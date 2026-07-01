ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО - со­во­куп­ность пра­во­вых норм по ре­гу­ли­ро­ва­нию пред­при­ни­ма­тель­ских от­но­ше­ний.

Развитие

Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние пред­при­ни­ма­тель­ст­ва фор­ми­ро­ва­лось в Ев­ро­пе ещё в Сред­не­ве­ко­вье.

Раз­ви­тие тор­гов­ли во Фран­ции, Ита­лии, Гер­ма­нии, другие ев­ропейских стра­нах вы­зва­ло не­об­хо­ди­мость из­да­ния специальных норм по пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию тор­го­вой дея­тель­но­сти (тор­го­вое пра­во). По­сте­пен­но на­ря­ду с тор­гов­лей ста­ли раз­ви­вать­ся и другие ви­ды хо­зяйственной дея­тель­но­сти - про­мыш­лен­ная, бан­ков­ская дея­тель­ность, гру­зо­вые пе­ре­воз­ки и другие.

Тор­го­вое пра­во ре­гу­ли­ро­ва­ло по су­ще­ст­ву все ви­ды хо­зяйственной дея­тель­но­сти, со­хра­няя тра­ди­ци­он­но сло­жив­шее­ся на­име­но­ва­ние «тор­го­вое пра­во». Этим во мно­гом обу­слов­ли­ва­ет­ся то, что в круп­ных го­су­дар­ст­вах ре­гу­ли­ро­ва­ние пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, как пра­ви­ло, до сих пор осу­ще­ст­в­ля­ет­ся специальным тор­го­вым или ком­мерческим за­ко­но­да­тель­ст­вом. В ря­де го­су­дарств од­но­вре­мен­но с гражданскими ко­дек­са­ми из­да­ны специальные тор­го­вые или ком­мерческие ко­дек­сы. Например, во Фран­ции в 1804 году при­нят Гра­ж­дан­ский ко­декс, а в 1807 году - Тор­го­вый ко­декс; в Гер­ма­нии в 1896 году при­ня­то Гра­ж­дан­ское уло­же­ние, а в 1897 году - Тор­го­вое уло­же­ние. В США при от­сут­ст­вии гражданского ко­дек­са поч­ти во всех шта­тах при­ня­ты ком­мерческие ко­дек­сы, со­став­лен­ные на ос­но­ве Еди­но­об­раз­но­го ком­мерческого ко­дек­са, раз­ра­бо­тан­но­го Американской ас­со­циа­ци­ей ад­во­ка­тов в середине XX века.

К началу XXI века за­вер­шил­ся про­цесс рас­про­стра­не­ния норм тор­го­во­го пра­ва прак­ти­че­ски на все сфе­ры хо­зяй­ст­во­ва­ния. Во мно­гих за­ру­беж­ных стра­нах нор­мы тор­го­во­го пра­ва ре­гу­ли­ру­ют хо­зяйственную дея­тель­ность и в сфе­ре об­ра­ще­ния то­ва­ров, и в сфе­ре про­изводства това­ров. В Анг­лии и США тор­го­вое пра­во не вы­де­ля­ет­ся из гражданского пра­ва в ка­че­ст­ве отдельной от­рас­ли, од­на­ко гражданское пра­во со­дер­жит об­шир­ную груп­пу пра­во­вых норм, ре­гу­ли­рую­щих хо­зяйственную дея­тель­ность. Идёт про­цесс из­ме­не­ния норм гражданского пра­ва под влия­ни­ем ком­мерческой прак­ти­ки, так называемая ком­мер­циа­ли­за­ция гражданского пра­ва.

