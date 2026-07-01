ПРЕДА МАРИН

ПРЕДА МАРИН - румынский писатель, член румынской академии.

Биография

Из кре­сть­ян­ской се­мьи.

С 1940 года жил в Бу­ха­ре­сте, учил­ся в Бу­ха­ре­ст­ском университете; с 1941 года ра­бо­тал в журнале «Timpul».

В 1945-1952 годах ре­дак­тор газеты «România liberă»; с 1970 года ди­рек­тор из­да­тель­ско­го цен­тра «Cartea Ro­mânească». Депутат Национального со­б­ра­ния (1980 год).

Творчество

Как пи­са­тель ис­пы­тал влия­ние Л. Реб­ря­ну, а так­же французского мо­дер­низ­ма и эк­зи­стен­циа­лиз­ма (М. Пруст, Ж.П. Сартр). Де­бю­ти­ро­вал но­вел­лой «Го­ре­мы­ка» («Pîr­litu», 1942 год); пер­вый сборник рас­ска­зов - «Встре­ча на зем­лях» («I 3 ntîlnirea din pămînturi», 1948 год).

Ран­няя про­за Преда, про­ник­ну­тая на­ту­ра­ли­стическими тен­ден­ция­ми и ин­те­ре­сом к бы­то­пи­са­тель­ст­ву, об­ра­ще­на к румынской де­рев­не: по­весть «Раз­во­рот» («Desf ̆aş urarea», 1952 год), ро­ман «Мо­ро­ме­ты» («Moromeț ii», части 1-2, 1955-1967 годов). Со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические про­бле­мы до­ми­ни­ру­ют в ро­ма­нах городской те­ма­ти­ки «Рас­то­чи­те­ли» («Risipitorii», 1962 год, пе­ре­ра­бо­тан­ное издание – 1965 год; русский перевод 1965 года), «Чу­жак» («Intrusul», 1968 год) и другие.

В по­след­нем ро­ма­не «Са­мый лю­би­мый из лю­дей» («Cel mai iubit dintre p ̆amî nteni», 1980 год) вы­сту­пил с кри­ти­кой со­циа­ли­стических идей.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­са «Мар­тин Бор­ман» («Martin Borman», 1966 год), сборник эс­се «Не­воз­мож­ное воз­вра­ще­ние» («Impo­si­bila întoarcere», 1971 год), пе­ре­во­ды (в том числе ро­ма­на Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Бе­сы», 1970 года).

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