ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - в Российской Федерации акт реа­ги­ро­ва­ния про­ку­ро­ра на воз­мож­ное на­ру­ше­ние за­ко­на.

Оформ­ля­ет­ся под­пи­сы­вае­мым про­ку­ро­ром или его за­мес­ти­те­лем специальным до­ку­мен­том в це­лях пре­ду­пре­ж­де­ния пра­во­на­ру­ше­ний и при на­ли­чии све­де­ний о го­то­вя­щих­ся про­ти­во­прав­ных дея­ни­ях .

При не­ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний, из­ло­жен­ных в предостережении, долж­но­ст­ное ли­цо, ко­то­ро­му оно объ­яв­ле­но, мо­жет быть при­вле­че­но к ус­та­нов­лен­ной за­ко­ном от­вет­ст­вен­но­сти.

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