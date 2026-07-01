ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945

ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945 ГОДА - восстание в Праге против германских оккупантов (Май­ское вос­ста­ние чеш­ско­го на­ро­да 1945 года).

При при­бли­же­нии к Пра­ге аме­ри­кан­ских (с за­па­да) и со­вет­ских (с вос­то­ка) войск в ря­де не­боль­ших го­ро­дов, рас­по­ло­жен­ных в её ок­ре­ст­но­стях, в на­ча­ле мая 1945 года про­изош­ли вы­сту­п­ле­ния про­тив ок­ку­пан­тов.

В центральной Че­хии со­про­тив­ле­ние вой­скам со­юз­ни­ков ока­зы­ва­ла силь­ная груп­пи­ров­ка вер­мах­та под ко­мандованием генерал-фельдмаршала Ф. Шёр­не­ра. 5 мая вос­ста­ние на­ча­лось и в са­мой Пра­ге. Им ру­ко­во­дил раз­но­род­ный в по­ли­тическом от­но­ше­нии Чешский национальный со­вет (ЧНС), при­зы­вав­ший ори­ен­ти­ро­вать­ся во внутренней по­ли­ти­ке на «са­мую ши­ро­кую де­мо­кра­тию», во внеш­ней - на тес­ней­шее со­труд­ни­че­ст­во с СССР и на «дру­жественные от­но­ше­ния» с ос­таль­ны­ми со­юз­ни­ка­ми по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. Ни с со­вет­ским, ни с анг­ло-американским ко­ман­до­ва­ни­ем ЧНС свя­зи не имел. Шёр­нер от­дал при­каз по­да­вить вос­ста­ние лю­бы­ми сред­ст­ва­ми, по­сколь­ку оно за­труд­ня­ло от­вод час­тей вер­мах­та на за­пад для сда­чи в плен аме­ри­кан­цам. Вос­став­шие по ра­дио об­ра­ти­лись за по­мо­щью к советскому и американскому ко­ман­до­ва­нию.

6 мая часть войск 1-го Украинского фрон­та (под ко­мандованием мар­шала И.С. Ко­нева ), уча­ст­во­вав­ших в Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года, на­ча­ла стре­мительное на­сту­п­ле­ние на Пра­гу (смотрите Праж­ская опе­ра­ция 1945 ). Ус­ко­ри­ли дви­же­ние на Пра­гу так­же вой­ска 2-го (под ко­мандованием мар­шала Р.Я. Ма­ли­нов­ского ) и 4-го (под ко­мандованием генерала ар­мии А.И. Ерё­мен­ко ) Украинских фрон­тов.

Пов­стан­цы, по­стро­ив­шие в Пра­ге около 1600 бар­рикад, упор­но сра­жа­лись с от­сту­пав­ши­ми час­тя­ми вер­мах­та, при­ме­няв­ши­ми тан­ки и авиа­цию. На­хо­дясь в труд­ном по­ло­же­нии, ру­ко­во­ди­те­ли Пражского восстания ре­ши­ли при­бег­нуть к по­мо­щи вла­сов­цев [смотрите «Рус­ская ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия (РОА)»], основные си­лы ко­то­рых ба­зи­ро­ва­лись близ Пра­ги. 6 мая ди­ви­зия РОА под ко­мандованием С.К. Бу­ня­чен­ко во­шла в го­род и с бо­ем ос­во­бо­ди­ла от нем­цев его зна­чительную часть.

Вла­сов­цы, рас­счи­ты­вав­шие на по­лу­че­ние про­ще­ния за ока­зан­ную ими по­мощь вос­став­шей Пра­ге, не по­лу­чи­ли под­твер­жде­ния это­го. 7 мая, не ос­та­вив ору­жия пов­стан­цам, они по­ки­ну­ли го­род, что­бы сдать­ся в плен аме­ри­кан­цам. Американские вой­ска, ос­та­но­вив­шие­ся по со­гла­со­ва­нию с советским глав­но­ко­ман­до­ва­ни­ем на ли­нии Пльзень - Кар­ло­ви-Ва­ри - Чес­ке-Бу­де­ё­ви­це, в ос­во­бо­ж­де­нии Пра­ги не уча­ст­во­ва­ли.

8 мая пред­ста­ви­те­ли ЧНС и начальник гар­ни­зо­на германских войск в Пра­ге генерал Р. Тус­сен под­пи­са­ли со­гла­ше­ние «о по­ряд­ке от­во­да всех не­мец­ких воо­ру­жён­ных сил» из Пра­ги и её ок­ре­ст­но­стей.

Окон­ча­тель­но Пра­га бы­ла ос­во­бо­ж­де­на 9 мая советскими вой­ска­ми.

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