В России

В до­ре­во­люционной Рос­сии из­да­ва­лись тор­го­вые за­ко­ны, функ­цио­ни­ро­ва­ли тор­говые су­ды, ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чи­ла тео­рия тор­го­во­го пра­ва. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние хо­зяйственной дея­тель­но­сти в СССР осу­ще­ст­в­ля­лось как гра­ж­дан­ским, так и специальным хо­зяйственным за­ко­но­да­тель­ст­вом. В 1920-е годы П.И. Стуч­кой бы­ла вы­дви­ну­та кон­цеп­ция хо­зяйственного пра­ва, по­лу­чив­шая на­име­но­ва­ние двух­сек­тор­но­го пра­ва. При этом в пе­ри­од НЭПа гражданское пра­во рас­смат­ри­ва­лось как пра­во ка­пи­та­ли­стического хо­зяй­ст­ва, а хо­зяйственное пра­во - как пра­во со­циа­ли­стической эко­но­ми­ки. В 1930-е годы раз­ра­бо­та­на тео­рия еди­но­го хо­зяйственного пра­ва (Л.Я. Гинц­бург, Е.Б. Па­шу­ка­нис), со­глас­но ко­то­рой все иму­ще­ст­вен­ные от­но­ше­ния как ме­ж­ду гра­ж­да­на­ми, так и ме­ж­ду со­циа­ли­стическими ор­га­ни­за­ция­ми долж­ны ре­гу­ли­ро­вать­ся нор­ма­ми еди­но­го хо­зяйственного пра­ва, ос­нов­ным ис­точ­ни­ком ко­то­ро­го при­зван был стать Хо­зяй­ст­вен­ный ко­декс. В 1960-е годы сфор­ми­ро­ва­лась но­вая кон­цеп­ция хозяйственного пра­ва, ис­хо­дя­щая из един­ст­ва пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния хозяйственного от­но­ше­ний, скла­ды­ваю­щих­ся при осу­ще­ст­в­ле­нии хозяйственной дея­тель­но­сти и при ру­ко­во­дстве ею. Гражданскому за­ко­но­да­тель­ст­ву от­во­ди­лась роль ре­гу­ли­ро­ва­ния иму­ще­ст­вен­ных не­пла­но­вых от­но­ше­ний с уча­сти­ем гра­ж­дан. Та­кое ре­гу­ли­ро­ва­ние долж­но бы­ло осу­ще­ст­в­лять­ся от­дель­но от хо­зяй­ст­вен­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния на­род­но-хо­зяй­ст­вен­но­го ком­плек­са стра­ны.

В 1990-е годы в Рос­сии на­чал­ся пе­ре­ход от пла­но­вой к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке. Это по­тре­бо­ва­ло су­ще­ст­вен­но­го из­ме­не­ния пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния хозяйственной дея­тель­но­сти, пе­ре­смот­ра сло­жив­шей­ся кон­цеп­ции хозяйственного пра­ва: оно ста­но­вит­ся пра­вом пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти. По­яв­ля­ет­ся но­вый тер­мин «пред­при­ни­ма­тель­ское пра­во».

До сих пор дис­кус­си­он­ным ос­та­ёт­ся во­прос о по­ня­тии «предпринимательское право». Не­ко­то­рые юри­сты по­ла­га­ют, что предпринимательское право не яв­ля­ет­ся са­мо­сто­ятельной от­рас­лью пра­ва, а со­став­ля­ет лишь часть гражданского пра­ва. Дру­гие счи­та­ют, что гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во ох­ва­ты­ва­ет лишь ча­ст­но­пра­во­вые эле­мен­ты ре­гу­ли­ро­ва­ния пред­при­ни­ма­тель­ст­ва; зна­чительное ме­сто в предпринимательском праве за­ни­ма­ют пуб­лич­но-пра­во­вые нор­мы, ко­то­рые в един­ст­ве с ча­ст­но­пра­во­вы­ми со­став­ля­ют еди­ную сфе­ру пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния хозяйственного дея­тель­но­сти.

Нор­мы предпринимательского права со­дер­жат­ся в об­шир­ном и не­сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ном пред­при­ни­ма­тель­ском за­ко­но­да­тель­ст­ве. Это за­ко­но­да­тель­ст­во име­ет в основном фе­де­раль­ный ха­рак­тер, что со­от­вет­ст­ву­ет кон­сти­ту­ци­он­но­му по­ло­же­нию о един­ст­ве эко­но­мического про­стран­ст­ва в Российской Федерации, сво­бод­ном пе­ре­ме­ще­нии то­ва­ров, ус­луг и фи­нан­со­вых средств.

В предпринимательском праве от­сут­ст­ву­ет обоб­щаю­щий ко­ди­фи­ка­ци­он­ный акт, хо­тя в 1994 году Ука­зом Пре­зи­ден­та Российской Федерации бы­ла пре­ду­смот­ре­на раз­ра­бот­ка Пред­при­ни­ма­тель­ско­го ко­дек­са.

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