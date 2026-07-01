ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ - ре­ли­ги­оз­ное уче­ние о пре­дус­та­нов­ле­нии Бо­гом окон­ча­тель­ной уча­сти че­ло­ве­ка, то есть его спа­се­ния или осу­ж­де­ния в веч­но­сти.

Кон­цеп­ция предопределение ос­но­вы­ва­ет­ся на пред­став­ле­нии о во­ле Бо­га как выс­шей и пре­дель­ной при­чи­не все­го су­ще­ст­вую­ще­го, в том числе и всех по­ступ­ков лю­дей, таким образом, предопределение яв­ля­ет­ся тео­ло­гической вер­си­ей де­тер­ми­низ­ма. Эта кон­цеп­ция всту­па­ет в про­ти­во­ре­чие с уче­ни­ем о сво­бо­де во­ли че­ло­ве­ка как ос­но­ва­нии его от­вет­ст­вен­но­сти за собственную бу­ду­щую участь.

Иудаизм

Для иу­да­из­ма уче­ние о предопределение в це­лом чу­ж­до, од­на­ко час­то ис­поль­зу­ет­ся для раз­ли­че­ния еврейских ре­лигиозных школ меж­за­вет­но­го пе­рио­да: фа­ри­се­ев, учив­ших, что не всё пре­до­пре­де­ле­но и не­ко­то­рые со­бы­тия за­ви­сят от че­ло­ве­че­ской во­ли, сад­ду­ке­ев , от­ри­цав­ших вме­ша­тель­ст­во Бо­га в де­ла лю­дей, ес­се­ев , на­стаи­вав­ших на пол­ной за­ви­си­мо­сти про­ис­хо­дя­ще­го от во­ли Бо­га. Нор­ма­тив­ный тал­му­дический иу­да­изм рас­смат­ри­ва­ет сво­бо­ду вы­бо­ра ме­ж­ду доб­ром и злом как им­ма­нент­ную часть чело­ве­че­ской сущ­но­сти, как дар Бо­га че­ло­ве­ку, но при этом при­зна­ёт­ся Бо­же­ст­вен­ное все­мо­гу­ще­ст­во, про­яв­ляю­щее­ся в аб­со­лют­ном зна­нии все­го су­ще­го, в том числе и вы­бо­ра ка­ж­до­го отдельного че­ло­ве­ка.

В хри­сти­ан­ст­ве в по­сла­ни­ях апостола Пав­ла ре­ше­ние про­бле­мы предопределение свя­зы­ва­ет­ся с по­ня­ти­ем бла­го­да­ти, то есть сверхъ­ес­те­ст­вен­но­го Бо­же­ст­вен­но­го да­ра, бла­го­да­ря ко­то­ро­му спа­са­ют­ся те, ко­го Бог за­ра­нее оп­ре­де­лил спа­сти. Апостол Па­вел по­ка­зы­вал ил­лю­зор­ность ин­ди­ви­дуа­ли­стических стрем­ле­ний к нрав­ст­вен­но­му со­вер­шен­ст­ву, ут­вер­ждая, что без Бо­же­ст­вен­ной по­мо­щи спа­се­ние для че­ло­ве­ка не­дос­ти­жи­мо.

Христианство

Уче­ние апостола Пав­ла о бла­го­да­ти раз­ви­вал в ан­ти­пе­ла­ги­ан­ских (смотрите «Пе­ла­ги­ан­ст­во») со­чи­не­ни­ях блаженный Ав­гу­стин. По­ла­гая, что по­сле гре­хо­па­де­ния при­ро­да че­ло­ве­ка за­ра­же­на гре­хом пер­во­род­ным и его по­след­ст­вия­ми, от ко­то­рых че­ло­век не мо­жет ос­во­бо­дить­ся собственными си­ла­ми, Ав­гу­стин учил о том, что Бог в пре­до­пре­де­ляю­щем ре­ше­нии по­ста­нов­ля­ет из­ба­вить от гре­ха тех, ко­го Ему угод­но спа­сти, лишь эти пре­до­пре­де­лён­ные лю­ди на­сле­ду­ют веч­ную жизнь. В от­но­ше­нии не­пре­до­пре­де­лён­ных Бог не при­ни­ма­ет ни­ка­ко­го ре­ше­ния.

