефтепромышленников (с 1899 года, Грозный), Съезды судовладельцев Волжского бассейна (с 1908 года, Нижний Ногород); регионально-межотраслевые - петербургские и московские общества заводчиков и фабрикантов, Съезды представителей промышленности и торговли Юга России (с 1910 года, Одесса) и другие. Со временем возникли общероссийские межотраслевые представительные организации буржуазии - Съезды представителей промышленности и торговли и Съезды представителей биржевой торговли и сельского хозяйства. К представительным организациям буржуазии приближались по своему типу Всероссийские съезды деятелей по кустарной промышленности (1902, 1910, 1913 годы), представлявшие интересы мелких предпринимателей.
После Февральской революции 1917 года на Первом Всероссийском торгово-промышленном съезде в Москве [19-22 марта (1-4 апреля)] образован Всероссийский союз торговли и промышленности. К концу мая объединял ок. 500 союзов и обществ, представлявших интересы главным образом текстильных фабрикантов, а также торговой буржуазии губернских и уездных городов. Позднее союз поддерживал Временное правительство в его противостоянии с большевиками.
После Октябрьской революции 1917 года в РСФСР представительные организации буржуазии прекратили своё существование в связи с национализацией предприятий, но до конца Гражданской войны 1917-1922 годов часть из них действовала на территории Юга России, занятой белыми армиями. В эмиграции российских предприниматели создали новые представительные организации. Крупнейшая - Российский финансово-промышленный и торговый союз (Торгпром, 1920-1940 годы, Париж, неофициальный печатный орган - газета «Возрождение»). Он ставил целью восстановление российской экономики после ожидавшегося падения власти большевиков, оказывал финансовую и политическую поддержку правительству генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля (1920 год), созвал Общий съезд русской торговли и промышленности (Париж, 1921 год). В 1920-1930-е годы действовали также Союз представителей русской промышленности и торговли в Лондоне, Союз российских торгово-промышленных и финансовых деятелей в Германии и другие.