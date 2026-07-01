ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945
ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945 ГОДА - восстание в Праге против германских оккупантов (Майское восстание чешского народа 1945 года).
При приближении к Праге американских (с запада) и советских (с востока) войск в ряде небольших городов, расположенных в её окрестностях, в начале мая 1945 года произошли выступления против оккупантов.
В центральной Чехии сопротивление войскам союзников оказывала сильная группировка вермахта под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Шёрнера. 5 мая восстание началось и в самой Праге. Им руководил разнородный в политическом отношении Чешский национальный совет (ЧНС), призывавший ориентироваться во внутренней политике на «самую широкую демократию», во внешней - на теснейшее сотрудничество с СССР и на «дружественные отношения» с остальными союзниками по антигитлеровской коалиции. Ни с советским, ни с англо-американским командованием ЧНС связи не имел. Шёрнер отдал приказ подавить восстание любыми средствами, поскольку оно затрудняло отвод частей вермахта на запад для сдачи в плен американцам. Восставшие по радио обратились за помощью к советскому и американскому командованию.
6 мая часть войск 1-го Украинского фронта (под командованием маршала И.С. Конева), участвовавших в Берлинской операции 1945 года, начала стремительное наступление на Прагу (смотрите Пражская операция 1945). Ускорили движение на Прагу также войска 2-го (под командованием маршала Р.Я. Малиновского) и 4-го (под командованием генерала армии А.И. Ерёменко) Украинских фронтов.
Повстанцы, построившие в Праге около 1600 баррикад, упорно сражались с отступавшими частями вермахта, применявшими танки и авиацию. Находясь в трудном положении, руководители Пражского восстания решили прибегнуть к помощи власовцев [смотрите «Русская освободительная армия (РОА)»], основные силы которых базировались близ Праги. 6 мая дивизия РОА под командованием С.К. Буняченко вошла в город и с боем освободила от немцев его значительную часть.
Власовцы, рассчитывавшие на получение прощения за оказанную ими помощь восставшей Праге, не получили подтверждения этого. 7 мая, не оставив оружия повстанцам, они покинули город, чтобы сдаться в плен американцам. Американские войска, остановившиеся по согласованию с советским главнокомандованием на линии Пльзень - Карлови-Вари - Ческе-Будеёвице, в освобождении Праги не участвовали.
8 мая представители ЧНС и начальник гарнизона германских войск в Праге генерал Р. Туссен подписали соглашение «о порядке отвода всех немецких вооружённых сил» из Праги и её окрестностей.
Окончательно Прага была освобождена 9 мая советскими войсками.