По­ле­ми­ка ме­ж­ду по­сле­до­ва­те­ля­ми Ав­гу­сти­на и его про­тив­ни­ка­ми, по­ла­гав­ши­ми, что его кон­цеп­ция уп­разд­ня­ет сво­бо­ду че­ло­ве­че­ской во­ли и от­вет­ст­вен­ность че­ло­ве­ка за свои по­ступ­ки, то яв­но, то скры­то про­дол­жа­лась на про­тя­же­нии все­го Сред­не­ве­ко­вья. Так, в IX веке убе­ж­дён­ным сто­рон­ни­ком уче­ния о предопределение был Гот­шальк из Ор­бе, вы­вед­ший из рас­су­ж­де­ний Ав­гу­сти­на уче­ние о двой­ном предопределении - как к спа­се­нию, так и к осу­ж­де­нию, не при­ня­тое в та­кой фор­му­ли­ров­ке ка­то­лической Цер­ко­вью. Кон­цеп­ция предопределения под­роб­но об­су­ж­да­лась в со­чи­не­ни­ях Ан­сель­ма Кен­тер­бе­рий­ско­го , Пет­ра Лом­бард­ско­го, Гри­го­рия из Ри­ми­ни и многие другие пред­ста­ви­те­лей схо­ла­сти­ки. В 1713 году бул­лой па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та XI «Unigenitus» бы­ли осуж­де­ны взгля­ды на предопределение ян­се­ни­стов, стре­мив­ших­ся со­хра­нить ав­гу­сти­нов­ское уче­ние о предопределение и ра­ди­ка­ли­зи­ро­вав­ших его.

Уче­ние Ав­гу­сти­на о предопределении бы­ло вос­при­ня­то и раз­ви­то дея­те­ля­ми Ре­фор­ма­ции . М. Лю­тер , все­це­ло от­вер­гая сво­бо­ду че­ло­ве­че­ской во­ли и уча о «раб­ст­ве во­ли», счи­тал Бо­же­ст­вен­ное пре­до­пре­де­ляю­щее из­бра­ние един­ст­вен­ным ос­но­ва­ни­ем спа­се­ния че­ло­ве­ка, по­лу­чаю­ще­го от Бо­га ве­ру как сверхъ­ес­те­ст­вен­ный дар. Уче­ние о двой­ном предопределении, пред­ло­жен­ное Ж. Каль­ви­ном , со­глас­но ко­то­ро­му Бог за­ра­нее оп­ре­де­ля­ет од­них лю­дей к бла­го­да­ти и спа­се­нию, дру­гих - к гре­ху и осу­ж­де­нию, вы­зва­ло ожес­то­чён­ные спо­ры сре­ди его по­сле­до­ва­те­лей, в хо­де ко­то­рых от ор­то­док­саль­ных каль­ви­ни­стов (смотрите «Ор­то­док­сия») от­де­ли­лись груп­пы, от­ка­зав­шие­ся при­знать это уче­ние (ар­ми­ниа­не и другие).

В пра­во­сла­вии уче­ние о предопределении не раз­ви­ва­лось в столь ра­ди­каль­ных фор­мах, как в западном хри­сти­ан­ст­ве; у восточных хри­сти­ан­ских пи­са­те­лей (Ио­анн Зла­то­уст, Ио­анн Да­ма­скин) предопределение обыч­но объ­яс­ня­ет­ся че­рез кон­цеп­цию Бо­же­ст­вен­но­го пред­ви­де­ния, со­глас­но ко­то­рой Бог всё пред­ви­дит, но не всё пре­до­пре­де­ля­ет.

Ислам

Бо­же­ст­вен­ное пре­дус­та­нов­ле­ние и предопределение (арабкий - аль-ка­да ва-ль-ка­дар) со­бы­тий в ми­ре и че­ло­ве­че­ской жиз­ни яв­ля­ет­ся од­ним из основных по­ло­же­ний ис­лам­ско­го ве­ро­уче­ния. В про­шлом оно вы­зы­ва­ло ост­рые бо­го­слов­ские спо­ры. Так, джаб­ри­ты счи­та­ли, что че­ло­век при­ну­ж­да­ем Бо­гом к сво­им дей­ст­ви­ям, ка­да­ри­ты же, в ча­ст­но­сти му­та­зи­ли­ты, ог­ра­ни­чи­ва­ли предопределение, при­зна­вая оп­ре­де­лён­ную сво­бо­ду во­ли че­ло­ве­ка. По­пу­ляр­ной бы­ла ра­цио­на­ли­стическая кон­цеп­ция аша­риз­ма о при­свое­нии (касб) че­ло­ве­ком пре­до­пре­де­лён­ных Ал­ла­хом по­ступ­ков и че­ло­ве­че­ской от­вет­ст­вен­но­сти за них.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)