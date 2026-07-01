ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - са­мо­стоя­тель­ная, осу­ще­ст­в­ляе­мая на свой риск дея­тель­ность, на­прав­лен­ная на сис­те­ма­тическое по­лу­че­ние при­бы­ли от поль­зо­ва­ния иму­ще­ст­вом, про­да­жи то­ва­ров, вы­пол­не­ния ра­бот или ока­за­ния ус­луг ли­ца­ми, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ны­ми в этом ка­че­ст­ве в ус­та­нов­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке.

Предпринимательская деятельность осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ком­мер­че­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми; не­ком­мер­че­ские ор­га­ни­за­ции мо­гут осу­ще­ст­в­лять предпринимательскую деятельность лишь по­столь­ку, по­сколь­ку это слу­жит дос­ти­же­нию це­лей, ра­ди ко­то­рых они соз­да­ны, и её ха­рак­тер дол­жен со­от­вет­ст­во­вать этим це­лям.

Гра­ж­да­не впра­ве за­ни­мать­ся предпринимательской деятельностью без об­ра­зо­ва­ния юри­дического ли­ца с мо­мен­та государственной ре­ги­ст­ра­ции в ка­че­ст­ве ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля.

К предпринимательской деятельности гра­ж­дан, осу­ще­ст­в­ляе­мой без об­ра­зо­ва­ния юри­дического ли­ца, со­от­вет­ст­вен­но при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла, ре­гу­ли­рую­щие дея­тель­ность юри­дических лиц, яв­ляю­щих­ся ком­мерческими ор­га­ни­за­ция­ми , ес­ли иное не вы­те­ка­ет из за­ко­на, иных пра­во­вых ак­тов или су­ще­ст­ва пра­во­от­но­ше­ния .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)