ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ - религиозное учение о предустановлении Богом окончательной участи человека, то есть его спасения или осуждения в вечности.
Концепция предопределение основывается на представлении о воле Бога как высшей и предельной причине всего существующего, в том числе и всех поступков людей, таким образом, предопределение является теологической версией детерминизма. Эта концепция вступает в противоречие с учением о свободе воли человека как основании его ответственности за собственную будущую участь.
Иудаизм
Для иудаизма учение о предопределение в целом чуждо, однако часто используется для различения еврейских религиозных школ межзаветного периода: фарисеев, учивших, что не всё предопределено и некоторые события зависят от человеческой воли, саддукеев, отрицавших вмешательство Бога в дела людей, ессеев, настаивавших на полной зависимости происходящего от воли Бога. Нормативный талмудический иудаизм рассматривает свободу выбора между добром и злом как имманентную часть человеческой сущности, как дар Бога человеку, но при этом признаётся Божественное всемогущество, проявляющееся в абсолютном знании всего сущего, в том числе и выбора каждого отдельного человека.
В христианстве в посланиях апостола Павла решение проблемы предопределение связывается с понятием благодати, то есть сверхъестественного Божественного дара, благодаря которому спасаются те, кого Бог заранее определил спасти. Апостол Павел показывал иллюзорность индивидуалистических стремлений к нравственному совершенству, утверждая, что без Божественной помощи спасение для человека недостижимо.
Христианство
Учение апостола Павла о благодати развивал в антипелагианских (смотрите «Пелагианство») сочинениях блаженный Августин. Полагая, что после грехопадения природа человека заражена грехом первородным и его последствиями, от которых человек не может освободиться собственными силами, Августин учил о том, что Бог в предопределяющем решении постановляет избавить от греха тех, кого Ему угодно спасти, лишь эти предопределённые люди наследуют вечную жизнь. В отношении непредопределённых Бог не принимает никакого решения.
Полемика между последователями Августина и его противниками, полагавшими, что его концепция упраздняет свободу человеческой воли и ответственность человека за свои поступки, то явно, то скрыто продолжалась на протяжении всего Средневековья. Так, в IX веке убеждённым сторонником учения о предопределение был Готшальк из Орбе, выведший из рассуждений Августина учение о двойном предопределении - как к спасению, так и к осуждению, не принятое в такой формулировке католической Церковью. Концепция предопределения подробно обсуждалась в сочинениях Ансельма Кентерберийского, Петра Ломбардского, Григория из Римини и многие другие представителей схоластики. В 1713 году буллой папы Римского Климента XI «Unigenitus» были осуждены взгляды на предопределение янсенистов, стремившихся сохранить августиновское учение о предопределение и радикализировавших его.
Учение Августина о предопределении было воспринято и развито деятелями Реформации. М. Лютер, всецело отвергая свободу человеческой воли и уча о «рабстве воли», считал Божественное предопределяющее избрание единственным основанием спасения человека, получающего от Бога веру как сверхъестественный дар. Учение о двойном предопределении, предложенное Ж. Кальвином, согласно которому Бог заранее определяет одних людей к благодати и спасению, других - к греху и осуждению, вызвало ожесточённые споры среди его последователей, в ходе которых от ортодоксальных кальвинистов (смотрите «Ортодоксия») отделились группы, отказавшиеся признать это учение (арминиане и другие).
В православии учение о предопределении не развивалось в столь радикальных формах, как в западном христианстве; у восточных христианских писателей (Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин) предопределение обычно объясняется через концепцию Божественного предвидения, согласно которой Бог всё предвидит, но не всё предопределяет.
Ислам
Божественное предустановление и предопределение (арабкий - аль-када ва-ль-кадар) событий в мире и человеческой жизни является одним из основных положений исламского вероучения. В прошлом оно вызывало острые богословские споры. Так, джабриты считали, что человек принуждаем Богом к своим действиям, кадариты же, в частности мутазилиты, ограничивали предопределение, признавая определённую свободу воли человека. Популярной была рационалистическая концепция ашаризма о присвоении (касб) человеком предопределённых Аллахом поступков и человеческой ответственности за них.
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