ПРЕДРОМАНТИЗМ

ПРЕДРОМАНТИЗМ - пре­ро­ман­тизм ком­плекс идей­но-сти­ле­вых тен­ден­ций в куль­ту­ре ев­ро­пей­ских стран и США XVIII века, под­го­то­вив­ших по­яв­ле­ние ро­ман­тиз­ма .

По­ня­тие предромантизм, вве­дён­ное в начале XX века французскими ли­те­ра­ту­ро­ве­да­ми Д. Мор­не и П. Ван Ти­ге­мом, обос­но­вы­ва­ло не­об­хо­ди­мость эво­люционного под­хо­да к ро­ман­тиз­му, ко­то­рый, по мне­нию сто­рон­ни­ков кон­цеп­ции предромантизма, воз­ник не из «ре­во­лю­ци­он­но­го» от­ри­ца­ния про­све­ти­тель­ско­го ра­цио­на­лиз­ма, но в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го раз­ви­тия ир­ра­цио­на­ли­стических и мис­тических тен­ден­ций, со­су­ще­ст­во­вав­ших в XVIII веке с идея­ми ра­зу­ма.

Фи­лософскую ос­но­ву предромантизм со­ста­ви­ли, с од­ной сто­ро­ны, вы­дви­же­ние «ес­те­ст­вен­но­сти» и на­род­но-ар­ха­ические «пер­во­здан­но­сти» на роль куль­тур­ных до­ми­нант в кон­цеп­ци­ях Ж.Ж. Рус­со и И.Г. Гер­де­ра , а с дру­гой - мис­тическая уст­рем­лён­ность к транс­цен­дент­но­му в уче­ни­ях идео­ло­га дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск» И.Г. Га­ма­на, ни­дерландского фи­ло­со­фа Ф. Гем­стер­гей­са, французского мис­ти­ка Л.К. Сен-Мар­те­на. В пер­вом слу­чае на­уч­но-тео­ре­тического по­зна­нию про­ти­во­пос­тав­ля­лась не­по­сред­ст­вен­ная дан­ность «ес­те­ст­вен­но­го» чув­ст­ва, в ко­то­ром че­ло­ве­ку от­кры­ва­ют­ся как его соб­ст­вен­ные глу­би­ны, так и сам Бог; во вто­ром - иде­ал зем­но­го сча­стья за­сло­нял­ся мис­тическим пред­став­ле­ни­ем о че­ло­ве­ке как «за­ро­ды­ше» бу­ду­щей жиз­ни, ис­тин­ный смысл ко­то­ро­го рас­кро­ет лишь смерть.

В эс­те­тических тео­ри­ях предромантизма [трак­та­ты «О влия­нии и ис­поль­зо­ва­нии фан­та­зии» И.Я. Бод­ме­ра и И.Я. Брей­тин­ге­ра (1727 год), «Фи­ло­соф­ское ис­сле­до­ва­ние о про­ис­хо­ж­де­нии на­ших идей воз­вы­шен­но­го и пре­крас­но­го» Э. Бёр­ка (1757 год), «Мыс­ли об ори­ги­наль­ном твор­че­ст­ве» Э. Юн­га (1759 год); тру­ды Г.Э. Лес­син­га , Гер­де­ра, Рус­со] бы­ло вы­ра­бо­та­но пред­став­ле­ние о во­об­ра­же­нии и ге­нии как глав­ных дви­жу­щих си­лах твор­че­ст­ва; об­ре­ли са­мо­стоя­тель­ность ка­те­го­рии «воз­вы­шен­но­го» и «чу­дес­но­го».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)