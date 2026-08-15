Пре́торы

Пре́торы ( лат. praetores) — с начала римской Республики так назывались высшие магистраты : консулы и диктаторы . С 366 до н. э. для организации городского судопроизводства стали выбирать на год городского П., сначала только из патрициев , а с 337 до н. э. также и из плебеев . Он принимал к рассмотрению частные тяжбы горожан, а по поручению сената расследовал и уголовные и вообще публичные дела. С 242 до н. э. для рассмотрения споров граждан с иностранцами введена должность П. перегринов . Затем с появлением провинций появляются П. Сицилии, Сардинии, Корсики и Испании. С середины II в. до н. э. с созданием постоянных уголовных следственных комиссий П. в течение 1‑го года возглавляли их работу и лишь на 2‑й год отправлялись в свои провинции. В основе юрисдикции П. лежал так называемый вечный эдикт, который готовился еще в ходе выборной кампании и публиковался перед вступлением П. в должность. Эдикт действовал в течение всего срока службы П. Наиболее эффективные нормы эдикта переходили в предвыборные программы будущих кандидатов. Через эдикты П. перегринов и П. провинций в римское право проникали многие нормы международного права (ius gentium). В чрезвычайных ситуациях сенат предоставлял городскому П. особые полномочия для быстрого решения опасных для общества дел. Отсюда развивается интердиктное судопроизводство, когда П. не передает дело в суд, а сам выносит приговор как по уголовным, религиозным или публичным делам, так и по частным спорам. Особые полномочия у городского П. были в религиозных делах. С 212 до н. э. он возглавлял ежегодные празднества и жертвоприношения богу Аполлону, под его началом было 10 жрецов Аполлона.

Лит : Власова О. А. Деятельность претора в Риме: внесудебные аспекты // Политика. Идеология. Культура: Проблемы всемирной истории: сб. науч. тр. / Отв. ред. В. В. Дементьева, М. Е. Ерин. Ярославль, 2006. С. 44–50; Brennan C. T. The Praetorship in the Roman Republic. 2 vols. Oxford, 2000. Л. Л. Кофанов.