ПРЕЦИОЗНОСТЬ

ПРЕЦИОЗНОСТЬ - на­прав­ле­ние во французской ли­те­ра­ту­ре середины XVII века; од­но из яр­ких про­яв­ле­ний французского ба­рок­ко , близ­кое кон­сеп­тиз­му , гон­го­риз­му , ма­ри­низ­му .

Прециозность сфор­ми­ро­ва­лась в па­риж­ском са­ло­не М. де Скю­де­ри и по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в свет­ском об­ще­ст­ве, пре­ж­де все­го в круж­ках мар­ки­зы де Рам­буйе и М.М. де Ла­фай­ет .

Сто­рон­ни­ки прециозности, счи­тая главным дос­то­ин­ст­вом че­ло­ве­ка га­лант­ность в ма­не­рах, уч­ти­вость и уме­ние вес­ти бе­се­ду, вдох­нов­ля­лись кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­рой, идеа­ла­ми нео­пла­то­низ­ма, пет­рар­киз­ма, а так­же трак­та­та «При­двор­ный» Б. Кас­тиль­о­не . В сво­ём твор­че­ст­ве вос­пе­ва­ли воз­вы­шен­ную, ли­шён­ную плот­ско­го на­ча­ла лю­бовь к жен­щи­не, про­па­ган­ди­ро­ва­ли «очи­щен­ный» от три­ви­аль­ной лек­си­ки язык, ак­тив­но ис­поль­зуя ме­та­фо­ры, эв­фе­миз­мы, пе­ри­фра­зы.

Сре­ди наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей - аб­бат де Пюр (ро­ман «Пре­ци­оз­ни­ца», 1656 год), К. Со­мез («Боль­шой сло­варь пре­ци­оз­ниц», 1660 год), М. де Гом­бер­виль, Ж. де Скю­де­ри, В. Вуа­тюр, Г. де Кост де Ла Кальп­ре­нед , П. Пе­лис­сон, И. де Бен­се­рад.

Пре­ци­оз­ная литература бы­ла под­верг­ну­та кри­ти­ке в про­из­ве­де­ни­ях Н. Буа­ло (трак­тат «По­эти­че­ское ис­кус­ст­во», пам­флет «Ге­рои ро­ма­нов»), Моль­е­ра (ко­ме­дии «Смеш­ные же­ман­ни­цы», «Учё­ные жен­щи­ны») и другие.

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