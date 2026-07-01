ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ
ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ - решение суда по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при рассмотрении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования закона, не имеющим обязательной силы.
Судебный прецедент состоит из необходимой основы решения (латинский - ratio decidendi - само правило, что формирует правовую норму) и из попутно сказанного (латинский- obiter dictum - другие обстоятельства дела, обосновывающие решение).
Принцип обязательности судебного прецедента применяется в части ratio decidendi, тогда как часть obitur dictum не имеет такой силы. Решение по делу принимается не на основе конкретных юридических предписаний (закона), а по усмотрению правоприменителя с соблюдением установленных процедур.
Современное прецедентное право присуще странам с англосаксонской системой права (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и других).