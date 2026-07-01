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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - в Российской Федерации акт реагирования прокурора на возможное нарушение закона.
Оформляется подписываемым прокурором или его заместителем специальным документом в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях.
При неисполнении требований, изложенных в предостережении, должностное лицо, которому оно объявлено, может быть привлечено к установленной законом ответственности.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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