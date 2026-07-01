ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ - в за­ко­но­да­тель­ст­ве и юри­ди­че­ской нау­ке обоб­щаю­щее по­ня­тие, вклю­чаю­щее долж­но­ст­ных лиц, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ют пуб­лич­ную власть.

В Рос­сии и за­ру­беж­ных стра­нах пуб­лич­ная власть реа­ли­зу­ет­ся различными ор­га­на­ми и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми го­су­дар­ст­ва как государственная власть, она реа­ли­зу­ет­ся ор­га­на­ми и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми субъ­ек­тов фе­де­ра­ций, тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­ном­ных об­ра­зо­ва­ний, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний как их пуб­лич­ная власть (в пре­де­лах пред­ме­тов ве­де­ния и пол­но­мо­чий, пре­дос­тав­лен­ных кон­сти­ту­ци­ей го­су­дар­ст­ва), но в це­лом это еди­ная сис­те­ма пуб­лич­ной вла­сти на­ро­да (в Рос­сии - мно­го­на­цио­наль­но­го российского на­ро­да). Представитель власти на­де­ля­ет­ся осо­бы­ми пол­но­мо­чия­ми, ко­то­рые вклю­ча­ют не толь­ко пра­ва, но его обя­зан­но­сти дей­ст­во­вать в го­су­дар­ст­ве в це­лом и в его пуб­лич­но-пра­во­вых об­ра­зо­ва­ни­ях в ко­неч­ном счё­те в ин­те­ре­сах об­ще­го бла­га на­ро­да (в Рос­сии - мно­го­на­цио­наль­но­го российского на­ро­да).

Ин­сти­тут представителей власти в це­ло­ст­ном ви­де нор­ма­ми какой-либо од­ной от­рас­ли пра­ва не оп­ре­де­лён, его эле­мен­ты уре­гу­ли­ро­ва­ны час­тич­но в раз­ных от­рас­лях пра­ва - кон­сти­ту­ци­он­ном (например, по от­но­ше­нию к де­пу­та­там), ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном (ре­гу­ли­ру­ет­ся пра­во­вое по­ло­же­ние государственных слу­жа­щих), уго­лов­ном (представитель власти - объ­ект по­вы­шен­ной уго­лов­но-пра­во­вой ох­ра­ны) и других. Для обо­зна­че­ния кон­крет­но­го представителя власти в Рос­сии ис­поль­зу­ет­ся са­мая раз­ная тер­ми­но­ло­гия (от «гла­ва го­су­дар­ст­ва» до «по­ли­цей­ский»), в за­ру­беж­ных стра­нах в ка­че­ст­ве об­ще­го тер­ми­на при­ме­ня­ют­ся по­ня­тия «субъ­ект пуб­лич­ной вла­сти», «пуб­лич­ный агент», «офи­ци­ал» и другие.

За­ко­но­дательное оп­ре­де­ле­ние представителя власти в Рос­сии име­ет­ся в уго­лов­ном пра­ве (в основном при­ме­ни­тель­но к этой от­рас­ли пра­ва): это долж­но­ст­ное ли­цо пра­во­ох­ра­ни­тель­но­го или кон­тро­ли­рую­ще­го ор­га­на, а так­же иное долж­но­ст­ное ли­цо, на­де­лён­ное в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке рас­по­ря­ди­тель­ны­ми пол­но­мо­чия­ми в от­но­ше­нии лиц, не на­хо­дя­щих­ся от не­го в слу­жеб­ной за­ви­си­мо­сти.

В со­во­куп­но­сти других от­рас­лей пра­ва по­ня­тие «Представитель власти» яв­ля­ет­ся бо­лее ши­ро­ким, в ка­че­ст­ве долж­но­ст­ных лиц (и, сле­до­ва­тель­но, представителей власти) рас­смат­р­и­ва­ют­ся так­же де­пу­та­ты пред­ста­вительных ор­га­нов (ко­то­рые в ин­ди­ви­ду­аль­ном ка­че­ст­ве не име­ют рас­по­ря­ди­тель­ных пол­но­мо­чий в от­но­ше­нии лиц, не на­хо­дя­щих­ся от них в слу­жеб­ной за­ви­си­мо­сти, од­нако де­пу­та­ты - чле­ны кол­ле­ги­аль­но­го ор­га­на, ко­то­рый при­ни­ма­ет обя­зательные ре­ше­ния наи­боль­шей юри­дической си­лы для дан­ной тер­ри­то­рии). Представители власти - су­дьи, ко­то­рые в осо­бой про­цес­су­аль­ной фор­ме ре­ша­ют во­про­сы в от­но­ше­нии уча­ст­ни­ков су­до­про­из­вод­ст­ва, про­ку­ро­ры, от име­ни го­су­дар­ст­ва под­дер­жи­ваю­щие об­ви­не­ние в су­де, по­слы в иностранных го­су­дар­ст­вах, дей­ст­вую­щие от име­ни сво­его го­су­дар­ст­ва, государственные слу­жа­щие, имею­щие дис­кре­ци­он­ные пол­но­мо­чия при­ни­мать ре­ше­ния по от­но­ше­нию к не под­чи­нён­ным им ли­цам в пре­де­лах за­ко­на (например, на­зна­че­ние пен­сии в оп­ре­де­лён­ном раз­ме­ре), по­лицей­ские и так далее. У ка­ж­до­го ви­да представителя власти свои функ­ции и пол­но­мо­чия. Все они осу­ще­ст­в­ля­ют час­тич­ные функ­ции представителей власти в со­от­вет­ст­вии с их за­да­ча­ми и пол­но­мо­чия­ми.

Уни­вер­саль­ный пред­ста­ви­тель государственной вла­сти - гла­ва го­су­дар­ст­ва. Он пред­став­ля­ет го­су­дар­ст­во внут­ри стра­ны и в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях. На уров­не субъ­ек­та фе­де­ра­ции уни­вер­саль­ный пред­ста­ви­тель пуб­лич­ной вла­сти субъ­ек­та фе­де­ра­ции - его гла­ва (в Рос­сии - гла­ва рес­пуб­ли­ки в со­ста­ве Российской Федерации, гу­бер­на­тор , мэр; в за­ру­беж­ных стра­нах - гла­вы тер­ри­то­ри­аль­ных административных об­ра­зо­ва­ний, мэ­ры на уров­не му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)