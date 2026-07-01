ПРЕДА МАРИН
ПРЕДА МАРИН - румынский писатель, член румынской академии.
Биография
Из крестьянской семьи.
С 1940 года жил в Бухаресте, учился в Бухарестском университете; с 1941 года работал в журнале «Timpul».
В 1945-1952 годах редактор газеты «România liberă»; с 1970 года директор издательского центра «Cartea Românească». Депутат Национального собрания (1980 год).
Творчество
Как писатель испытал влияние Л. Ребряну, а также французского модернизма и экзистенциализма (М. Пруст, Ж.П. Сартр). Дебютировал новеллой «Горемыка» («Pîrlitu», 1942 год); первый сборник рассказов - «Встреча на землях» («I 3 ntîlnirea din pămînturi», 1948 год).
Ранняя проза Преда, проникнутая натуралистическими тенденциями и интересом к бытописательству, обращена к румынской деревне: повесть «Разворот» («Desf ̆aş urarea», 1952 год), роман «Морометы» («Moromeț ii», части 1-2, 1955-1967 годов). Социально-психологические проблемы доминируют в романах городской тематики «Расточители» («Risipitorii», 1962 год, переработанное издание – 1965 год; русский перевод 1965 года), «Чужак» («Intrusul», 1968 год) и другие.
В последнем романе «Самый любимый из людей» («Cel mai iubit dintre p ̆amî nteni», 1980 год) выступил с критикой социалистических идей.
Среди других произведений: пьеса «Мартин Борман» («Martin Borman», 1966 год), сборник эссе «Невозможное возвращение» («Imposibila întoarcere», 1971 год), переводы (в том числе романа Ф.М. Достоевского «Бесы», 1970 года).