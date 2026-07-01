ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - в музыке, наряду с периодом наименьшая форма изложения музыкальной темы.
От периода отличается неделимостью на самостоятельные части; главный признак предложения - наличие только одной, заключительной каденции.
Виды предложений: основные - малое 4-тактное и большое 8-тактное (самая распространённая тактовая структура - 22112, встречаются также 2222 и другие); производный вариант - увеличенное 16-тактное предложение.
Структура из 2 одинаковых малых предложений с одинаковыми каденциями - не период, а повторённое предложение – так называемое двойное.
В основе структуры всех видов периода и предложения лежит метрический такт. Усложнения и варианты форм периода и предложения обычно связаны с так называемой неквадратностью (несоответствие величины и строения формы нормам квадратности; смотрите в статье Метр в музыке).