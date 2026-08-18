Пре́стес, Луис Карлос
Пре́стес (порт. Prestes), Луис Карлос («Гарото», «Фернандо», «Педро Фернандес», «Хосе Вилар», «Антонио Вилар», «Альмейда Кастро», «Амиго», «Вила», «Бенто», «Хосе Домингес», «Лео», «доктор Пьер», «Жоан де Соуза» (03.01.1898, Порту-Алегри, Риу-Гранди до Сул — 07.03.1990, Рио-де-Жанейро) — бразильский революционер и политик. Будучи армейским капитаном-инженером, 29 октября 1924 возглавил восстание железнодорожного батальона, затем стал руководителем повстанческой армии, проделавшей в 1925–1927 путь в 25 тыс. км по Бразилии («непобедимая колонна»), а затем перебравшейся в Боливию. Сам П. в эти годы получил прозвище «Кавалер надежды». Один из руководителей движения «тенентистов» (или же «престистов»), сформировавшегося после восстания 1922. В эмиграции встречался с руководителями Коммунистической партии Бразилии (КПБ) А. Перейрой Дуарте и Л. Басбаумом, компартии Аргентины Р. Гиольди, представителем Коммунистического интернационала А. Гуральским; в 1929 руководство КПБ предложило П. поддержку его кандидатуры на президентских выборах. Тогда же П. попытался привлечь на свою сторону руководитель Либерального альянса Ж. Варгас, снабдивший того деньгами на покупку оружия (позднее П. передал их на хранение в Коминтерн, и именно они были использованы для организации восстания 1935 против режима Варгаса). В своем «Майском манифесте» 1930 П. продемонстрировал поворот левого тенентизма к марксизму. В 1931 он публично объявил о присоединении к коммунистическому движению и осудил «престизм», выехав затем в СССР по приглашению Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ). Прием П. в ВКП(б) поначалу блокировался ЦК ВКП(б), однако функционеры Коминтерна Д. З. Мануильский, О. Пятницкий и В. Кнорин добились отмены запрета, поясняя, что тот «сильно помог бы бразильской Коммунистической партии после возвращения в Бразилию» (3 апреля 1933). Под псевдонимом «Фернандес» участвовал в III конференции компартий Южной и Карибской Америки (Москва, октябрь 1934) и в обсуждении «престизма» в Институте мирового хозяйства и международной политики. В 1932–1933 участвовал в заседаниях лендер-секретариата Южной и Центральной Америки и XII–XIII пленумах ИККИ. Тогда же — несмотря на сопротивление генерального секретаря КПБ А. Миранды и руководителя лендер-секретариата Южной и Центральной Америки Г. Скалова был принят в ряды бразильской КПБ. В конце 1934 выехал в Бразилию и был провозглашен почетным президентом Национально-освободительного альянса. В марте 1935 П. вошел в Военно-революционный комитет КПБ, готовивший восстание против правительства Варгаса. Член Президиума VII конгресса Коминтерна (1935) и член ИККИ (заочно); по рекомендации ИККИ был включен в состав ЦК и Политбюро ЦК КПБ в октябре 1935. После провала восстания НОА в 1935 был арестован в Рио-де-Жанейро (1936) и в 1937 — приговорен к 16 годам 8 месяцам тюрьмы, а в 1940 — к 30 дополнительным годам тюрьмы по обвинению в убийстве заподозренной коммунистами в провокаторстве Элсы Фернандес — жены А. Миранды. В 1942 объявил о необходимости поддержать курс на национальное единство для зашиты Бразилии от фашистской угрозы. На II национальной конференции КПБ (август 1943) был избран генеральным секретарем партии, членом ЦК и Исполнительного комитета ЦК КПБ; повторно избирался на эти посты в 1945–1967. В апреле 1945 освобожден из тюрьмы по личному распоряжению президента Варгаса; в том же году избран сенатором. После запрета КПБ лишен полномочий и 11 лет находился в подполье (1947–1958); только в 1959 суд признал его невиновным в «подрывной деятельности». После государственного переворота 1964 возглавлял подпольную деятельность компартии и был лишен политических прав на 10 лет, заочно приговорен к 14 годам тюрьмы. По решению ЦК КПБ выехал в 1971 из Бразилии и жил в СССР. Руководитель делегаций компартии на международных совещаниях коммунистических и рабочих партий (Москва, 1960, 1969), на XXII, XXIV и XXV съездах КПСС и на I съезде Коммунистической партии Кубы (1975). После октябрьской амнистии 1979 вернулся в Бразилию. Перешел в оппозицию к руководству КПБ, желавшему «расширить, углубить и укрепить политическую демократию как шаг к социализму», и заявил, что впредь является независимым политиком. В марте 1980 публично покинул ЦК КПБ, а через три месяца после этого был снят с поста генерального секретаря партии.
Лит.: Dulles J. W. F. Brazilian Communism 1935–1945. Austin (Texas), 1983; Prestes M. Prestes, meu companheiro: 40 anos ao lado de Prestes, Rio de Janeiro, 1992; Prestes com a palavra: Uma selecao das principais entrevistas do lider comunista / Org. D. de. Moraes. Campo Grande, 1997; Prestes A. L. Anos tormentosos: Luiz Carlos Prestes: corespondência da prisão (1936–1945). Rio de Janeiro, 2000; Коваль Б. И. Трагическая героика ХХ века. М., 2005; Koszeniewski Rolim G. Herança, esperança e comunismo — Luiz Carlos Prestes e o movimento comunista brasileiro — documentos (1980–1995). Marília, 2020. В. Л. Хейфец.