ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - в музыке, наряду с периодом наименьшая форма изложения музыкальной темы.

От пе­рио­да от­ли­ча­ет­ся не­де­ли­мо­стью на са­мо­сто­ятельные час­ти; главный при­знак предложения - на­ли­чие толь­ко од­ной, за­ключи­тель­ной ка­ден­ции .

Ви­ды предложений: ос­нов­ные - ма­лое 4-такт­ное и боль­шое 8-такт­ное (са­мая рас­про­стра­нён­ная так­то­вая струк­ту­ра - 22112, встре­ча­ют­ся так­же 2222 и другие); про­из­вод­ный ва­ри­ант - уве­ли­чен­ное 16-такт­ное предложение.

Струк­ту­ра из 2 оди­на­ко­вых ма­лых предложений с оди­на­ко­вы­ми ка­ден­ция­ми - не пе­ри­од, а по­вто­рён­ное предложение – так называемое двой­ное.

В ос­но­ве струк­ту­ры всех ви­дов пе­рио­да и предложения ле­жит мет­ри­ческий такт. Ус­лож­не­ния и ва­ри­ан­ты форм пе­рио­да и предложения обыч­но свя­за­ны с так называемой не­квад­рат­но­стью (не­со­от­вет­ст­вие ве­ли­чи­ны и строе­ния фор­мы нор­мам квад­рат­но­сти; смотрите в статье Метр в му­зы­ке ).

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