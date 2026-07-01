ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ - в законодательстве и юридической науке обобщающее понятие, включающее должностных лиц, которые осуществляют публичную власть.
В России и зарубежных странах публичная власть реализуется различными органами и должностными лицами государства как государственная власть, она реализуется органами и должностными лицами субъектов федераций, территориальных автономных образований, муниципальных образований как их публичная власть (в пределах предметов ведения и полномочий, предоставленных конституцией государства), но в целом это единая система публичной власти народа (в России - многонационального российского народа). Представитель власти наделяется особыми полномочиями, которые включают не только права, но его обязанности действовать в государстве в целом и в его публично-правовых образованиях в конечном счёте в интересах общего блага народа (в России - многонационального российского народа).
Институт представителей власти в целостном виде нормами какой-либо одной отрасли права не определён, его элементы урегулированы частично в разных отраслях права - конституционном (например, по отношению к депутатам), административном (регулируется правовое положение государственных служащих), уголовном (представитель власти - объект повышенной уголовно-правовой охраны) и других. Для обозначения конкретного представителя власти в России используется самая разная терминология (от «глава государства» до «полицейский»), в зарубежных странах в качестве общего термина применяются понятия «субъект публичной власти», «публичный агент», «официал» и другие.
Законодательное определение представителя власти в России имеется в уголовном праве (в основном применительно к этой отрасли права): это должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделённое в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
В совокупности других отраслей права понятие «Представитель власти» является более широким, в качестве должностных лиц (и, следовательно, представителей власти) рассматриваются также депутаты представительных органов (которые в индивидуальном качестве не имеют распорядительных полномочий в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, однако депутаты - члены коллегиального органа, который принимает обязательные решения наибольшей юридической силы для данной территории). Представители власти - судьи, которые в особой процессуальной форме решают вопросы в отношении участников судопроизводства, прокуроры, от имени государства поддерживающие обвинение в суде, послы в иностранных государствах, действующие от имени своего государства, государственные служащие, имеющие дискреционные полномочия принимать решения по отношению к не подчинённым им лицам в пределах закона (например, назначение пенсии в определённом размере), полицейские и так далее. У каждого вида представителя власти свои функции и полномочия. Все они осуществляют частичные функции представителей власти в соответствии с их задачами и полномочиями.
Универсальный представитель государственной власти - глава государства. Он представляет государство внутри страны и в международных отношениях. На уровне субъекта федерации универсальный представитель публичной власти субъекта федерации - его глава (в России - глава республики в составе Российской Федерации, губернатор, мэр; в зарубежных странах - главы территориальных административных образований, мэры на уровне муниципальных образований).