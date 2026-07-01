ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм по регулированию предпринимательских отношений.
Развитие
Правовое регулирование предпринимательства формировалось в Европе ещё в Средневековье.
Развитие торговли во Франции, Италии, Германии, другие европейских странах вызвало необходимость издания специальных норм по правовому регулированию торговой деятельности (торговое право). Постепенно наряду с торговлей стали развиваться и другие виды хозяйственной деятельности - промышленная, банковская деятельность, грузовые перевозки и другие.
Торговое право регулировало по существу все виды хозяйственной деятельности, сохраняя традиционно сложившееся наименование «торговое право». Этим во многом обусловливается то, что в крупных государствах регулирование предпринимательской деятельности, как правило, до сих пор осуществляется специальным торговым или коммерческим законодательством. В ряде государств одновременно с гражданскими кодексами изданы специальные торговые или коммерческие кодексы. Например, во Франции в 1804 году принят Гражданский кодекс, а в 1807 году - Торговый кодекс; в Германии в 1896 году принято Гражданское уложение, а в 1897 году - Торговое уложение. В США при отсутствии гражданского кодекса почти во всех штатах приняты коммерческие кодексы, составленные на основе Единообразного коммерческого кодекса, разработанного Американской ассоциацией адвокатов в середине XX века.
К началу XXI века завершился процесс распространения норм торгового права практически на все сферы хозяйствования. Во многих зарубежных странах нормы торгового права регулируют хозяйственную деятельность и в сфере обращения товаров, и в сфере производства товаров. В Англии и США торговое право не выделяется из гражданского права в качестве отдельной отрасли, однако гражданское право содержит обширную группу правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность. Идёт процесс изменения норм гражданского права под влиянием коммерческой практики, так называемая коммерциализация гражданского права.
В России
В дореволюционной России издавались торговые законы, функционировали торговые суды, широкое развитие получила теория торгового права. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в СССР осуществлялось как гражданским, так и специальным хозяйственным законодательством. В 1920-е годы П.И. Стучкой была выдвинута концепция хозяйственного права, получившая наименование двухсекторного права. При этом в период НЭПа гражданское право рассматривалось как право капиталистического хозяйства, а хозяйственное право - как право социалистической экономики. В 1930-е годы разработана теория единого хозяйственного права (Л.Я. Гинцбург, Е.Б. Пашуканис), согласно которой все имущественные отношения как между гражданами, так и между социалистическими организациями должны регулироваться нормами единого хозяйственного права, основным источником которого призван был стать Хозяйственный кодекс. В 1960-е годы сформировалась новая концепция хозяйственного права, исходящая из единства правового регулирования хозяйственного отношений, складывающихся при осуществлении хозяйственной деятельности и при руководстве ею. Гражданскому законодательству отводилась роль регулирования имущественных неплановых отношений с участием граждан. Такое регулирование должно было осуществляться отдельно от хозяйственно-правового регулирования народно-хозяйственного комплекса страны.
В 1990-е годы в России начался переход от плановой к рыночной экономике. Это потребовало существенного изменения правового регулирования хозяйственной деятельности, пересмотра сложившейся концепции хозяйственного права: оно становится правом предпринимательской деятельности. Появляется новый термин «предпринимательское право».
До сих пор дискуссионным остаётся вопрос о понятии «предпринимательское право». Некоторые юристы полагают, что предпринимательское право не является самостоятельной отраслью права, а составляет лишь часть гражданского права. Другие считают, что гражданское законодательство охватывает лишь частноправовые элементы регулирования предпринимательства; значительное место в предпринимательском праве занимают публично-правовые нормы, которые в единстве с частноправовыми составляют единую сферу правового регулирования хозяйственного деятельности.
Нормы предпринимательского права содержатся в обширном и несистематизированном предпринимательском законодательстве. Это законодательство имеет в основном федеральный характер, что соответствует конституционному положению о единстве экономического пространства в Российской Федерации, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств.
В предпринимательском праве отсутствует обобщающий кодификационный акт, хотя в 1994 году Указом Президента Российской Федерации была предусмотрена разработка Предпринимательского кодекса.
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