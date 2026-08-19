ПРЕЦИОЗНОСТЬ
ПРЕЦИОЗНОСТЬ - направление во французской литературе середины XVII века; одно из ярких проявлений французского барокко, близкое консептизму, гонгоризму, маринизму.
Прециозность сформировалась в парижском салоне М. де Скюдери и получила распространение в светском обществе, прежде всего в кружках маркизы де Рамбуйе и М.М. де Лафайет.
Сторонники прециозности, считая главным достоинством человека галантность в манерах, учтивость и умение вести беседу, вдохновлялись куртуазной литературой, идеалами неоплатонизма, петраркизма, а также трактата «Придворный» Б. Кастильоне. В своём творчестве воспевали возвышенную, лишённую плотского начала любовь к женщине, пропагандировали «очищенный» от тривиальной лексики язык, активно используя метафоры, эвфемизмы, перифразы.
Среди наиболее ярких представителей - аббат де Пюр (роман «Прециозница», 1656 год), К. Сомез («Большой словарь прециозниц», 1660 год), М. де Гомбервиль, Ж. де Скюдери, В. Вуатюр, Г. де Кост де Ла Кальпренед, П. Пелиссон, И. де Бенсерад.
Прециозная литература была подвергнута критике в произведениях Н. Буало (трактат «Поэтическое искусство», памфлет «Герои романов»), Мольера (комедии «Смешные жеманницы», «Учёные женщины») и другие.