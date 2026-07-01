ПРЕДРОМАНТИЗМ
ПРЕДРОМАНТИЗМ - преромантизм комплекс идейно-стилевых тенденций в культуре европейских стран и США XVIII века, подготовивших появление романтизма.
Понятие предромантизм, введённое в начале XX века французскими литературоведами Д. Морне и П. Ван Тигемом, обосновывало необходимость эволюционного подхода к романтизму, который, по мнению сторонников концепции предромантизма, возник не из «революционного» отрицания просветительского рационализма, но в результате длительного развития иррационалистических и мистических тенденций, сосуществовавших в XVIII веке с идеями разума.
Философскую основу предромантизм составили, с одной стороны, выдвижение «естественности» и народно-архаические «первозданности» на роль культурных доминант в концепциях Ж.Ж. Руссо и И.Г. Гердера, а с другой - мистическая устремлённость к трансцендентному в учениях идеолога движения «Буря и натиск» И.Г. Гамана, нидерландского философа Ф. Гемстергейса, французского мистика Л.К. Сен-Мартена. В первом случае научно-теоретического познанию противопоставлялась непосредственная данность «естественного» чувства, в котором человеку открываются как его собственные глубины, так и сам Бог; во втором - идеал земного счастья заслонялся мистическим представлением о человеке как «зародыше» будущей жизни, истинный смысл которого раскроет лишь смерть.
В эстетических теориях предромантизма [трактаты «О влиянии и использовании фантазии» И.Я. Бодмера и И.Я. Брейтингера (1727 год), «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Э. Бёрка (1757 год), «Мысли об оригинальном творчестве» Э. Юнга (1759 год); труды Г.Э. Лессинга, Гердера, Руссо] было выработано представление о воображении и гении как главных движущих силах творчества; обрели самостоятельность категории «возвышенного» и «чудесного».