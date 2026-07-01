ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ

ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ - ре­ше­ние су­да по кон­крет­но­му де­лу, яв­ляю­щее­ся обя­за­тель­ным для су­дов той же или низ­шей ин­стан­ции при рас­смот­ре­нии ана­ло­гич­ных дел ли­бо слу­жа­щее при­мер­ным об­раз­цом тол­ко­ва­ния за­ко­на , не имею­щим обя­за­тель­ной си­лы.

Судебный прецедент со­сто­ит из не­об­хо­ди­мой ос­но­вы ре­ше­ния (латинский - ratio decidendi - са­мо пра­ви­ло, что фор­ми­ру­ет пра­во­вую нор­му ) и из по­пут­но ска­зан­но­го (латинский- obiter dictum - другие об­стоя­тель­ст­ва де­ла, обос­но­вы­ваю­щие ре­ше­ние).

Прин­цип обя­за­тель­но­сти судебного прецедента при­ме­ня­ет­ся в час­ти ratio deciden­di, то­гда как часть obitur dictum не име­ет та­кой си­лы. Ре­ше­ние по де­лу при­ни­ма­ет­ся не на ос­но­ве кон­крет­ных юри­дических пред­пи­са­ний (за­ко­на), а по ус­мот­ре­нию пра­во­при­ме­ни­те­ля с со­блю­де­ни­ем ус­та­нов­лен­ных про­це­дур.

Современное пре­це­дент­ное пра­во при­су­ще стра­нам с анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мой пра­ва (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ка­на­да, Ав­ст­ра­лия, Но­вая Зе­лан­дия и других).

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